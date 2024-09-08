Ночью сожгли автомобиль главы патронатной службы 93 ОМБр Карнауховой в Днепре. ВИДЕО

Неизвестные ночью 8 сентября 2024 года сожгли в Днепре машину главы патронатной службы 93 ОМБр Алины Карнауховой.

Об этом она сообщила в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Спальник Днепра. Глубокий тыл. Сегодня ночью именно здесь была сожжена моя машина, машина нашего подразделения, которая выполняла задачи в Донецкой области, и работала на победу. Именно здесь, в тылу, где военные должны чувствовать себя спокойно и иметь время на отдых от постоянного напряжения и опасности, мы получаем нож в спину", - написала Карнаухова.

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