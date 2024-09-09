Мужчина женился на теще-инвалиде, чтобы уехать за границу: Их разоблачили пограничники

Пограничники разоблачили 28-летнего мужчину, который женился на своей теще, которая имеет инвалидность, для выезда за границу.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"28-летний украинец женился на своей 40-летней теще, которая имеет инвалидность I группы. По версии "молодоженов", ехали они в Варшаву, лечить женщине зрение. Свою версию отстаивали до последнего. Но аргументы пограничников оказались более убедительными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за день до этого реальная жена самостоятельно пересекла границу, а вслед за ней отправились и родственники.

"Безуспешно. Судьбу испытали второй раз, уже в другом пункте пропуска, однако ожидания и здесь не оправдались", - отметили в ГПСУ.

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