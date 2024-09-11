Экс-заместитель председателя Волынской ОВА и ее сообщники за $5 тыс. помогали уклонистам выезжать за границу, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачили и сообщили о подозрении бывшему заместителю председателя Волынской ОГА и еще семи участникам преступной организации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, им инкриминируется создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней, препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, а также незаконная переправка лиц через государственную границу Украины (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 УК Украины).









Также смотрите: В Харькове задержан адвокат, который за 7400 долларов США организовал побег уклонистов из Украины. ФОТОрепортаж

Что установило следствие?

По данным следствия, подозреваемые организовали схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин. В состав преступной организации входили руководители общественных организаций, физические лица-предприниматели и другие.

"С августа 2022 года по апрель 2023 года под видом оказания волонтерской помощи ВСУ они организовали незаконную переправку через границу более 100 военнообязанных как волонтеров. Подозреваемые вносили их данные в систему "Шлях", что позволяло мужчинам беспрепятственно пересекать границу. По версии следствия, стоимость такой услуги составляла около 5 тыс долларов США с человека, деньги участникам преступной организации передавали через посредников", - говорится в сообщении.

На данное время всем подозреваемым избраны меры пресечения.