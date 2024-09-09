Мужчина женился на теще-инвалиде, чтобы уехать за границу: Их разоблачили пограничники
Пограничники разоблачили 28-летнего мужчину, который женился на своей теще, которая имеет инвалидность, для выезда за границу.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"28-летний украинец женился на своей 40-летней теще, которая имеет инвалидность I группы. По версии "молодоженов", ехали они в Варшаву, лечить женщине зрение. Свою версию отстаивали до последнего. Но аргументы пограничников оказались более убедительными", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за день до этого реальная жена самостоятельно пересекла границу, а вслед за ней отправились и родственники.
"Безуспешно. Судьбу испытали второй раз, уже в другом пункте пропуска, однако ожидания и здесь не оправдались", - отметили в ГПСУ.
Топ комментарии
+27 Віталій Поліщук
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Пожалуйста, подождите...
она ягодка опять !
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сер Маккартні, Вам лі єтого нє знать ?
А взагалі цей довгий текст ні про що. Типу якщо інші крадуть то чому нам не можна... Зазначається, що за день до цього реальна дружина самостійно перетнула кордон, а слідом за нею вирушили й родичі. Джерело:
Я аж зачитався, дякую. Лиш додам до п.2, що фіктивність шлюбу визначається виключно судом.
А що ви можете сказати про одруження в "Дії"? Підтримуєте?
Щодо Дії ...... я вже маю гіркий досвід від махінацій держреєстраторів з електронними базами , тому для мене папір має значення хоча на нього тепер усі наплювали , тому в суди доводиться роками ходити . На шляху до електронного документообігу ми не першопрохідці , але як виявилося - слабенькі учні ((
Тоесть если теоритически жениться на параолимпийской чемпионке онлайн, то должны выпустить?
Тем более что такое для пограничника любовь и как она измеряется? Вернее в чем?
вечностьлюбовь. Вова молотком выбивает на стене... тот, что большой и толстый. Получает за это двойку. Учительница объясняет всем ошибку -слово любовь пишется с двумя яйцами.
Кирзові чоботи по ниркам, чи просто три дні на підвалі без їжі, води та сну?
значить не до останнього
ящо в коханні не щастить, то не щастить ніде
лузер він і у ліжку лузєр, і перед погранцями
влада лютує