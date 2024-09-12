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Новини Фото Війна
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Спалили 5 автівок ЗСУ у трьох районах Києва: Затримано п’ятьох поплічників спецслужб РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Києві ще п’ятьох поплічників російських спецслужб, які вчиняли підпали в столиці. Основними "цілями" фігурантів були позашляховики та мікроавтобуси ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ. 

Зловмисники залишали провокаційні листівки біля знищених авто

За вказівкою рашистів фігуранти підпалили 5 службових авто українських захисників у трьох районах міста. Поруч з пошкодженим транспортом зловмисники залишали провокаційні листівки, спрямовані на дискредитацію Сил оборони.

У такий спосіб ворог сподівався розхитати суспільно-політичну обстановку в столичному регіоні, видаючи замовні підпали за гроші з РФ під виглядом "роботи" нібито антиукраїнського підпілля.

У Києві затримали п'ятьох молодиків за підпали автівок військових

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зафіксовано понад 200 фактів підпалів автомобілів військових, чверть з них скоїли неповнолітні, - Нацполіція

Виконували замовлення із Росії

Як встановило розслідування, зловмисники діяли двома групами по двоє осіб, ще один "працював" самостійно. Вони мешканці Сумської, Полтавської та Миколаївської областей віком від 21 до 29 років. До Києва фігуранти приїхали на заробітки.

Під час пошуку "легких грошей" у Телеграм-каналах на молодиків вийшли представники спецслужб РФ і запропонували співпрацю.

За інструкцією окупантів фігуранти спочатку знаходили потенційні цілі та відправляли відповідні фото своїм російським кураторам для погодження.

Потім вони прибували до місць паркування військових авто, підпалювали їх за допомогою легкозаймистої суміші та фіксували загоряння на камери власних телефонів для "звітності" перед агресором.

Дивіться також: Вночі спалили автівку голови патронатної служби 93 ОМБр Карнаухової у Дніпрі. ВIДЕО

Після цього вони сподівалися отримати від окупантів винагороду, однак обіцяних грошей так і не побачили.

Затримання ворожих поплічників

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали всіх фігурантів "по гарячих слідах" у різних районах Києва. У них вилучено засоби підпалу, саморобні антиукраїнські листівки та мобільні телефони із доказами злочинів.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Також читайте: СБУ та Нацполіція затримали дві групи паліїв військових авто у Києві й Хмельницькому. ФОТОрепортаж 

У Києві затримали п'ятьох молодиків за підпали автівок військових
У Києві затримали п'ятьох молодиків за підпали автівок військових
У Києві затримали п'ятьох молодиків за підпали автівок військових

Автор: 

Київ (19517) підпал (676) СБУ (12837)


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Топ коментарі
+26
Не розумію, навіщо блюрити їх лиця? Навпаки, усі їхні особисті мають бути оприлюднені, включно з адресою і близькими та рідними. Тільки так можна попередити майбутні диверсії. Зрадник народу має боятись не ув'язнення, а розголосу
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12.09.2024 13:37
+25
Спалити живцем *********!
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12.09.2024 13:33
+22
Ця погань заслуговує на фізичне знищення , бо вони вбивці і
бандити , які слугували кацапам за бабки 😡
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12.09.2024 13:36
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Та на копальні таких вже..нехай відробляють. І майно конфіскувати.
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12.09.2024 13:33 Відповісти
Спалити живцем *********!
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12.09.2024 13:33 Відповісти
А як же ЗЕвиродки? Їх теж всіх спалити? А як же Боневтік?
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12.09.2024 13:40 Відповісти
Лише тих які втекли в Молдову
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12.09.2024 13:48 Відповісти
А чим вони і він кращі?
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12.09.2024 15:07 Відповісти
що,8 років ? це ж діверсія в військовий час, завтра вони вийдуть з тюряги і будуть далі робити свою справу .не влада,а дегенерати.
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12.09.2024 16:08 Відповісти
чергові мерзенні ублюдочні покидьки...
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12.09.2024 13:34 Відповісти
Відправте, будь ласка їх на наш сектор, є цікава виховна для них робота)
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12.09.2024 13:34 Відповісти
Ця погань заслуговує на фізичне знищення , бо вони вбивці і
бандити , які слугували кацапам за бабки 😡
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12.09.2024 13:36 Відповісти
Скоти *бані....
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12.09.2024 13:37 Відповісти
Не розумію, навіщо блюрити їх лиця? Навпаки, усі їхні особисті мають бути оприлюднені, включно з адресою і близькими та рідними. Тільки так можна попередити майбутні диверсії. Зрадник народу має боятись не ув'язнення, а розголосу
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12.09.2024 13:37 Відповісти
В принципі, так. Адреса, майно, що зарєжстроване на них і на рідних, може хтось також захоче щось на телефон познімати..
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12.09.2024 14:45 Відповісти
Давно пора из таких ублюдков создавать штрафные роты и отправлять без оружия и за миску супа разминировать поля, разбирать завалы и рыть окопы. А не выкармливать их где нибудь на зоне.
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12.09.2024 13:38 Відповісти
Цих покидьків ні ТЦК, ані менти не бачать?
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12.09.2024 13:38 Відповісти
В них бронь від ФСБ
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12.09.2024 13:43 Відповісти
Ти відк бугаїв бачила?
Зленьський якраз бугаїв 18- 25 і оберігає від мобілізації, бо це і є той, недоумкуватий у масі контингєнт, яким " поржать, пожрать і поср..ть" і " па пріколу".
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12.09.2024 14:48 Відповісти
А чому не стаття тероризм або державна зрада? Знищували військову техніку
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12.09.2024 13:39 Відповісти
Тому що куратори мабуть російска церков.
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12.09.2024 13:42 Відповісти
конкуруючий рекрутинговий центр набирає оберти.
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12.09.2024 13:43 Відповісти
Як працює "коментданська година"????
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12.09.2024 13:53 Відповісти
як-як... пройшов дворами до сусіднього кварталу, підпалив і повернувся тими ж дворами до орендованого житла.
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12.09.2024 13:57 Відповісти
Це що? В одному мікрорайоні все? Проводять "розвідку", отримують " дабро"... І крутяться , і крутяться у незнайомому місті ще й грошей мають на "маліну".... Владі впадло зробити для таких авто безкоштовне паркування на охороняємих місцях? В мене декілька автівок ЗСУ стоять де завгодно... Ще не палали... А от незрозумілих хлопів бачив багато - ТЦК з поліцією та дільничими їх не помічають...
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12.09.2024 20:32 Відповісти
ну чому ж в одному? довбойоби і просто безпринципні посібники підарів є скрізь.
Безкоштовне паркування з охороною скрізь не зробиш.
І у мене під вікном теж раз на тиждень стоїть пікап.
Поліцію я взагалі забув коли їх бачив останній раз у моїх дворах. В останній раз автопатрулі "прокрадались" через двори ще до вторгнення.
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12.09.2024 21:10 Відповісти
Так "година" ж??? Невже і поліціянти ховаються?))) По Києву та предмістям валом місць де ДПС від ТЦК ховаються)))
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12.09.2024 21:48 Відповісти
Як би одного, самого з смартфоном, стрельнути... З інших пояснення зняти в умовах " ВЧ".… Показати, як "діверсанти" перед стратою всіраються. Може закопати єдного дєбіла живцем... Чи хай пушкєна вивчає на довічному...
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12.09.2024 21:58 Відповісти
не бачу кардинальної різниці між ними, і кацапами з Чухломи і Малмижу, які теж з гроші роблять теж саме. Ці навіть небезпечніші, бо володіють українською і мають український паспорт. Чухломця хоч можно до кобзона відправити, а ці будуть отруювати життя оточуючих ще десятиріччями.
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12.09.2024 13:54 Відповісти
Цікава іх доля, чи вони відшкодувати в декілька разів своі вчинки чи ім зробили лише зауваження???
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12.09.2024 14:00 Відповісти
И откуда берутся такие идиоты, ведь им предлагают не так уж и большие деньги, что бы это оправдывало риск присесть на 5-8 лет, а если идейные, ну так эти поджоги едва ли на что повлияют, и зачем только кто то тратит на это время с другой стороны, едва ли это фсб, слишком мелочною, разве что на это отрядили ни на что больше не пригодных. Если считать по урону, то недавно была новость что за 2.5 года 200 пожгли, а это мизер по сравнению имеющимися машинами у военных на всем фронте, хотя как они говорят, много техники не бывает. ПС. В комментах столько кровожадности, аж страшно.
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12.09.2024 14:01 Відповісти
Наркомани
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12.09.2024 14:14 Відповісти
Нужно принять изменения в уголовный кодекс. За поджег либо иное уничтожение военного имущества - 20 лет либо пожизненное, с конфискацией имущества всех членов семьи. У 17 - летнего дегенерата может не быть достаточно имущества для возмещения ущерба. Поэтому должен быть прописан механизм конфискации имущества любых его родственников - родителей, братьев - сестер, и др. Иначе эту эпидемию поджегов не остановить.
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12.09.2024 14:35 Відповісти
Це як раз ті " потєнціальніє вібарці" Зеленьського, ( 18- 25 років),що останній старанно оберігає від мобілізації.
А то залишили здорових бугаїв на вулицях, ці за 100 баксів рідну матір на телефон заріжуть.
Нехай краще в ЗСУ тягяють і копають, роботи бугаям вистачить.
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12.09.2024 14:44 Відповісти
Поки влада і надалі жувати лікарняний канабієс - доти і будуть палити авто ЗСУ, нападати та мотузити військових, наводити ракети на всі цілі - це повномашстабна операція фсб проти дискридітації ЗСУ. Потрібен адекватний, військовий план відповіді - арешт, 15 років або розтріл в продовж місяця, конфіскація всього майна - родичив виселяти просто на вулицю. Інакше діла не буде. Наркомани, трахнуті ліками.
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12.09.2024 15:05 Відповісти
Попередити всіх, а надалі розстрілювати по закону військового трибуналу.
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12.09.2024 15:12 Відповісти
А сусіди, вроді казали, що вони ПОВІСИЛИСЯ, по команді рашистів з відеофіксацією, як синій кит?
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12.09.2024 15:56 Відповісти
Чому Президент і влада толерують такий підрив боєздатності ЗСУ і розповсюдження ворожих ідей?!
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13.09.2024 22:10 Відповісти
 
 