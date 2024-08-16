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Заработали на "уклонистах" более $1 млн: СБУ задержала начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК (обновлено). ФОТОрепортаж

Начальников ТЦК Бучанского и Бориспольского районов Киевской области задержали на взятке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом це сообщила пресс-служба СБУ. 

Служба безопасности отметила, что их союзником был гражданин страны Южного Кавказа

"Во время обысков в помещениях и автомобилях задержанных обнаружено более 1,2 млн американских долларов. Большинство изъятой налички фигуранты хранили в специально обустроенных тайниках под полом и за обшивкой стен собственных домов.

Как установило расследование, фигуранты предлагали военнообязанным свое содействие во избежании призыва на основании поддельных документов о непригодности к службе по состоянию здоровья. По материалам дела, стоимость таких "услуг" составляла 37 тыс. долларов США с одного уклоняющегося. В эту сумму входила подготовка полного "пакета" документов, в том числе фиктивных медсправок, а также "сопровождение" уклонистов во время прохождения военно-врачебной комиссии", - говорится в сообщении.

Чиновники ТЦК для реализации схемы использовали личные связи среди представителей ВЛК, которых "втемную" привлекали к преступной схеме.

Затем фиктивные документы использовали для снятия потенциальных призывников с военного учета, что давало им возможность бежать за границу.

Для поиска уклонистов и передачи денег должностные лица ТЦК привлекли своего знакомого-иностранца.

"Военная контрразведка СБУ задержала посредника в столичном ресторане, когда он получал 50 тыс. американских долларов от новых клиентов. После этого в служебных кабинетах задержали обоих должностных лиц ТЦК. Дополнительно во время обысков в доме иностранца обнаружено большое количество оружия, в том числе пистолет с глушителем, происхождение которого сейчас устанавливается", - отметили в Службе безопасности.

В настоящее время задержанным доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);
  • ч. 3 ст. 369 (неправомерная выгода, предоставленная должностному лицу, занимающему ответственное положение, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

В настоящее время они находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

По данным издания, видання Київщина 24/7, речь идет о начальнике ТЦК Бучанского района Леонида Викочко и начальнике ТЦК Бориспольского района Сергея Русина

Читайте: За 21 тыс. евро обещал переправить мужчину за границу: ГБР разоблачило чиновника кинологического центра. ФОТО

Начальників ТЦК Бориспільського та Бучанського районів затримано на хабарі
Начальників ТЦК Бориспільського та Бучанського районів затримано на хабарі
Начальників ТЦК Бориспільського та Бучанського районів затримано на хабарі
Начальників ТЦК Бориспільського та Бучанського районів затримано на хабарі
Начальників ТЦК Бориспільського та Бучанського районів затримано на хабарі

Начальників Бориспільського та Бучанського ТЦК затримано на хабарі
Начальників Бориспільського та Бучанського ТЦК затримано на хабарі
Начальників Бориспільського та Бучанського ТЦК затримано на хабарі
Начальників Бориспільського та Бучанського ТЦК затримано на хабарі
Начальників Бориспільського та Бучанського ТЦК затримано на хабарі
Начальників Бориспільського та Бучанського ТЦК затримано на хабарі
Начальників Бориспільського та Бучанського ТЦК затримано на хабарі

Автор: 

взятка (6153) ТЦК (521)


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Топ комментарии
+67
Та не може такого бути.В ТЦК працюють виключно ветерани-інваліди.Чи ні?
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16.08.2024 12:26
+53
Знову кацапське ІПСО? Ну як так можна?
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16.08.2024 12:23
+47
Де захисники найчесніших ТЦК **********?)
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16.08.2024 12:25
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Страница 3 из 3
Полно доказательств и свидетелей. А вот ты п-бол.
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20.08.2024 07:37 Ответить
Як є підстави і докази то і затримали воєнкомів Бучанського і Бориспільського ТЦК.
На 17 тис. грн штрафонули двох офіцерів Тернопільського ТЦК.
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20.08.2024 20:07 Ответить
За миллионные взятки штраф 17 тыс. гривен? Потужно!
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20.08.2024 22:46 Ответить
1. Прецендент теж важливий.
2. Мільйонні хабарі не факт що в усих є.
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21.08.2024 12:14 Ответить
Отличный прецендент. За миллион долларов взяток и подрыв боеспособности Украины штраф $550. Стимулирует дальше брать миллионами.
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21.08.2024 16:06 Ответить
ТЦК - 178. Всього там працює 5550-8500 людей, мабуть. Усі мільйонери ? Для чого ці постійна пербільшення ? Ясно для чого - демагогія!

Ці двоє офіцерів порушили правила вручення повістки, затримання і доставки.
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21.08.2024 16:28 Ответить
Из начальства наверно все миллионеры. Зачем нужен ТЦК, если военные требуют дать им возможность нанимать людей напрямую, без ТЦК? Чем занимается ТЦК? Вымогает деньги, избивает и убивает украинцев. Отправляет больных на фронт, а молодых и здоровых отмызвает. Это преступная организация. И ТЦКшники ответят еще за свои преступления.
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21.08.2024 19:40 Ответить
ТЦК - це двері у ЗСУ. Усі інші забаганки анархістів від лукавого, або відверта проросійщина.

178 мільйонерів це не 5550-8500, якщо вже хочеться покривлятися.

Усе інше спекуляція і перебільшення.
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21.08.2024 22:40 Ответить
ТЦК - это преступное незаконное вооруженное формирование, запрещенное Конституцией Украины. Которая занимается похищением людей с целью выкупа, пытками и убийствами. И все преступники из ТЦК будут отвечать по закону за свои незаконные действия. Римский статут уже принят, ждите.
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22.08.2024 09:56 Ответить
ТЦК на утриманні МО і місцевих влад.
Римський статут тут збоку. Своїх законів і так вистачає, було б бажання і можливість їх застосовувати.
Так, усі правопорушники повинні бути притягнуті до відповідальності. Що і відбувається.

https://glavcom.ua/publications/to-khto-zh-zrivaje-mobilizatsiju-sim-polkovnikiv-ttsk-odjahnuli-mundir-pidozrjuvanikh-1015648.html

https://lb.ua/society/2023/07/26/567107_posadovtsiv_viyskkomativ_troh.html

https://suspilne.media/546195-dbr-rozslidue-ponad-110-kriminalnih-provadzen-sodo-zlovzivan-vijskkomiv/
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22.08.2024 10:44 Ответить
ТЦК совершают международные военные преступления. Против прав человека. Это как раз про Римский статут. А военные преступления не имеют срока давности. Правоохранные органы Украины 99.9% этих преступлений не замечают, либо назначают смешные штрафы. Так что все, кого справедливо не осудят в Украине будут судить в Гааге.
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22.08.2024 16:31 Ответить
Маячня. Давай єсчьо !!
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22.08.2024 22:04 Ответить
Все преступники надеются, что избегут наказания. Но это не так. Большая часть тяжких преступлений раскрывается. ТЦК преступления совершают практически открыто, проблем с доказательствами не будет. А учитывая, что преступления совершаются многократно, вероятность наказания крайне высокая.
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22.08.2024 22:16 Ответить
Ну от ! Ми і домовились ! Я ж тільки "за" покарання хабарників і корпів !
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23.08.2024 18:36 Ответить
Заходишь на Ютуб или в Телеграм, набираешь ТЦК, там этих доказательств тысячи.
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20.08.2024 22:49 Ответить
Телеграм не користую. На Ютюбі - тисячі ? Сумніваюсь.
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21.08.2024 12:15 Ответить
Сходи подсчитай
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%82%D1%86%D0%BA
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21.08.2024 15:32 Ответить
І про що ці відео ? Про порушення громадянами правил військового обліку, пошук і реєстрація ухилянтів працівниками ТЦК.
Що не так ?
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21.08.2024 16:32 Ответить
Про нарушение законов и прав человека представителями ТЦК, в том числе и взятки. В основном.
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21.08.2024 16:44 Ответить
В основному про порушення громадянами правил військового обліку і реєстрація, і реакції на ці дії працівниками ТЦК. Далі варіанти.
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21.08.2024 22:46 Ответить
99% про нарушение прав человека ТЦК. И про взятки.
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22.08.2024 16:40 Ответить
> на підставі підроблених документів про непридатність
Вот это не факт, кстати. Документы наверняка настоящие. Более того, у многих, кто их получил наверняка реальные болезни есть.
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16.08.2024 15:41 Ответить
Это хуже всего. Когда люди с реальными болезнями , инвалиды- еще вынуждены были платить ТЦК деньги за свое законное право.
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16.08.2024 15:43 Ответить
Не туда написал, сори.
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20.08.2024 07:36 Ответить
Явно намного больше миллиона там. $37 000 - а начиналось все с $5000. Что дальше будет? Миллион?
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16.08.2024 15:42 Ответить
Почали арештовували хабарників в ТЦК, хіба це погано?
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16.08.2024 16:16 Ответить
а як можна ..в темну.. залучити ВЛК .це повна ***** --- влк и в теме и в доле в цих схемах
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16.08.2024 16:43 Ответить
За один рік став майором. Бувший "рішала" з ДАІ коли розігнали, пішов "рІшати" до МРЕО, коли розігнали МРЕО пішов "рІшати" в РЦК та СП. Прийшов рядовий на посаду КУХАР та за рік став МАЙОРОМ ЗСУ начальником відділення РЦК та СП вже має лексуса за tel:24000 24000 $. На фронт НІ, на передок НІ. До речі "відстрочка" на півроку у нього всього 4 000$. Звертатись "для переймання досвідом" до м. Первомайський, Харківська область
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16.08.2024 16:54 Ответить
Кому війна, кому і мати рідна. Повісити гнид прямо в дворі військомату. Бо інакше діла не буде.
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16.08.2024 16:55 Ответить
вони допомогали людям, а ви...
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16.08.2024 16:57 Ответить
...і нічого нікому не буде, бо верхівка така сама, злодійкувата.
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16.08.2024 17:26 Ответить
бо закони такі..
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17.08.2024 14:57 Ответить
Залиште їм їх гроші...Їм не має защо буде жити...А це не смішно☝️...Вони їх заробили...
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16.08.2024 17:52 Ответить
КРАЇНІ ще дуже багато ухилянтів, які зобов'язані обороняти державу Україну:
1. Працівники ТЦК та СП;
2. Працівники національної поліції;
3. Працівники СБУ;
4. Працівники національної гвардії;
5. Працівники державної митної служби;
6. Працівники державної прикордонної служби;
7. Працівники держспецтрансслужби;
8. Працівники державної податкової служби;
9. Працівники державної міграційної;
10. Працівники ДСНС;
11. Працівники прокуратури.
І всі обучені і добре володіють зброєю, і дали ПРИСЯГУ, пока они не пойдут, я спокойно можу слать НАХ.УЙ ТЦК и других зеленых шлюх,я вам ничего не должен. идите к зеле на пол шишки.
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16.08.2024 20:08 Ответить
Слід до цього переліку ще додати:
12. Працівники і Центральний офіс Укрзалізниці;
13. Все керівництво і працівників ДП "Ліси України" і Агенства лісових ресурсів України", товариства лісівників України; Товариства мисливсців і рибалок;
14. Укравтодор в повному складі.
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17.08.2024 07:54 Ответить
ЦЕ було би правдою , якщо так звані "поліцаї", або так зване "тцк" - були державними, а ні приватними установами((: 👈
( багато людей досі вважають ,що "поліція", - це теж саме, що і міліція, а "тцк" - це теж саме , що і воєнкомат.🤡
"Частна лавочка"- нічого нікому ні забов"язана, так само як і ви цим лавочкам
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17.08.2024 09:11 Ответить
Маячня якась ! Вам тут не треба бути - у лісі з вовками і ведмедями мабуть краще ! Там точно поліції і ТЦК немає.
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17.08.2024 21:54 Ответить
Особисто знаю Викочко. Уй&бок вищої гільдії. Паркетник якого світ небачив.Закінчив Одеський військовий інститут .Прослужив два роки взводним у 28 мд. Всю решту служби у військоматах м.Луганська. За успішну здачу міста був призначений комісаром у Бучу. Його та Русіна курує його обласний воєнком Київщини Яковенко та Начальник Головного управління персоналу ГШ Горбач. Доречі Горбач був воєнкомом Борисполя а Русін його заступник , якого він поставив на посаду замість себе. Може цього не знає Сирський чи Павлюк ? Ще такого беспрібєла не було.
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16.08.2024 22:50 Ответить
Тому, зважаючи на повний безпреділ та зневагу тцк до Народу України, закликаю всіх свідомих Українців массово байкотувати явку до цих структур та створювати власні загони Територіальної оборони, де придатність визначатиме власні ВЛК з числа місцевих лікарів, що не були замазані в злочинних схемах та зв'язках з про російськими, продажними тцк. Всю інформацію про персоніфікоані дані резервістів з ганебного Резерв+ тцк за гарненьку плату від ворожих посередників вже злили. І тепер не дивуйтесь, що комусь прийде повідомлення з банку про кредит, хтось продасть чи купить авто або квартиру, комусь перепишуть чорні нотаріуси майно, або хтось за когось через чорних адвокатів сяде до в'язниці. Тепер можна все! Так, всі дані у них. Можна абсолютно все!
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17.08.2024 07:50 Ответить
Ух мадам понесло !! Ви б тут ще й анархічну державу запропонували !
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17.08.2024 21:56 Ответить
А навщо пропонувати?! Вона вже, є! І назва цій анархічній державі - Україна 95!!!
Даєш анархію!!! Мати - анархія!! Тато - стакан портвейну!!!
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17.08.2024 23:44 Ответить
За зеленими любителів портвейну не помічено, насправді. Явних анархістів - теж.
Корупціонерів, злочинців у широкому сенсі, колаборантів - так.
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18.08.2024 12:57 Ответить
Вже є і нормальні ВЛК,і нормальні добровольчі бригади. Якщо не ховатись по кутках і за кордоном,то можна зробити вибір.
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19.08.2024 21:45 Ответить
Влк в темну, ана ага )))
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16.08.2024 23:21 Ответить
З КОЖНОГО ТЦК ПО МІЛЛІОНУ...ЦЕ САМЕ МЕНШЕ... І НЕ ПОТРІБНО КАЗАТИ ЩО ЦЕ РІДКІСНЕ ЯВИЩЕ
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17.08.2024 00:42 Ответить
Це *******. Нема слів.
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17.08.2024 00:47 Ответить
Кому війна, а хто й дуже не поганенько прибарахлиться на цивільних Українцях.
Та ще й де?! Звертаю всіх увагу - на територіях де в лютому-березні 2022 року були загарбники рф!!! Як пояснити такий феномен нелюдського дебілізму, маразматизму, жадібності, зневаги і призирства до всього Українського, і все заради лише одного - власної клятої наживи!
Ви суки не хабарники! Ви гірше - зрадники й орки, посіпаки кремля!
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17.08.2024 07:42 Ответить
Здорових бугаїв відпускають за кордон, а хворих на передову, з такими підходами ми промахаємо країну! Риба гниє з голови, вони самі не придумали, просто попались, бо план не виконали, мало завезли!
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17.08.2024 08:53 Ответить
ті хто дає хабар,повинні також відповідати. Якщо не звертати увагу на тих хто дає - ця куйня ніколи не припиниться.
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17.08.2024 13:19 Ответить
ухилянти дають хабаря ухилянтам..
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17.08.2024 14:53 Ответить
корупція як іржа роз'їла українське суспільство дощенту і вже неясно чи змиється ця іржа кров'ю наших захисників
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18.08.2024 10:48 Ответить
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