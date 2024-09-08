Вночі спалили автівку голови патронатної служби 93 ОМБр Карнаухової у Дніпрі. ВIДЕО

Невідомі вночі 8 вересня 2024 року спалили у Дніпрі автівку голови патронатної служби 93 ОМБр Аліни Карнаухової.

Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Спальник Дніпра. Глибокий тил. Сьогодні вночі саме тут була спалена моя машина, машина нашого підрозділу, що виконувала задачі на Донеччині, та працювала на перемогу. Семе тут, в тилу, де військові мали б почуватися спокійно та мати час на відпочинок від постійної напруги та небезпеки, ми отримуємо ніж в спину", - написала Карнаухова.

Читайте: СБУ та Нацполіція затримали дві групи паліїв військових авто у Києві й Хмельницькому. ФОТОрепортаж