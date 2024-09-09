Чоловік одружився з тещею-інвалідом, щоб виїхати за кордон: Їх викрили прикордонники

Прикордонники викрили 28-річного чоловіка, який одружився зі своєю тещею, яка має інвалідність, для виїзду за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"28-річний українець одружився зі своєю 40-річною тещею, яка має інвалідність І групи. За версією "молодят", їхали вони до Варшави, лікувати жінці зір. Свою версію відстоювали до останнього. Та аргументи прикордонників виявилися більш переконливими", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за день до цього реальна дружина самостійно перетнула кордон, а слідом за нею вирушили й родичі.

"Безуспішно. Долю випробували вдруге, вже в іншому пункті пропуску, проте очікування й тут не виправдалися", - зазначили у ДПСУ.

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