Спалили 5 автівок ЗСУ у трьох районах Києва: Затримано п’ятьох поплічників спецслужб РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Києві ще п’ятьох поплічників російських спецслужб, які вчиняли підпали в столиці. Основними "цілями" фігурантів були позашляховики та мікроавтобуси ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зловмисники залишали провокаційні листівки біля знищених авто

За вказівкою рашистів фігуранти підпалили 5 службових авто українських захисників у трьох районах міста. Поруч з пошкодженим транспортом зловмисники залишали провокаційні листівки, спрямовані на дискредитацію Сил оборони.

У такий спосіб ворог сподівався розхитати суспільно-політичну обстановку в столичному регіоні, видаючи замовні підпали за гроші з РФ під виглядом "роботи" нібито антиукраїнського підпілля.

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Виконували замовлення із Росії

Як встановило розслідування, зловмисники діяли двома групами по двоє осіб, ще один "працював" самостійно. Вони мешканці Сумської, Полтавської та Миколаївської областей віком від 21 до 29 років. До Києва фігуранти приїхали на заробітки.

Під час пошуку "легких грошей" у Телеграм-каналах на молодиків вийшли представники спецслужб РФ і запропонували співпрацю.

За інструкцією окупантів фігуранти спочатку знаходили потенційні цілі та відправляли відповідні фото своїм російським кураторам для погодження.

Потім вони прибували до місць паркування військових авто, підпалювали їх за допомогою легкозаймистої суміші та фіксували загоряння на камери власних телефонів для "звітності" перед агресором.

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Після цього вони сподівалися отримати від окупантів винагороду, однак обіцяних грошей так і не побачили.

Затримання ворожих поплічників

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали всіх фігурантів "по гарячих слідах" у різних районах Києва. У них вилучено засоби підпалу, саморобні антиукраїнські листівки та мобільні телефони із доказами злочинів.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

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