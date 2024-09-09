Чоловік одружився з тещею-інвалідом, щоб виїхати за кордон: Їх викрили прикордонники
Прикордонники викрили 28-річного чоловіка, який одружився зі своєю тещею, яка має інвалідність, для виїзду за кордон.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"28-річний українець одружився зі своєю 40-річною тещею, яка має інвалідність І групи. За версією "молодят", їхали вони до Варшави, лікувати жінці зір. Свою версію відстоювали до останнього. Та аргументи прикордонників виявилися більш переконливими", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за день до цього реальна дружина самостійно перетнула кордон, а слідом за нею вирушили й родичі.
"Безуспішно. Долю випробували вдруге, вже в іншому пункті пропуску, проте очікування й тут не виправдалися", - зазначили у ДПСУ.
Топ коментарі
+27 Віталій Поліщук
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+23 armalit 2015
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+21 Az AZLK
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она ягодка опять !
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сер Маккартні, Вам лі єтого нє знать ?
А взагалі цей довгий текст ні про що. Типу якщо інші крадуть то чому нам не можна... Зазначається, що за день до цього реальна дружина самостійно перетнула кордон, а слідом за нею вирушили й родичі. Джерело:
Я аж зачитався, дякую. Лиш додам до п.2, що фіктивність шлюбу визначається виключно судом.
А що ви можете сказати про одруження в "Дії"? Підтримуєте?
Щодо Дії ...... я вже маю гіркий досвід від махінацій держреєстраторів з електронними базами , тому для мене папір має значення хоча на нього тепер усі наплювали , тому в суди доводиться роками ходити . На шляху до електронного документообігу ми не першопрохідці , але як виявилося - слабенькі учні ((
Тоесть если теоритически жениться на параолимпийской чемпионке онлайн, то должны выпустить?
Тем более что такое для пограничника любовь и как она измеряется? Вернее в чем?
вечностьлюбовь. Вова молотком выбивает на стене... тот, что большой и толстый. Получает за это двойку. Учительница объясняет всем ошибку -слово любовь пишется с двумя яйцами.
Кирзові чоботи по ниркам, чи просто три дні на підвалі без їжі, води та сну?
значить не до останнього
ящо в коханні не щастить, то не щастить ніде
лузер він і у ліжку лузєр, і перед погранцями
влада лютує