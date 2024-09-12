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Новости Фото Война
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Сожгли 5 автомобилей ВСУ в трех районах Киева: задержаны пять приспешников спецслужб РФ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Киеве еще пятерых приспешников российских спецслужб, которые совершали поджоги в столице. Основными "целями" фигурантов были внедорожники и микроавтобусы ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Злоумышленники оставляли провокационные листовки возле уничтоженных авто

По указанию рашистов фигуранты подожгли 5 служебных автомобилей украинских защитников в трех районах города. Рядом с поврежденным транспортом злоумышленники оставляли провокационные листовки, направленные на дискредитацию Сил обороны.

Таким образом враг надеялся расшатать общественно-политическую обстановку в столичном регионе, выдавая заказные поджоги за деньги из РФ под видом "работы" якобы антиукраинского подполья.

У Києві затримали п'ятьох молодиків за підпали автівок військових

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Выполняли заказы из России

Как установило расследование, злоумышленники действовали двумя группами по два человека, еще один "работал" самостоятельно. Они жители Сумской, Полтавской и Николаевской областей в возрасте от 21 до 29 лет. В Киев фигуранты приехали на заработки.

Во время поиска "легких денег" в телеграм-каналах на молодых людей вышли представители спецслужб РФ и предложили сотрудничество.

По инструкции оккупантов фигуранты сначала находили потенциальные цели и отправляли соответствующие фото своим российским кураторам для согласования.

Затем они прибывали к местам парковки военных автомобилей, поджигали их с помощью легковоспламеняющейся смеси и фиксировали возгорание на камеры собственных телефонов для "отчетности" перед агрессором.

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После этого они надеялись получить от оккупантов вознаграждение, однако обещанных денег так и не увидели.

Задержание вражеских приспешников

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали всех фигурантов "по горячим следам" в разных районах Киева. У них изъяты средства поджога, самодельные антиукраинские листовки и мобильные телефоны с доказательствами преступлений.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Смотрите также: СБУ и Нацполиция задержали две группы поджигателей военных автомобилей в Киеве и Хмельницком. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Києві затримали п'ятьох молодиків за підпали автівок військових
У Києві затримали п'ятьох молодиків за підпали автівок військових
У Києві затримали п'ятьох молодиків за підпали автівок військових

Автор: 

Киев (25524) поджог (1072) СБУ (19901)


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Топ комментарии
+26
Не розумію, навіщо блюрити їх лиця? Навпаки, усі їхні особисті мають бути оприлюднені, включно з адресою і близькими та рідними. Тільки так можна попередити майбутні диверсії. Зрадник народу має боятись не ув'язнення, а розголосу
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12.09.2024 13:37
+25
Спалити живцем *********!
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12.09.2024 13:33
+22
Ця погань заслуговує на фізичне знищення , бо вони вбивці і
бандити , які слугували кацапам за бабки 😡
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12.09.2024 13:36
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Правила форума Совет форумчан
Та на копальні таких вже..нехай відробляють. І майно конфіскувати.
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12.09.2024 13:33 Ответить
Спалити живцем *********!
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12.09.2024 13:33 Ответить
А як же ЗЕвиродки? Їх теж всіх спалити? А як же Боневтік?
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12.09.2024 13:40 Ответить
Лише тих які втекли в Молдову
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12.09.2024 13:48 Ответить
А чим вони і він кращі?
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12.09.2024 15:07 Ответить
що,8 років ? це ж діверсія в військовий час, завтра вони вийдуть з тюряги і будуть далі робити свою справу .не влада,а дегенерати.
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12.09.2024 16:08 Ответить
чергові мерзенні ублюдочні покидьки...
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12.09.2024 13:34 Ответить
Відправте, будь ласка їх на наш сектор, є цікава виховна для них робота)
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12.09.2024 13:34 Ответить
Ця погань заслуговує на фізичне знищення , бо вони вбивці і
бандити , які слугували кацапам за бабки 😡
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12.09.2024 13:36 Ответить
Скоти *бані....
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12.09.2024 13:37 Ответить
Не розумію, навіщо блюрити їх лиця? Навпаки, усі їхні особисті мають бути оприлюднені, включно з адресою і близькими та рідними. Тільки так можна попередити майбутні диверсії. Зрадник народу має боятись не ув'язнення, а розголосу
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12.09.2024 13:37 Ответить
В принципі, так. Адреса, майно, що зарєжстроване на них і на рідних, може хтось також захоче щось на телефон познімати..
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12.09.2024 14:45 Ответить
Давно пора из таких ублюдков создавать штрафные роты и отправлять без оружия и за миску супа разминировать поля, разбирать завалы и рыть окопы. А не выкармливать их где нибудь на зоне.
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12.09.2024 13:38 Ответить
Цих покидьків ні ТЦК, ані менти не бачать?
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12.09.2024 13:38 Ответить
В них бронь від ФСБ
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12.09.2024 13:43 Ответить
Ти відк бугаїв бачила?
Зленьський якраз бугаїв 18- 25 і оберігає від мобілізації, бо це і є той, недоумкуватий у масі контингєнт, яким " поржать, пожрать і поср..ть" і " па пріколу".
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12.09.2024 14:48 Ответить
А чому не стаття тероризм або державна зрада? Знищували військову техніку
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12.09.2024 13:39 Ответить
Тому що куратори мабуть російска церков.
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12.09.2024 13:42 Ответить
конкуруючий рекрутинговий центр набирає оберти.
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12.09.2024 13:43 Ответить
Як працює "коментданська година"????
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12.09.2024 13:53 Ответить
як-як... пройшов дворами до сусіднього кварталу, підпалив і повернувся тими ж дворами до орендованого житла.
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12.09.2024 13:57 Ответить
Це що? В одному мікрорайоні все? Проводять "розвідку", отримують " дабро"... І крутяться , і крутяться у незнайомому місті ще й грошей мають на "маліну".... Владі впадло зробити для таких авто безкоштовне паркування на охороняємих місцях? В мене декілька автівок ЗСУ стоять де завгодно... Ще не палали... А от незрозумілих хлопів бачив багато - ТЦК з поліцією та дільничими їх не помічають...
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12.09.2024 20:32 Ответить
ну чому ж в одному? довбойоби і просто безпринципні посібники підарів є скрізь.
Безкоштовне паркування з охороною скрізь не зробиш.
І у мене під вікном теж раз на тиждень стоїть пікап.
Поліцію я взагалі забув коли їх бачив останній раз у моїх дворах. В останній раз автопатрулі "прокрадались" через двори ще до вторгнення.
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12.09.2024 21:10 Ответить
Так "година" ж??? Невже і поліціянти ховаються?))) По Києву та предмістям валом місць де ДПС від ТЦК ховаються)))
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12.09.2024 21:48 Ответить
Як би одного, самого з смартфоном, стрельнути... З інших пояснення зняти в умовах " ВЧ".… Показати, як "діверсанти" перед стратою всіраються. Може закопати єдного дєбіла живцем... Чи хай пушкєна вивчає на довічному...
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12.09.2024 21:58 Ответить
не бачу кардинальної різниці між ними, і кацапами з Чухломи і Малмижу, які теж з гроші роблять теж саме. Ці навіть небезпечніші, бо володіють українською і мають український паспорт. Чухломця хоч можно до кобзона відправити, а ці будуть отруювати життя оточуючих ще десятиріччями.
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12.09.2024 13:54 Ответить
Цікава іх доля, чи вони відшкодувати в декілька разів своі вчинки чи ім зробили лише зауваження???
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12.09.2024 14:00 Ответить
И откуда берутся такие идиоты, ведь им предлагают не так уж и большие деньги, что бы это оправдывало риск присесть на 5-8 лет, а если идейные, ну так эти поджоги едва ли на что повлияют, и зачем только кто то тратит на это время с другой стороны, едва ли это фсб, слишком мелочною, разве что на это отрядили ни на что больше не пригодных. Если считать по урону, то недавно была новость что за 2.5 года 200 пожгли, а это мизер по сравнению имеющимися машинами у военных на всем фронте, хотя как они говорят, много техники не бывает. ПС. В комментах столько кровожадности, аж страшно.
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12.09.2024 14:01 Ответить
Наркомани
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12.09.2024 14:14 Ответить
Нужно принять изменения в уголовный кодекс. За поджег либо иное уничтожение военного имущества - 20 лет либо пожизненное, с конфискацией имущества всех членов семьи. У 17 - летнего дегенерата может не быть достаточно имущества для возмещения ущерба. Поэтому должен быть прописан механизм конфискации имущества любых его родственников - родителей, братьев - сестер, и др. Иначе эту эпидемию поджегов не остановить.
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12.09.2024 14:35 Ответить
Це як раз ті " потєнціальніє вібарці" Зеленьського, ( 18- 25 років),що останній старанно оберігає від мобілізації.
А то залишили здорових бугаїв на вулицях, ці за 100 баксів рідну матір на телефон заріжуть.
Нехай краще в ЗСУ тягяють і копають, роботи бугаям вистачить.
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12.09.2024 14:44 Ответить
Поки влада і надалі жувати лікарняний канабієс - доти і будуть палити авто ЗСУ, нападати та мотузити військових, наводити ракети на всі цілі - це повномашстабна операція фсб проти дискридітації ЗСУ. Потрібен адекватний, військовий план відповіді - арешт, 15 років або розтріл в продовж місяця, конфіскація всього майна - родичив виселяти просто на вулицю. Інакше діла не буде. Наркомани, трахнуті ліками.
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12.09.2024 15:05 Ответить
Попередити всіх, а надалі розстрілювати по закону військового трибуналу.
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12.09.2024 15:12 Ответить
А сусіди, вроді казали, що вони ПОВІСИЛИСЯ, по команді рашистів з відеофіксацією, як синій кит?
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12.09.2024 15:56 Ответить
Чому Президент і влада толерують такий підрив боєздатності ЗСУ і розповсюдження ворожих ідей?!
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13.09.2024 22:10 Ответить
 
 