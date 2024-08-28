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На взятке 100 тыс. грн разоблачен заместитель начальника Бучанского ТЦК, - прокуратура. ФОТО
Правоохранители задержали на взятке заместителя начальника Бучанского ТЦК и СП в Киевской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.
По данным следствия, военный способствовал в получении справок от ТЦК и СП с целью регистрации 16 транспортных средств за юридическим лицом, за что должен был получить почти 100 тыс. грн.
Подозреваемый задержан после получения последней части взятки - 1400 долларов.
Чиновнику сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч 3 ст. 368 УК Украины). Сейчас ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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+11 Дан Корвин
показать весь комментарий28.08.2024 16:34
+11 Trevo Trow
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+10 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий28.08.2024 16:47
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Ні.
А отже, нічого не зміниться в тій системі.
Кадровики ж, мабуть, не для себе гроші ЗБИРАЮТЬ !!??
Упродовж 25 років, «заробітчани з кадрів» УСІХ СИЛОВИКІВ, гребуть гроші, розповідаючи на ЗМІ, про ШАЛЕННУ боротьбу з КОРУПЦІЄЮ!!
Схеми напрацьовані за > 25
Чи так раSSєянє залишилися? Ну "боєць" прямо з 0 і одразу в систему не попав - все тирив для побратимів - це ясно. А от шо воно за посадовець ТЦК та СК???? ЗАМИЛЕНА ПИКА ЗА ДЛЯ МЕШКАНЦІВ БУЧІ - ГАНЬБА! Цю потвору знає кожен мешканець Бучі!!!! Ну і як би ЗЫ.
І так містечко корумповане. І так під контролем відбудова. І так пройтися Бучею місцевім правопорядникам - нова бригада з ротацією у дві доби, через рік буде ... Ну як Маґура). І так на туди поставили "лоха", який на дрібниці спалився????
Щось не вірю.
Є розповіді місцевих, але не бучан...
Не пройшло місяця з затримання голови.
"Мафія безсмертна".
І це не про Італію.
Гниду пів-року терпіти??!
Раніше не любив ті місця і зараз любові не маю!
Злі язикі кажуть покровський тцк сп теж
сїбавсяпереїхав у повному складі на +0....