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Ночью сожгли автомобиль главы патронатной службы 93 ОМБр Карнауховой в Днепре. ВИДЕО

Неизвестные ночью 8 сентября 2024 года сожгли в Днепре машину главы патронатной службы 93 ОМБр Алины Карнауховой.

Об этом она сообщила в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Спальник Днепра. Глубокий тыл. Сегодня ночью именно здесь была сожжена моя машина, машина нашего подразделения, которая выполняла задачи в Донецкой области, и работала на победу. Именно здесь, в тылу, где военные должны чувствовать себя спокойно и иметь время на отдых от постоянного напряжения и опасности, мы получаем нож в спину", - написала Карнаухова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ и Нацполиция задержали еще двух поджигателей авто ВСУ и Госпогранслужбы. ФОТОрепортаж

карнаухова скрін

Автор: 

авто (4214) Днепр (4426) поджог (1077) 93 отдельная механизированная бригада (295)


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Топ комментарии
+39
Потрібно посилювати відповідальність за роботу на ворога і диверсії в тилу. Все що послаблює ЗСУ - має каратись максимально жорстоко і показово.
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08.09.2024 13:46
+30
Тільки спалення на тій же автівці допоможе. Хто повівся на кацапські гроші - то люди-гній.
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08.09.2024 13:47
+26
Будьте ви прокляті, іуди, які за три гроша готові мати рідну продати.
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08.09.2024 13:47
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Потрібно посилювати відповідальність за роботу на ворога і диверсії в тилу. Все що послаблює ЗСУ - має каратись максимально жорстоко і показово.
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08.09.2024 13:46 Ответить
Тоді треба починати з посилення відповідальності за корупціїю а не зі спалених авто....
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08.09.2024 14:02 Ответить
Зараз зелені корупціонтери як почнуть посилювати відповідальність за корупцію, як почнуть, це
теж саме, що бджоли проти меду.
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08.09.2024 14:16 Ответить
проблема в тому, що це не підпадає під статтю диверсія (там як раз є значний строк та конфіскація)
Це всього-навсього ст. 194 КК, з мізерною відповідальністю.

У нас є кваліфіковані статті за підпал майна правоохоронця, журналіста, судді, присяжного, адвокатів тощо, там принаймні від 6 років ув'язнення.

А для підпалу військового майна - спец закону немає.
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08.09.2024 14:15 Ответить
ну ще є ст. 114-1 КК, але вона не про підпал і від неї можливо захищатися покидькам.
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08.09.2024 14:17 Ответить
Хто це буде робити? Зелені зрадники? Буде як з Червинським і усі будуть мовчати.
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08.09.2024 14:35 Ответить
не потрібно посилювати, треба *******
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08.09.2024 15:45 Ответить
Будьте ви прокляті, іуди, які за три гроша готові мати рідну продати.
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08.09.2024 13:47 Ответить
Тільки спалення на тій же автівці допоможе. Хто повівся на кацапські гроші - то люди-гній.
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08.09.2024 13:47 Ответить
Потрібно окрім тюремних термінів КОНФІСКОВУВАТИ МАЙНО на користь Збройних сил.
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08.09.2024 13:50 Ответить
Так і відбувається з тими кого впіймали.
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08.09.2024 13:59 Ответить
Мою думку прочитали.
І на відео зафільмувати. У коментах додати: "робота проста, зарплатня така от, як на відео".
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08.09.2024 14:32 Ответить
так, з цим вже щось треба робити.
В нашому місті теж палять.

Треба негайно закон про підпал майна військових у умовах ВС - підвищений строк і обов'язково з конфіскацією всього майна, а якщо неповнолітній - то з батьків. Може хоч так до тих довбнів дійде. Якщо не розуміють, хоч боятися будуть.

І ловити цих тварин всім разом.
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08.09.2024 13:48 Ответить
Не за цієї влади такі закони приймати; це ж "слуги" не українського народу.
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08.09.2024 14:37 Ответить
Вимкніть Тєлєґрам і підпалів стане в 10 разів менше.
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08.09.2024 13:50 Ответить
Треба відключити інтернет ..Стане в 100 разів менше
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08.09.2024 14:03 Ответить
Так, створити ідеальний світ...
Навіть книжку про це написано і знято фільм:
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08.09.2024 14:16 Ответить
У нас підпал чомусь прирівнюють до ***********. Тому так спокійно мразота це робить. Бо не боїться легкого покарання. Але якщо згадати історію любої держави, то паліїв ніколи не доводили до суду. Їх завжди чекав людський самосуд. І результатом самосуду завжди була смерть.
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08.09.2024 13:53 Ответить
з того що пишуть - там інші статті застосовуються
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08.09.2024 14:00 Ответить
Не застосовується частина в плані посилення - під час дії воєнного стану.
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08.09.2024 14:16 Ответить
Новое поколение. Только деньги имеют значение. Сами их этому научили, все оплевывали, высмеивали, ржали. Запоздалые потуги телевизора и горе-агитаторов привить какие-то идеалы вызывают только кривую ухмылку.
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08.09.2024 13:55 Ответить
розтрілювати підарів їбучих на місці! виродки будуть мати страх!
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08.09.2024 13:55 Ответить
Без суду? Хоче жити як у Сомалі? Думайте трохи перш ніж писати, бо "завтра" Вас розстріляє хтось й скаже що Ви "хотіли авто підпалити".....
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08.09.2024 14:21 Ответить
Це і є планом зєрмаків, посіяти паніку та зіштовхнути людей в громадянську війну.
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08.09.2024 14:41 Ответить
Протекла хвалена дія від зелених незнайків!
Тепер ФСБ замовляє спалення за конкретною адресою і конкретним номером автомобіля! Можуть собі навіть дозволити поздоровити жертву по телефону "З фейєрверком ВАС"
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08.09.2024 14:07 Ответить
Україна іоює на три фронти - з дебілами у владі, з дебілами в суспільстві і ще с Росією!
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08.09.2024 14:08 Ответить
При владі не дебіли, а зрадники.
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08.09.2024 14:52 Ответить
Ось це і є бездарна нікчемна політика "какая разница" відсутнє будь яке патріотичне виховання ,корупція і безвідповідальність на всіх рівнях ,хтось зрозуміє що в країні війна ,змінюйте кримінальний кодекс,покараня має бути найсуворишим за співпрацю з ворогом вища міра покараня із конфіксацією майна ,закрийти ті анонімні телеграм канали ,ну не може ворог творити в тилу диверсії.
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08.09.2024 14:30 Ответить
чим займається заброньована від фронту кіберполіція, Брама та?Тисячі співробітників, не можуть в Телеграмі надибати ті акаунти? Може, я їм допоможу, як завжди?
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08.09.2024 14:32 Ответить
толку від того надибання, якщо дурів проігнорує запит
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08.09.2024 16:47 Ответить
А де, до речі, муніципальна варта Філатова??!!! Яка знаходила крадіїв і паліїв сміттєвих баків!
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08.09.2024 14:42 Ответить
Владі контрудар по паліям треба робити - хто здасть потенційного палія - гарантована достойна винагорода.
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08.09.2024 15:18 Ответить
Я хотів би зaпитaти, a скільки aвтомобілів нaших військових, у нaших містaх спaлили при Порошенко? Можливо щось не тaк робить Нaйвєлічaйший, бо ворожі об'яви може прочитaти кожен? Можливо крaще виділяти кошти нa боротьбу з цими злочинaми, ніж нa мaрaфон?
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08.09.2024 16:13 Ответить
Ввести зміни до Кримінального кодексу. 15 років ув'язнення та повна конфіскація майна. Якщо підпалювач неповнолітній - конфіскація усього майна батьків, включаючи нерухомість. Майно виставити на торги, кошти направити на ЗСУ. Заборонити Телеграм, усі підпали корегуються через цей месенджер.
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08.09.2024 17:11 Ответить
все поджоги корректируются из-за этого мессенджера.

Через него же у разведки Украины налажена связь с агентурой по ту сторону фронта. Ещё надо посчитать кому будет нанесено больше урона от запрета. Разведке РФ или Украины.
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08.09.2024 17:36 Ответить
Нахолєру затримання???
Пристрелити при спробі супротиву
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08.09.2024 18:26 Ответить
... може пробувати розстріляти?
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08.09.2024 19:00 Ответить
Нужно самим находить поджигателей и голяком привязывать к дереву, на потеху проходящим мимо. Это ж зумерки такой фигней страдают и для них нет ничего ужасней чем быть опозореными в тик-токе перед своими ровесниками. А тюрьма это лишь шанс ухильнутись.
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08.09.2024 21:49 Ответить
 
 