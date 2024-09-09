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Госпогранслужба (6140) уклонисты (654)

Мужчина женился на теще-инвалиде, чтобы уехать за границу: Их разоблачили пограничники

Чоловік одружився з тещею-інвалідом, щоб виїхати за кордон

Пограничники разоблачили 28-летнего мужчину, который женился на своей теще, которая имеет инвалидность, для выезда за границу.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"28-летний украинец женился на своей 40-летней теще, которая имеет инвалидность I группы. По версии "молодоженов", ехали они в Варшаву, лечить женщине зрение. Свою версию отстаивали до последнего. Но аргументы пограничников оказались более убедительными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за день до этого реальная жена самостоятельно пересекла границу, а вслед за ней отправились и родственники.

"Безуспешно. Судьбу испытали второй раз, уже в другом пункте пропуска, однако ожидания и здесь не оправдались", - отметили в ГПСУ.

Читайте: Пять дней и четыре ночи блуждали в высокогорных лесах: За 40 метров до границы задержаны четверо мужчин, которые планировали попасть в Румынию. ФОТО
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Топ комментарии
+27
Оце молодці, оце детективи. Як дмитрука на кордоні впіймати - то сліпі дегенерати, а тут просто чудеса дедуктивного методу продемонстрували.
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09.09.2024 16:51
+23
Ну і на якій підставі його не пустили. Шлюб оформлено законно? тоді якого хера?
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09.09.2024 16:49
+21
Не забажай тещі своєї та всіх родичів дружини своєї.. ( оновлений кодекс ПЦУ)
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09.09.2024 16:40
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Не забажай тещі своєї та всіх родичів дружини своєї.. ( оновлений кодекс ПЦУ)
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09.09.2024 16:40 Ответить
)))))))
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09.09.2024 17:05 Ответить
пардон, в ЦАХАЛ
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09.09.2024 17:25 Ответить
А міг би і на тестеві одружитись.
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09.09.2024 18:55 Ответить
тещи распоясались
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09.09.2024 16:47 Ответить
Настав їх зірковий час! То були героїнями анекдотів про "злу тещу", а тепер за тещами черги стоять
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09.09.2024 17:03 Ответить
тьотке інвалідность ! плять...

она ягодка опять !

.
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09.09.2024 17:36 Ответить
Нельзя судить за любовь!!!
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09.09.2024 16:47 Ответить
«Can't Buy Me Love» (с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ.  - «Любовь не купишь»)
сер Маккартні, Вам лі єтого нє знать ?

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09.09.2024 17:39 Ответить
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10.09.2024 08:12 Ответить
Ну і на якій підставі його не пустили. Шлюб оформлено законно? тоді якого хера?
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09.09.2024 16:49 Ответить
Ну... Якщо попередній шлюб не скасовано, тоді таки да...
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09.09.2024 17:04 Ответить
Якщо попередній не скасрвано , то як зареєстрували наступний , не задумувалися ?
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09.09.2024 20:17 Ответить
Фіктивно. Що і виявили прикордонники.
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10.09.2024 07:35 Ответить
Фіктивний шлюб - не шлюб зареєстрований із порушенням , а той у якому люди об'єднані лише штампом у паспорті (( Що могли "виявити" прикордонники якщо записи у паспорт внесено без порушень діючого законодавства , заставити даних осіб у їхній присутності здійснити статевий акт , чи надати документальне підтвердження цього ? (( В Україну за допомогою фіктивного шлюбу маса іноземців заїхала свого часу і у прикордонників претезій не було , тому залиште "прозорливість" прикордонниківі на їхній совісті , нехай вони краще разом із митниками так само контрабанду знаходять ((
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10.09.2024 09:34 Ответить
Яке нах без порушень діючого законодавства, коли за день до цього реальна дружина самостійно перетнула кордон, а слідом за нею вирушили й родичі?
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10.09.2024 11:12 Ответить
Питання - у чому "реальність" дружини якщо було зареєстровано розірвання шлюбу ? Мало у житті таких випадків коли зять спить із тещею , а потім із нею і жити розпочинає ? (( Ну а тут зуміли такі стосунки узаконити , кому щось не так - до діючого законодавства , воно цього не заперечує . Одна проблема - прикордонники те законодавство трактують на власний розсуд і власну кишеню , мій знайомий , інвалід по зору , у першій половині 2022 зміг виїхати з України тільки після того як хабар дав прикордонникам - оце порушення законодавства , а не те коли колишня дружина їде туди куди хоче. P.S. Якщо ти не в курсі , то був час коли люди виїздили забитими автобусами у якості супроводжуючих осіб з інвалідністю , не будучи тим інвалідам навіть знайомими , не те що ріднею , і прикордонники це порушенням законодавства не вважали , а тепер ось знайшли "злочинне угрупування " в особі сліпої жінки і дурня-зятя що все нормально провернув та тільки трішки тупонув .
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10.09.2024 11:26 Ответить
За реальність дружини. спитайте редакторів або їх інформаторів.
А взагалі цей довгий текст ні про що. Типу якщо інші крадуть то чому нам не можна... Зазначається, що за день до цього реальна дружина самостійно перетнула кордон, а слідом за нею вирушили й родичі. Джерело:
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10.09.2024 13:20 Ответить
редакторам та їхнім інформаторам , як і прикордонникам та поліції ,краще займатися депутатами дмитруками , тоді менше буде проблем із "чому нам не можна " . Щодо "зазначається " вже написав , але ти довгих текстів не сприймаєш .
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10.09.2024 19:46 Ответить
Звичайно, всі якісь не такі, всі мені щось винні.... Почни краще з себе!
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11.09.2024 07:39 Ответить
Починай , троль vpnшний , я не проти .
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15.09.2024 20:41 Ответить
Сірих людей ловлять всі....а от депутатів чогось ні....да зеленоглазий ухилянт?
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15.09.2024 12:49 Ответить
Да , сірий ухилянт ((
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15.09.2024 20:39 Ответить
Не встиг, вам вже відповіли. Теж так вважаю, що маємо так званий фіктивний шлюб, ще й зареєстрований незаконно. Доречі, кримінальної чи адміністративної відповідальності за фіктивний шлюб законодавством України прямо не передбачено.
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10.09.2024 08:07 Ответить
Те що "виявили" прикордонники ми з вами не в курсі бо над ними із свічкою не стояли , але спробую пояснити швиденько : 1. Без розірвання попереднього шлюбу зареєструвати новий ніяк не вийде - сторінка у паспорті штампом про реєстрацію зайнята , саме про це я у вас запитував .2. Термін "фіктивний шлюб" ніяким чином окрім санкціонованих тривалих слідчих дій або добровільного визнання самими підозрюваними ( у даному випадкові не проходить ) , підтвердити законним шляхом не вийде , саме тому перед законом фіктивний чи нефіктивний шлюби рівні , так же як і "фіктивне " розведення хабарників та злодюг від влади щоб майно врятувати від конфіскації і там чомусь закон на боці злочинців.3. Хто вам сказав що реєстрація незаконно проведена , де про це написано і що саме у ній було незаконним ? Особисто я думаю що там все робили належним чином , обдумано , саме тому навіть спочатку дочка виїхала з України щоб на території держави не залишилося інших невійськовозобов'язаних близьких "нареченій" осіб.4. Саме головне - ви самі собі підтвердили законність так званого "фіктивного" шлюбу, вказавши відсутність відповідальності за його реєстрацію , у нас на реєстрації таких шлюбів з іноземцями свого часу дехто зуби проїв і ні прикордонники , ні правоохоронні служби до них претензій не мають за вийнятком деяких справ із явно кримінальним продовженням. 5. Для розуміння - я ні схвалюю , ні засуджую дії даних осіб , а просто констатую недолугість дій прикордонників , які за хабарі тисячі людей з порушенням законодавства через кордон пропускають , а у даному випадкові піар акцію здійснили щоб свої дупи прикрити на майбутнє , хоча повинні були мовчки згідно до діючого "зеленого" , прийнятого "слугами народними", пропустити і сказати "щасливої дороги" (( Свої ордени вони із рук зелідора отримають , але швидше не за цей випадок , а за те що злочинців -депутатів без проблем за кордон переправляють ((
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10.09.2024 09:26 Ответить
Нічого собі "спробую пояснити швиденько"
Я аж зачитався, дякую. Лиш додам до п.2, що фіктивність шлюбу визначається виключно судом.
А що ви можете сказати про одруження в "Дії"? Підтримуєте?
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10.09.2024 10:02 Ответить
По п. 2 , для суду потрібні докази , саме про це я написав - "підтвердити" , а не "визнати" .
Щодо Дії ...... я вже маю гіркий досвід від махінацій держреєстраторів з електронними базами , тому для мене папір має значення хоча на нього тепер усі наплювали , тому в суди доводиться роками ходити . На шляху до електронного документообігу ми не першопрохідці , але як виявилося - слабенькі учні ((
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10.09.2024 10:23 Ответить
Оце молодці, оце детективи. Як дмитрука на кордоні впіймати - то сліпі дегенерати, а тут просто чудеса дедуктивного методу продемонстрували.
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09.09.2024 16:51 Ответить
а как же это?


Тоесть если теоритически жениться на параолимпийской чемпионке онлайн, то должны выпустить?

Тем более что такое для пограничника любовь и как она измеряется? Вернее в чем?
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09.09.2024 16:54 Ответить
Идет урок в доисторической школе. Учительница просит написать на доске слово "мясо". Девочка берет молоток, камень и выдалбливает мамонта. Слов "папа" - ручки, ножки, огуречик. Доисторического Вовочку просит написать слово вечность любовь. Вова молотком выбивает на стене... тот, что большой и толстый. Получает за это двойку. Учительница объясняет всем ошибку -слово любовь пишется с двумя яйцами.
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09.09.2024 17:43 Ответить
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09.09.2024 19:28 Ответить
Для ДПСУ очі Бенджаміна Франкліна виявилися більш привабливими, ніж очі тещі...
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09.09.2024 17:15 Ответить
Сердцу не прикажешь
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09.09.2024 16:51 Ответить
Вы только вслушайтесь в етот маразм. И маразм даже не в том что идиот женился на своей теще-инвалиде. А маразм в том что наша власть приняла такие законы когда так называемый опекун может спокойно бросить и своих детей и своего подопытного и убежать из страны. Ето все равно что я сейчас возьму опекунство наддесятком детдомовских детей и убегу за границу оставив детей на произвол или на шее ЗСУ и таких же инвалидов которые остались в стране.
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09.09.2024 16:53 Ответить
40 лет малыхе, может она своей доче еще фору даст
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09.09.2024 16:53 Ответить
і фору "даст" і не тільки фору "даст"...
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09.09.2024 16:59 Ответить
100%
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09.09.2024 17:23 Ответить
Фото Фора - в студію!
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10.09.2024 00:07 Ответить
Тупорилі, якщо попав в базу даних то хоч через який пункт пропуску їдь то не пустять
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09.09.2024 17:01 Ответить
Яку таку базу даних?
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09.09.2024 18:41 Ответить
Абісняю для особо АдАрЬЙонних. Коли когось чи у когось були проблеми при перетині кордону всі ці випадки заносяться в локальну базу даних прикордонної служби. Якщо ти потрапив в цю базу то при перетині кордону контролер завжди буде знати про твої проблеми. Так, що наІПать не получиЦЦА.
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09.09.2024 19:02 Ответить
Ну умнічать сидячи в США дуже легко. Чи ти кацап під vpnом?
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09.09.2024 21:57 Ответить
Я ж кажу, ти мабуть здриснув ще до війни? Тепер умнічаєш...
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10.09.2024 09:22 Ответить
Ну хочь перша шлюбна нічь була?
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09.09.2024 17:05 Ответить
не розлучати , хай живуть разом
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09.09.2024 17:07 Ответить
Брешуть щодо зору, на медовий місяць, і зір ні до чого тут!!
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09.09.2024 17:10 Ответить
Цікаво, що це за "аргументи" прикордонників?!
Кирзові чоботи по ниркам, чи просто три дні на підвалі без їжі, води та сну?
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09.09.2024 17:11 Ответить
Свою версію відстоювали до останнього Джерело:
значить не до останнього
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09.09.2024 17:25 Ответить
Зараз жінки-інваліди у тренді. Ухилянти їх розбирають, як гарячі пиріжки. А от на власній тещі ще ніхто не намагався виїхати . Це щось новеньке.
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09.09.2024 17:45 Ответить
Аргументи прикордонників "Та похеру той закон! Якого хера ти мені його тицяєш? У нас наказ, і залізне прикриття!" виявились непробивними.
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09.09.2024 17:47 Ответить
полюбови, аж сердце шкварчить
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09.09.2024 17:51 Ответить
Нашій винахідливості немає меж : москалям капець .
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09.09.2024 17:55 Ответить
Он не на той тёщи женился.
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09.09.2024 17:57 Ответить
Настоящий козак
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09.09.2024 18:25 Ответить
невдачний стартап
ящо в коханні не щастить, то не щастить ніде
лузер він і у ліжку лузєр, і перед погранцями
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09.09.2024 18:40 Ответить
і який закон вони порушили?
влада лютує
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09.09.2024 18:59 Ответить
Закон вони не порушили. Його мали випустити за кордон. В Україні закон не діє. Нехай звертається в суд.
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09.09.2024 19:31 Ответить
По моєму,підарас це якраз ти. Ти хто таке, щоб гнати на прикордонників? Ухилянт чмошний?
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09.09.2024 22:35 Ответить
" за день до цього реальна дружина самостійно перетнула кордон" - а как насчёт двоежёнства?
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10.09.2024 10:10 Ответить
 
 