Ночью сожгли автомобиль главы патронатной службы 93 ОМБр Карнауховой в Днепре. ВИДЕО
Неизвестные ночью 8 сентября 2024 года сожгли в Днепре машину главы патронатной службы 93 ОМБр Алины Карнауховой.
Об этом она сообщила в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Спальник Днепра. Глубокий тыл. Сегодня ночью именно здесь была сожжена моя машина, машина нашего подразделения, которая выполняла задачи в Донецкой области, и работала на победу. Именно здесь, в тылу, где военные должны чувствовать себя спокойно и иметь время на отдых от постоянного напряжения и опасности, мы получаем нож в спину", - написала Карнаухова.
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+39 Set #593173
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+30 Артур Пирожков #156165
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+26 Inna vid
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теж саме, що бджоли проти меду.
Це всього-навсього ст. 194 КК, з мізерною відповідальністю.
У нас є кваліфіковані статті за підпал майна правоохоронця, журналіста, судді, присяжного, адвокатів тощо, там принаймні від 6 років ув'язнення.
А для підпалу військового майна - спец закону немає.
І на відео зафільмувати. У коментах додати: "робота проста, зарплатня така от, як на відео".
В нашому місті теж палять.
Треба негайно закон про підпал майна військових у умовах ВС - підвищений строк і обов'язково з конфіскацією всього майна, а якщо неповнолітній - то з батьків. Може хоч так до тих довбнів дійде. Якщо не розуміють, хоч боятися будуть.
І ловити цих тварин всім разом.
Навіть книжку про це написано і знято фільм:
Тепер ФСБ замовляє спалення за конкретною адресою і конкретним номером автомобіля! Можуть собі навіть дозволити поздоровити жертву по телефону "З фейєрверком ВАС"
Через него же у разведки Украины налажена связь с агентурой по ту сторону фронта. Ещё надо посчитать кому будет нанесено больше урона от запрета. Разведке РФ или Украины.
Пристрелити при спробі супротиву