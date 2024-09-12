Сожгли 5 автомобилей ВСУ в трех районах Киева: задержаны пять приспешников спецслужб РФ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Киеве еще пятерых приспешников российских спецслужб, которые совершали поджоги в столице. Основными "целями" фигурантов были внедорожники и микроавтобусы ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Злоумышленники оставляли провокационные листовки возле уничтоженных авто

По указанию рашистов фигуранты подожгли 5 служебных автомобилей украинских защитников в трех районах города. Рядом с поврежденным транспортом злоумышленники оставляли провокационные листовки, направленные на дискредитацию Сил обороны.

Таким образом враг надеялся расшатать общественно-политическую обстановку в столичном регионе, выдавая заказные поджоги за деньги из РФ под видом "работы" якобы антиукраинского подполья.

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Выполняли заказы из России

Как установило расследование, злоумышленники действовали двумя группами по два человека, еще один "работал" самостоятельно. Они жители Сумской, Полтавской и Николаевской областей в возрасте от 21 до 29 лет. В Киев фигуранты приехали на заработки.

Во время поиска "легких денег" в телеграм-каналах на молодых людей вышли представители спецслужб РФ и предложили сотрудничество.

По инструкции оккупантов фигуранты сначала находили потенциальные цели и отправляли соответствующие фото своим российским кураторам для согласования.

Затем они прибывали к местам парковки военных автомобилей, поджигали их с помощью легковоспламеняющейся смеси и фиксировали возгорание на камеры собственных телефонов для "отчетности" перед агрессором.

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После этого они надеялись получить от оккупантов вознаграждение, однако обещанных денег так и не увидели.

Задержание вражеских приспешников

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали всех фигурантов "по горячим следам" в разных районах Киева. У них изъяты средства поджога, самодельные антиукраинские листовки и мобильные телефоны с доказательствами преступлений.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

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