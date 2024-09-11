Зафиксировано более 200 фактов поджогов автомобилей военных, четверть из них совершили несовершеннолетние, - Нацполиция
Национальная полиция зафиксировала уже более 200 фактов поджогов автомобилей военнослужащих, около четверти из них совершили несовершеннолетние.
Об этом заявил глава Нацполиции Иван Выговский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Поджоги автомобилей военнослужащих - это конкретно акция ФСБ РФ. Они вербуют нашу молодежь и, к сожалению, мы имеем более 200 фактов. И более 50 фактов совершили именно дети, не понимая последствий и ответственности", - рассказал Выгивский.
Он отметил, что полиция проводит работу среди детей, разъясняя им, в частности, последствия таких действий.
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Судовий позов на батьків на відшкодування збитків і нехай гроші добувають ремінем із спин " любмих чад".
Ви у тверезому стані чи не дуже?
Ти трошки під бемсом, що не впєрдоліваєш"?
батьків - на фронт.. може своїм батькам палити автівки за московські гроші - не будуть?
Жодних ЗМІН, до мирного законодавства, упродовж стількох років, в ТУРБОРЕЖИМІ, монозбіговисько у ВРУ та КМУ і ОПУ привладне, так і не внесли!
До шашликів та зміни бюджету, аж на УРА, а до вимог СЬОГОДЕННЯ, повий параліч, привладний!
Але, трохи доповню: що бачить молодь, неповнолітні на вулицях - насильну "бусифікацію", здорових, бадьорих тцк-шників, що вп'ятьох-вдесятьох "пакують" якогось доходягу? Чи що в "тцк" знову когось замордували і той в результаті помер, від "епілепсії", і за це нікого не покарали?
І "тцк" з так працює не зі своєї ініціативи, а зі "вказівки зверху". Ось і все.
"зелень" робить все, щоби викликати в україеців відразу - як до Збройних сил, так і до України і її захисту, так і до самих себе й до інших громадян.
В 2022 році, та навіть в 2023 було годі й думати, що хтось буде палити автівки, хоч якось пов'язані з військовими, а зараз, як результат такої "політики" саме це й маємо.
чи може хочете сказати, що ці діти палять своїм батькам, чи їх побратимам автівки?
за московські гроші..
https://t.me/uniannet/144757?single
Тим більше , що всі адреса проживання ТЦКшників відомі людям, особливо у невеликих містах?
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
і де вони:
на фронті, в окопах..?
вони точно не воюють проти рашистів..- побратимам своїх батьків палити якось аморально..
потрібно звернути на це увагу, вияснити обставини та направити ситуацію..
і ті палять побратимам батьків їх автівки..
потомки зої та павліка..