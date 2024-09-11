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Экс-заместитель председателя Волынской ОВА и ее сообщники за $5 тыс. помогали уклонистам выезжать за границу, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачили и сообщили о подозрении бывшему заместителю председателя Волынской ОГА и еще семи участникам преступной организации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, им инкриминируется создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней, препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, а также незаконная переправка лиц через государственную границу Украины (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Хабарники з Волині
Хабарники з Волині
Хабарники з Волині
Хабарники з Волині

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Что установило следствие?

По данным следствия, подозреваемые организовали схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин. В состав преступной организации входили руководители общественных организаций, физические лица-предприниматели и другие.

"С августа 2022 года по апрель 2023 года под видом оказания волонтерской помощи ВСУ они организовали незаконную переправку через границу более 100 военнообязанных как волонтеров. Подозреваемые вносили их данные в систему "Шлях", что позволяло мужчинам беспрепятственно пересекать границу. По версии следствия, стоимость такой услуги составляла около 5 тыс долларов США с человека, деньги участникам преступной организации передавали через посредников", - говорится в сообщении.

На данное время всем подозреваемым избраны меры пресечения.

Автор: 

Офис Генпрокурора (2468) уклонисты (837) Волынская область (996)


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Топ комментарии
+10
Святі люди, так задешево брали.
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11.09.2024 13:27
+9
Ціна послуги вже давно перевалила за 10 кілобаксів, а вони демпінгували таким чином підривали основи цього бізнесу.
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11.09.2024 13:36
+7
Ото вже зелені понапризначали, нема і дня без ''зашкварів''.
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11.09.2024 13:19
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Ото вже зелені понапризначали, нема і дня без ''зашкварів''.
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11.09.2024 13:19 Ответить
.
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11.09.2024 13:25 Ответить
Святі люди, так задешево брали.
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11.09.2024 13:27 Ответить
усьо в мінус, усьо в мінус
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11.09.2024 15:28 Ответить
Демпінг зло
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11.09.2024 17:10 Ответить
Ціна послуги вже давно перевалила за 10 кілобаксів, а вони демпінгували таким чином підривали основи цього бізнесу.
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11.09.2024 13:36 Ответить
... за що і були затримані.
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11.09.2024 13:49 Ответить
Забула хто цих істот напризначав.
Голова ОВА як завжди святий і неприделах?!
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11.09.2024 13:52 Ответить
а Погуляйко не задіяний, мабуть, неповноцінний, під носом схеми і купа бабла, а він бідний нічого не бачив, не чув, не знав. Цю хитрожопу хабарницю відмажуть, той же Погуляйко все порішає. Відмажуть,як і усіх інших, кого ловили за переправлення ухилянтів за кордон. Кого з них посадили з конфіскацією? хай журналісти назвуть хоча б одного, хто поніс реальне покарання. На цьому лише заробляють судді,прокурори, адвокати і т.д. Нещасна країна, кругом одна показуха.
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11.09.2024 13:52 Ответить
"До складу злочинної організації входили керівники громадських організацій ..."

Це велика ганьба, підрив важливості громадського руху.
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11.09.2024 14:02 Ответить
У джазі тільки дівчата ??
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11.09.2024 14:14 Ответить
С августа 2022 года по апрель 2023 года за 5000$. Источник:
Блин, как же цену растут....
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11.09.2024 14:46 Ответить
а Ви вірите, що вони вже рік як паряться у СІЗО?!
Це ж напевно свіжі фото і інформація. Просто мабуть призналися за цей період
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11.09.2024 19:51 Ответить
відмажуть
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11.09.2024 15:26 Ответить
Хто біля корита 2 роки сміливо сиавить до стінки а майно конфісковувать у всієї рідні помилки не будеза цей час вони накрали стільки що простий роботяга не заробить за все життя
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11.09.2024 16:01 Ответить
"...їм інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній",-

виходить керувати злочинною організацією можна навіть без особистої участі в ній?
Я думав, в Україні таку схему тільки ухилянт-гімнокомандувач відпрацьовує, аж на тобі!
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11.09.2024 16:33 Ответить
 
 