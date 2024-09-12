Сожгли 5 автомобилей ВСУ в трех районах Киева: задержаны пять приспешников спецслужб РФ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Киеве еще пятерых приспешников российских спецслужб, которые совершали поджоги в столице. Основными "целями" фигурантов были внедорожники и микроавтобусы ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Злоумышленники оставляли провокационные листовки возле уничтоженных авто
По указанию рашистов фигуранты подожгли 5 служебных автомобилей украинских защитников в трех районах города. Рядом с поврежденным транспортом злоумышленники оставляли провокационные листовки, направленные на дискредитацию Сил обороны.
Таким образом враг надеялся расшатать общественно-политическую обстановку в столичном регионе, выдавая заказные поджоги за деньги из РФ под видом "работы" якобы антиукраинского подполья.
Выполняли заказы из России
Как установило расследование, злоумышленники действовали двумя группами по два человека, еще один "работал" самостоятельно. Они жители Сумской, Полтавской и Николаевской областей в возрасте от 21 до 29 лет. В Киев фигуранты приехали на заработки.
Во время поиска "легких денег" в телеграм-каналах на молодых людей вышли представители спецслужб РФ и предложили сотрудничество.
По инструкции оккупантов фигуранты сначала находили потенциальные цели и отправляли соответствующие фото своим российским кураторам для согласования.
Затем они прибывали к местам парковки военных автомобилей, поджигали их с помощью легковоспламеняющейся смеси и фиксировали возгорание на камеры собственных телефонов для "отчетности" перед агрессором.
После этого они надеялись получить от оккупантов вознаграждение, однако обещанных денег так и не увидели.
Задержание вражеских приспешников
Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали всех фигурантов "по горячим следам" в разных районах Киева. У них изъяты средства поджога, самодельные антиукраинские листовки и мобильные телефоны с доказательствами преступлений.
Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.
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бандити , які слугували кацапам за бабки 😡
Зленьський якраз бугаїв 18- 25 і оберігає від мобілізації, бо це і є той, недоумкуватий у масі контингєнт, яким " поржать, пожрать і поср..ть" і " па пріколу".
Безкоштовне паркування з охороною скрізь не зробиш.
І у мене під вікном теж раз на тиждень стоїть пікап.
Поліцію я взагалі забув коли їх бачив останній раз у моїх дворах. В останній раз автопатрулі "прокрадались" через двори ще до вторгнення.
А то залишили здорових бугаїв на вулицях, ці за 100 баксів рідну матір на телефон заріжуть.
Нехай краще в ЗСУ тягяють і копають, роботи бугаям вистачить.