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В Харькове задержан адвокат, который за 7400 долларов США организовал побег уклонистов из Украины. ФОТОрепортаж

Будут судить харьковского адвоката, который наладил схему нелегального выезда военнообязанных мужчин за границу. За побег из Украины фигурант объявлял сумму в размере 7400 долларов США с одного клиента.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры

Руководитель Харьковской областной прокуратуры сообщил о подозрении адвокату в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями и содействие их совершению советами, указаниями, совершенном по предварительному сговору группой лиц и из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

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По данным следствия, харьковский адвокат наладил схему нелегального выезда военнообязанных мужчин за границу. К дельцу приходили клиенты с целью получения адвокатской консультации относительно законной возможности пересечения государственной границы Украины. Однако легальных способов адвокат избегал, а зарабатывал на преступном плане немалые деньги. За побег из Украины фигурант объявлял сумму в размере 7400 долларов США с одного клиента.

Адвокат у Харкові допомагав ухилянтам
Адвокат у Харкові допомагав ухилянтам
Адвокат у Харкові допомагав ухилянтам

По "схеме" адвоката уклонисты должны были поехать в г. Винница, где их встречали "нужные люди", которые уже в дальнейшем сопровождали мужчин. В это время харьковский адвокат готовил пакет документов для беспрепятственного пересечения государственной границы Украины.

Правоохранители задержали дельца в порядке ст. 208 УПК Украины в его адвокатском офисе в Харькове. Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Сейчас устанавливаются все участники "схемы" и другие эпизоды преступной деятельности адвоката, следствие продолжается.

Автор: 

адвокат (1431) Харьков (7490) уклонисты (837)


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Топ комментарии
+4
Мабуть через демпінг його і здали конкуренти. Навіть на чорному ринку товарів та послуг існують певні правила. Класичний приклад - Сухареаська конвенція Щури Балаганова
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10.09.2024 16:04
+3
У цей час харківський адвокат готував пакет документів для безперешкодного перетину державного кордону України. Джерело:
************
Тю, так він посередник, виходить. Як він міг готувати сам якісь документи? Не на принтері ж він їх друкував?

Очевидно, там мають бути замішані більш серйозні люди. Але про це нам не повідомляють. Ага, "слідство триває". На хєр собі насипте солі з таким "слідством".
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10.09.2024 16:06
+3
Так ось куди тягнеться злочинний слід... )))
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10.09.2024 16:36
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дешево, мабуть, кидалово якесь
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10.09.2024 15:56 Ответить
Українські "адвокати" це мерзота яка не має жодного відношення до права...
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10.09.2024 16:03 Ответить
работа такая. Даже всякие маньячелы убийвцы гвалтивныки имеют право на адвоката
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10.09.2024 16:04 Ответить
Що вже казати про прокурорів...
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10.09.2024 16:31 Ответить
Мабуть через демпінг його і здали конкуренти. Навіть на чорному ринку товарів та послуг існують певні правила. Класичний приклад - Сухареаська конвенція Щури Балаганова
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10.09.2024 16:04 Ответить
У цей час харківський адвокат готував пакет документів для безперешкодного перетину державного кордону України. Джерело:
************
Тю, так він посередник, виходить. Як він міг готувати сам якісь документи? Не на принтері ж він їх друкував?

Очевидно, там мають бути замішані більш серйозні люди. Але про це нам не повідомляють. Ага, "слідство триває". На хєр собі насипте солі з таким "слідством".
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10.09.2024 16:06 Ответить
Раз в Вінниці мали зустріти потрібні люди... це ж, мабуть, Порошенко і Гройсман
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10.09.2024 16:14 Ответить
Так ось куди тягнеться злочинний слід... )))
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10.09.2024 16:36 Ответить
А Дмитруку в яку суму обійшлася втеча? Чи там допомогли карєша-братья па рєлігіі?
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10.09.2024 16:13 Ответить
Та по всій країні таке відбувається - більшість валить за кордон. Тому і фронти тріщать та падають - бо ні зброї, ні фортіфікацій, ні грошей для ЗСУ.
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10.09.2024 16:20 Ответить
Ті люди, які можуть викласти такі суми, все одно воювати не підуть.

А ці гроші могли б потрапити на допомогу ЗСУ, а не у кишені спритних ділків. Якби, наприклад, створили законну можливість для виїзду за кордон під заставу. Людина пеерераховує у державний спецфонд суму, скажімо, еквівалентну 10 000 доларів.

Отримавши документ про перерахування, може вільно їхати за межі держави. Якщо ж ця людина не повертається в Україну протягом певного часу (місяця, наприклад), то гроші з цього рахунку йдуть на допомогу ЗСУ.

А якщо громадянин повернеться? Ну, там щось придумають, щоб його гроші не повертати відразу.
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10.09.2024 16:35 Ответить
хто ж з можновладців замінить схему "гроші -> державі", коли мають особистий зиск з "гроші -> власні схеми"?
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10.09.2024 16:56 Ответить
 
 