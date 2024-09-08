Вночі спалили автівку голови патронатної служби 93 ОМБр Карнаухової у Дніпрі. ВIДЕО
Невідомі вночі 8 вересня 2024 року спалили у Дніпрі автівку голови патронатної служби 93 ОМБр Аліни Карнаухової.
Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Спальник Дніпра. Глибокий тил. Сьогодні вночі саме тут була спалена моя машина, машина нашого підрозділу, що виконувала задачі на Донеччині, та працювала на перемогу. Семе тут, в тилу, де військові мали б почуватися спокійно та мати час на відпочинок від постійної напруги та небезпеки, ми отримуємо ніж в спину", - написала Карнаухова.
Топ коментарі
+39 Set #593173
показати весь коментар08.09.2024 13:46
+30 Артур Пирожков #156165
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+26 Inna vid
показати весь коментар08.09.2024 13:47
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теж саме, що бджоли проти меду.
Це всього-навсього ст. 194 КК, з мізерною відповідальністю.
У нас є кваліфіковані статті за підпал майна правоохоронця, журналіста, судді, присяжного, адвокатів тощо, там принаймні від 6 років ув'язнення.
А для підпалу військового майна - спец закону немає.
І на відео зафільмувати. У коментах додати: "робота проста, зарплатня така от, як на відео".
В нашому місті теж палять.
Треба негайно закон про підпал майна військових у умовах ВС - підвищений строк і обов'язково з конфіскацією всього майна, а якщо неповнолітній - то з батьків. Може хоч так до тих довбнів дійде. Якщо не розуміють, хоч боятися будуть.
І ловити цих тварин всім разом.
Навіть книжку про це написано і знято фільм:
Тепер ФСБ замовляє спалення за конкретною адресою і конкретним номером автомобіля! Можуть собі навіть дозволити поздоровити жертву по телефону "З фейєрверком ВАС"
Через него же у разведки Украины налажена связь с агентурой по ту сторону фронта. Ещё надо посчитать кому будет нанесено больше урона от запрета. Разведке РФ или Украины.
Пристрелити при спробі супротиву