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Вночі спалили автівку голови патронатної служби 93 ОМБр Карнаухової у Дніпрі. ВIДЕО

Невідомі вночі 8 вересня 2024 року спалили у Дніпрі автівку голови патронатної служби 93 ОМБр Аліни Карнаухової.

Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Спальник Дніпра. Глибокий тил. Сьогодні вночі саме тут була спалена моя машина, машина нашого підрозділу, що виконувала задачі на Донеччині, та працювала на перемогу. Семе тут, в тилу, де військові мали б почуватися спокійно та мати час на відпочинок від постійної напруги та небезпеки, ми отримуємо ніж в спину", - написала Карнаухова.

Читайте: СБУ та Нацполіція затримали дві групи паліїв військових авто у Києві й Хмельницькому. ФОТОрепортаж

карнаухова скрін

Автор: 

авто (6187) Дніпро (3282) підпал (679) 93 окрема механізована бригада (295)


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Топ коментарі
+39
Потрібно посилювати відповідальність за роботу на ворога і диверсії в тилу. Все що послаблює ЗСУ - має каратись максимально жорстоко і показово.
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08.09.2024 13:46
+30
Тільки спалення на тій же автівці допоможе. Хто повівся на кацапські гроші - то люди-гній.
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08.09.2024 13:47
+26
Будьте ви прокляті, іуди, які за три гроша готові мати рідну продати.
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08.09.2024 13:47
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Потрібно посилювати відповідальність за роботу на ворога і диверсії в тилу. Все що послаблює ЗСУ - має каратись максимально жорстоко і показово.
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08.09.2024 13:46 Відповісти
Тоді треба починати з посилення відповідальності за корупціїю а не зі спалених авто....
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08.09.2024 14:02 Відповісти
Зараз зелені корупціонтери як почнуть посилювати відповідальність за корупцію, як почнуть, це
теж саме, що бджоли проти меду.
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08.09.2024 14:16 Відповісти
проблема в тому, що це не підпадає під статтю диверсія (там як раз є значний строк та конфіскація)
Це всього-навсього ст. 194 КК, з мізерною відповідальністю.

У нас є кваліфіковані статті за підпал майна правоохоронця, журналіста, судді, присяжного, адвокатів тощо, там принаймні від 6 років ув'язнення.

А для підпалу військового майна - спец закону немає.
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08.09.2024 14:15 Відповісти
ну ще є ст. 114-1 КК, але вона не про підпал і від неї можливо захищатися покидькам.
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08.09.2024 14:17 Відповісти
Хто це буде робити? Зелені зрадники? Буде як з Червинським і усі будуть мовчати.
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08.09.2024 14:35 Відповісти
не потрібно посилювати, треба *******
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08.09.2024 15:45 Відповісти
Будьте ви прокляті, іуди, які за три гроша готові мати рідну продати.
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08.09.2024 13:47 Відповісти
Тільки спалення на тій же автівці допоможе. Хто повівся на кацапські гроші - то люди-гній.
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08.09.2024 13:47 Відповісти
Потрібно окрім тюремних термінів КОНФІСКОВУВАТИ МАЙНО на користь Збройних сил.
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08.09.2024 13:50 Відповісти
Так і відбувається з тими кого впіймали.
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08.09.2024 13:59 Відповісти
Мою думку прочитали.
І на відео зафільмувати. У коментах додати: "робота проста, зарплатня така от, як на відео".
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08.09.2024 14:32 Відповісти
так, з цим вже щось треба робити.
В нашому місті теж палять.

Треба негайно закон про підпал майна військових у умовах ВС - підвищений строк і обов'язково з конфіскацією всього майна, а якщо неповнолітній - то з батьків. Може хоч так до тих довбнів дійде. Якщо не розуміють, хоч боятися будуть.

І ловити цих тварин всім разом.
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08.09.2024 13:48 Відповісти
Не за цієї влади такі закони приймати; це ж "слуги" не українського народу.
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08.09.2024 14:37 Відповісти
Вимкніть Тєлєґрам і підпалів стане в 10 разів менше.
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08.09.2024 13:50 Відповісти
Треба відключити інтернет ..Стане в 100 разів менше
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08.09.2024 14:03 Відповісти
Так, створити ідеальний світ...
Навіть книжку про це написано і знято фільм:
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08.09.2024 14:16 Відповісти
У нас підпал чомусь прирівнюють до ***********. Тому так спокійно мразота це робить. Бо не боїться легкого покарання. Але якщо згадати історію любої держави, то паліїв ніколи не доводили до суду. Їх завжди чекав людський самосуд. І результатом самосуду завжди була смерть.
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08.09.2024 13:53 Відповісти
з того що пишуть - там інші статті застосовуються
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08.09.2024 14:00 Відповісти
Не застосовується частина в плані посилення - під час дії воєнного стану.
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08.09.2024 14:16 Відповісти
Новое поколение. Только деньги имеют значение. Сами их этому научили, все оплевывали, высмеивали, ржали. Запоздалые потуги телевизора и горе-агитаторов привить какие-то идеалы вызывают только кривую ухмылку.
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08.09.2024 13:55 Відповісти
розтрілювати підарів їбучих на місці! виродки будуть мати страх!
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08.09.2024 13:55 Відповісти
Без суду? Хоче жити як у Сомалі? Думайте трохи перш ніж писати, бо "завтра" Вас розстріляє хтось й скаже що Ви "хотіли авто підпалити".....
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08.09.2024 14:21 Відповісти
Це і є планом зєрмаків, посіяти паніку та зіштовхнути людей в громадянську війну.
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08.09.2024 14:41 Відповісти
Протекла хвалена дія від зелених незнайків!
Тепер ФСБ замовляє спалення за конкретною адресою і конкретним номером автомобіля! Можуть собі навіть дозволити поздоровити жертву по телефону "З фейєрверком ВАС"
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08.09.2024 14:07 Відповісти
Україна іоює на три фронти - з дебілами у владі, з дебілами в суспільстві і ще с Росією!
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08.09.2024 14:08 Відповісти
При владі не дебіли, а зрадники.
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08.09.2024 14:52 Відповісти
Ось це і є бездарна нікчемна політика "какая разница" відсутнє будь яке патріотичне виховання ,корупція і безвідповідальність на всіх рівнях ,хтось зрозуміє що в країні війна ,змінюйте кримінальний кодекс,покараня має бути найсуворишим за співпрацю з ворогом вища міра покараня із конфіксацією майна ,закрийти ті анонімні телеграм канали ,ну не може ворог творити в тилу диверсії.
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08.09.2024 14:30 Відповісти
чим займається заброньована від фронту кіберполіція, Брама та?Тисячі співробітників, не можуть в Телеграмі надибати ті акаунти? Може, я їм допоможу, як завжди?
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08.09.2024 14:32 Відповісти
толку від того надибання, якщо дурів проігнорує запит
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08.09.2024 16:47 Відповісти
А де, до речі, муніципальна варта Філатова??!!! Яка знаходила крадіїв і паліїв сміттєвих баків!
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08.09.2024 14:42 Відповісти
Владі контрудар по паліям треба робити - хто здасть потенційного палія - гарантована достойна винагорода.
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08.09.2024 15:18 Відповісти
Я хотів би зaпитaти, a скільки aвтомобілів нaших військових, у нaших містaх спaлили при Порошенко? Можливо щось не тaк робить Нaйвєлічaйший, бо ворожі об'яви може прочитaти кожен? Можливо крaще виділяти кошти нa боротьбу з цими злочинaми, ніж нa мaрaфон?
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08.09.2024 16:13 Відповісти
Ввести зміни до Кримінального кодексу. 15 років ув'язнення та повна конфіскація майна. Якщо підпалювач неповнолітній - конфіскація усього майна батьків, включаючи нерухомість. Майно виставити на торги, кошти направити на ЗСУ. Заборонити Телеграм, усі підпали корегуються через цей месенджер.
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08.09.2024 17:11 Відповісти
все поджоги корректируются из-за этого мессенджера.

Через него же у разведки Украины налажена связь с агентурой по ту сторону фронта. Ещё надо посчитать кому будет нанесено больше урона от запрета. Разведке РФ или Украины.
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08.09.2024 17:36 Відповісти
Нахолєру затримання???
Пристрелити при спробі супротиву
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08.09.2024 18:26 Відповісти
... може пробувати розстріляти?
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08.09.2024 19:00 Відповісти
Нужно самим находить поджигателей и голяком привязывать к дереву, на потеху проходящим мимо. Это ж зумерки такой фигней страдают и для них нет ничего ужасней чем быть опозореными в тик-токе перед своими ровесниками. А тюрьма это лишь шанс ухильнутись.
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08.09.2024 21:49 Відповісти
 
 