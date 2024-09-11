РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6866 посетителей онлайн
Новости
2 278 39

Зафиксировано более 200 фактов поджогов автомобилей военных, четверть из них совершили несовершеннолетние, - Нацполиция

Підпал Авто у Харкові

Национальная полиция зафиксировала уже более 200 фактов поджогов автомобилей военнослужащих, около четверти из них совершили несовершеннолетние.

Об этом заявил глава Нацполиции Иван Выговский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Поджоги автомобилей военнослужащих - это конкретно акция ФСБ РФ. Они вербуют нашу молодежь и, к сожалению, мы имеем более 200 фактов. И более 50 фактов совершили именно дети, не понимая последствий и ответственности", - рассказал Выгивский.

Он отметил, что полиция проводит работу среди детей, разъясняя им, в частности, последствия таких действий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Три жителя Славянска задержаны за поджог военных авто, - СБУ. ФОТО

поджог (1071) Нацполиция (16459) Выговский Иван (56)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Якби хоч декілька цих шакалів пристрелили на місці злочину, кількість паліїв значно б скоротилася!
показать весь комментарий
11.09.2024 21:39
+6
Які проблеми?
Судовий позов на батьків на відшкодування збитків і нехай гроші добувають ремінем із спин " любмих чад".
показать весь комментарий
11.09.2024 21:38
+5
Якщо воно моральний урод, ремінь не допоможе.
показать весь комментарий
11.09.2024 21:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Які проблеми?
Судовий позов на батьків на відшкодування збитків і нехай гроші добувають ремінем із спин " любмих чад".
показать весь комментарий
11.09.2024 21:38 Ответить
Якщо воно моральний урод, ремінь не допоможе.
показать весь комментарий
11.09.2024 21:40 Ответить
батьки будуть мусити на фронт на заробітки..
показать весь комментарий
12.09.2024 00:12 Ответить
Гадаєте, шо батьки чимось відрізняються від свєїх діточок?
показать весь комментарий
12.09.2024 08:02 Ответить
Нехай гроші виплачують, а хто вони- побарабану.
показать весь комментарий
12.09.2024 13:02 Ответить
Не нехай, а вони просто мусять покрити усі збитки.
показать весь комментарий
12.09.2024 17:12 Ответить
Як скажеш,можеш їм навіть підсобити
показать весь комментарий
12.09.2024 20:08 Ответить
Підсобити в чому? Виплати зробити чи автівки палити?
Ви у тверезому стані чи не дуже?
показать весь комментарий
12.09.2024 21:51 Ответить
Можеш навіть виплати зробити, я не заперечую
показать весь комментарий
12.09.2024 21:57 Ответить
Так ви не дали відповідь на моє запитання: ви тверезий? нормально себе почуваєте?
показать весь комментарий
12.09.2024 22:07 Ответить
Як " не дали"? Ми тобі все дали. Я тобі персонально дав дозвіл на сплату збитків. За тих сопляків.
Ти трошки під бемсом, що не впєрдоліваєш"?
показать весь комментарий
12.09.2024 22:47 Ответить
Якшо тверезий, значить довідка з ПНД на кишені. Ладно, смійся далі; тобі це пробачається.
показать весь комментарий
13.09.2024 19:32 Ответить
Якби хоч декілька цих шакалів пристрелили на місці злочину, кількість паліїв значно б скоротилася!
показать весь комментарий
11.09.2024 21:39 Ответить
Возмещение ущерба минимум в тройном размере и год колонии для детей до 15 лет, до 18 лет- что нибудь около трех лет, старше 18 лет- 15 лет строгого режима с конфискацией имущества. Для всех возрастных групп пожизненное лишение права избирать и быть избранным в любые выборные органы, запрет быть принятым на любую государственную работу. Иначе не сработает
показать весь комментарий
11.09.2024 21:41 Ответить
поки такі закони приймуть - війна закінчиться!
батьків - на фронт.. може своїм батькам палити автівки за московські гроші - не будуть?
показать весь комментарий
12.09.2024 00:17 Ответить
Безкарність, за скоєний ЗЛОЧИН від привладних, спонукає, зкацаплених «павлікаф марозавих», до ЗРАДИ та УБИВСТВА сусідів-Українців, за командою рашистів!! Ну, хоть паржом?? Чи, акакаяразніца ??
Жодних ЗМІН, до мирного законодавства, упродовж стількох років, в ТУРБОРЕЖИМІ, монозбіговисько у ВРУ та КМУ і ОПУ привладне, так і не внесли!
До шашликів та зміни бюджету, аж на УРА, а до вимог СЬОГОДЕННЯ, повий параліч, привладний!
показать весь комментарий
11.09.2024 21:41 Ответить
Безкарність на найвищому щаблі - слушне зауваження.
Але, трохи доповню: що бачить молодь, неповнолітні на вулицях - насильну "бусифікацію", здорових, бадьорих тцк-шників, що вп'ятьох-вдесятьох "пакують" якогось доходягу? Чи що в "тцк" знову когось замордували і той в результаті помер, від "епілепсії", і за це нікого не покарали?
І "тцк" з так працює не зі своєї ініціативи, а зі "вказівки зверху". Ось і все.
"зелень" робить все, щоби викликати в україеців відразу - як до Збройних сил, так і до України і її захисту, так і до самих себе й до інших громадян.
В 2022 році, та навіть в 2023 було годі й думати, що хтось буде палити автівки, хоч якось пов'язані з військовими, а зараз, як результат такої "політики" саме це й маємо.
показать весь комментарий
11.09.2024 23:52 Ответить
батьки неповнолітніх, що палять автівки, малоймовірно, що були бусіфіковані та зараз на фронті..
чи може хочете сказати, що ці діти палять своїм батькам, чи їх побратимам автівки?
за московські гроші..
показать весь комментарий
12.09.2024 00:05 Ответить
Багато з тих хто міг би щось подібне (та й більш дієве) організувати на росії нашому ГУР зараз (при Буданові-Єрмаку) не потрібні. Червінський взагалі - під арештом...
показать весь комментарий
11.09.2024 21:43 Ответить
У Івано-Франківську, група молодиків побила ТЦКшника на вулиці серед білого дня.

https://t.me/uniannet/144757?single
показать весь комментарий
11.09.2024 21:47 Ответить
я уявляю що буде після війни ,коли повернуться ті кого запихали в буси .
показать весь комментарий
11.09.2024 21:53 Ответить
Нічого не буде. Ті люди яку пройдуть цю війну, вони зрозуміють чого вони там були. І навіть ті, кого запхали у той бусик. І менше всього їм захочеться бігати за тими тцкашниками. Повірте
показать весь комментарий
11.09.2024 22:01 Ответить
в той час коли одні втрачають життя і здоров'я інші набивают матрас американськими президентами . після війни виявиться що в одного не здоров'я ні грошей лише граната яку беріг для себе , а поряд военком в якого життя фонтан ... я просто нагадаю що депутатам в сільраду вже приносили подарунки , то военкомам принесуть тисячі і бігати ніхто не буде дійсно .
показать весь комментарий
11.09.2024 22:14 Ответить
Тцкашники з наскирдованими грішми вже спокійно можуть виїхати будь куди.
показать весь комментарий
11.09.2024 22:14 Ответить
Ви праві в тому, що єдиний вихід вижити ТЦКшникам, після війни, це еміграція за кордон.
показать весь комментарий
11.09.2024 22:18 Ответить
Путін прийме, як беркутів.
показать весь комментарий
11.09.2024 23:57 Ответить
А родичі , загиблих солдат , яких насильно мобілізували ТЦКшники, не захочуть відплатити за загибель своїх дітей, чоловіків, батьків цим ТЦКшникам?
Тим більше , що всі адреса проживання ТЦКшників відомі людям, особливо у невеликих містах?
показать весь комментарий
11.09.2024 22:16 Ответить
Повний провал роботи МОН. Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папером та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
показать весь комментарий
11.09.2024 22:07 Ответить
що за батьки у цих неповнолітніх, що палять автівки?
і де вони:
на фронті, в окопах..?

вони точно не воюють проти рашистів..- побратимам своїх батьків палити якось аморально..

потрібно звернути на це увагу, вияснити обставини та направити ситуацію..
показать весь комментарий
11.09.2024 23:59 Ответить
маладагвардєйци.
показать весь комментарий
12.09.2024 00:01 Ответить
їхні батьки напевно боронять їх від рашистів..
і ті палять побратимам батьків їх автівки..
потомки зої та павліка..
показать весь комментарий
12.09.2024 00:10 Ответить
дуже великі сумніви, що їх батьки взагалі когось боронять.
показать весь комментарий
12.09.2024 02:51 Ответить
Конфіскація майна в користь потерпілого,коли мамину квартиру,"бубо- квіточки" заставлять продати, щоб відшкодувати збитки в тому числі моральні,тоді і підпали стануть дуже великою рідкістю
показать весь комментарий
12.09.2024 01:48 Ответить
Очередное поколение падликов морозовых поперло гадить! Много у нас такого --- и всегда было.
показать весь комментарий
12.09.2024 06:59 Ответить
Це покоління "зе", що було "виховано" у дусі ******** наративів; "я никому ничего недолжен", "а мне все можно", "срубить бабла по легкому". Що виховали, те й виросло! Цю територію вони розглядають де можна все!
показать весь комментарий
12.09.2024 07:24 Ответить
яблуко від яблуні...... які батьки, такі і діти, скоріш за все у цих малолітнх покидьків і батьки путінські ждуни
показать весь комментарий
12.09.2024 08:05 Ответить
 
 