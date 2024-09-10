В Харькове задержан адвокат, который за 7400 долларов США организовал побег уклонистов из Украины. ФОТОрепортаж

Будут судить харьковского адвоката, который наладил схему нелегального выезда военнообязанных мужчин за границу. За побег из Украины фигурант объявлял сумму в размере 7400 долларов США с одного клиента.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры

Руководитель Харьковской областной прокуратуры сообщил о подозрении адвокату в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями и содействие их совершению советами, указаниями, совершенном по предварительному сговору группой лиц и из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

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По данным следствия, харьковский адвокат наладил схему нелегального выезда военнообязанных мужчин за границу. К дельцу приходили клиенты с целью получения адвокатской консультации относительно законной возможности пересечения государственной границы Украины. Однако легальных способов адвокат избегал, а зарабатывал на преступном плане немалые деньги. За побег из Украины фигурант объявлял сумму в размере 7400 долларов США с одного клиента.







По "схеме" адвоката уклонисты должны были поехать в г. Винница, где их встречали "нужные люди", которые уже в дальнейшем сопровождали мужчин. В это время харьковский адвокат готовил пакет документов для беспрепятственного пересечения государственной границы Украины.

Правоохранители задержали дельца в порядке ст. 208 УПК Украины в его адвокатском офисе в Харькове. Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Сейчас устанавливаются все участники "схемы" и другие эпизоды преступной деятельности адвоката, следствие продолжается.