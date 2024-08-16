Заработали на "уклонистах" более $1 млн: СБУ задержала начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК (обновлено). ФОТОрепортаж
Начальников ТЦК Бучанского и Бориспольского районов Киевской области задержали на взятке.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом це сообщила пресс-служба СБУ.
Служба безопасности отметила, что их союзником был гражданин страны Южного Кавказа
"Во время обысков в помещениях и автомобилях задержанных обнаружено более 1,2 млн американских долларов. Большинство изъятой налички фигуранты хранили в специально обустроенных тайниках под полом и за обшивкой стен собственных домов.
Как установило расследование, фигуранты предлагали военнообязанным свое содействие во избежании призыва на основании поддельных документов о непригодности к службе по состоянию здоровья. По материалам дела, стоимость таких "услуг" составляла 37 тыс. долларов США с одного уклоняющегося. В эту сумму входила подготовка полного "пакета" документов, в том числе фиктивных медсправок, а также "сопровождение" уклонистов во время прохождения военно-врачебной комиссии", - говорится в сообщении.
Чиновники ТЦК для реализации схемы использовали личные связи среди представителей ВЛК, которых "втемную" привлекали к преступной схеме.
Затем фиктивные документы использовали для снятия потенциальных призывников с военного учета, что давало им возможность бежать за границу.
Для поиска уклонистов и передачи денег должностные лица ТЦК привлекли своего знакомого-иностранца.
"Военная контрразведка СБУ задержала посредника в столичном ресторане, когда он получал 50 тыс. американских долларов от новых клиентов. После этого в служебных кабинетах задержали обоих должностных лиц ТЦК. Дополнительно во время обысков в доме иностранца обнаружено большое количество оружия, в том числе пистолет с глушителем, происхождение которого сейчас устанавливается", - отметили в Службе безопасности.
В настоящее время задержанным доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);
- ч. 3 ст. 369 (неправомерная выгода, предоставленная должностному лицу, занимающему ответственное положение, совершенная по предварительному сговору группой лиц).
В настоящее время они находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.
По данным издания, видання Київщина 24/7, речь идет о начальнике ТЦК Бучанского района Леонида Викочко и начальнике ТЦК Бориспольского района Сергея Русина
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На 17 тис. грн штрафонули двох офіцерів Тернопільського ТЦК.
2. Мільйонні хабарі не факт що в усих є.
Ці двоє офіцерів порушили правила вручення повістки, затримання і доставки.
178 мільйонерів це не 5550-8500, якщо вже хочеться покривлятися.
Усе інше спекуляція і перебільшення.
Римський статут тут збоку. Своїх законів і так вистачає, було б бажання і можливість їх застосовувати.
Так, усі правопорушники повинні бути притягнуті до відповідальності. Що і відбувається.
https://glavcom.ua/publications/to-khto-zh-zrivaje-mobilizatsiju-sim-polkovnikiv-ttsk-odjahnuli-mundir-pidozrjuvanikh-1015648.html
https://lb.ua/society/2023/07/26/567107_posadovtsiv_viyskkomativ_troh.html
https://suspilne.media/546195-dbr-rozslidue-ponad-110-kriminalnih-provadzen-sodo-zlovzivan-vijskkomiv/
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%82%D1%86%D0%BA
Що не так ?
Вот это не факт, кстати. Документы наверняка настоящие. Более того, у многих, кто их получил наверняка реальные болезни есть.
1. Працівники ТЦК та СП;
2. Працівники національної поліції;
3. Працівники СБУ;
4. Працівники національної гвардії;
5. Працівники державної митної служби;
6. Працівники державної прикордонної служби;
7. Працівники держспецтрансслужби;
8. Працівники державної податкової служби;
9. Працівники державної міграційної;
10. Працівники ДСНС;
11. Працівники прокуратури.
І всі обучені і добре володіють зброєю, і дали ПРИСЯГУ, пока они не пойдут, я спокойно можу слать НАХ.УЙ ТЦК и других зеленых шлюх,я вам ничего не должен. идите к зеле на пол шишки.
12. Працівники і Центральний офіс Укрзалізниці;
13. Все керівництво і працівників ДП "Ліси України" і Агенства лісових ресурсів України", товариства лісівників України; Товариства мисливсців і рибалок;
14. Укравтодор в повному складі.
( багато людей досі вважають ,що "поліція", - це теж саме, що і міліція, а "тцк" - це теж саме , що і воєнкомат.🤡
"Частна лавочка"- нічого нікому ні забов"язана, так само як і ви цим лавочкам
Даєш анархію!!! Мати - анархія!! Тато - стакан портвейну!!!
Корупціонерів, злочинців у широкому сенсі, колаборантів - так.
Та ще й де?! Звертаю всіх увагу - на територіях де в лютому-березні 2022 року були загарбники рф!!! Як пояснити такий феномен нелюдського дебілізму, маразматизму, жадібності, зневаги і призирства до всього Українського, і все заради лише одного - власної клятої наживи!
Ви суки не хабарники! Ви гірше - зрадники й орки, посіпаки кремля!