На взятке 100 тыс. грн разоблачен заместитель начальника Бучанского ТЦК, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке заместителя начальника Бучанского ТЦК и СП в Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

По данным следствия, военный способствовал в получении справок от ТЦК и СП с целью регистрации 16 транспортных средств за юридическим лицом, за что должен был получить почти 100 тыс. грн.

Подозреваемый задержан после получения последней части взятки - 1400 долларов.

Чиновнику сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч 3 ст. 368 УК Украины). Сейчас ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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