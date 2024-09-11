Зафіксовано понад 200 фактів підпалів автомобілів військових, чверть з них скоїли неповнолітні, - Нацполіція

Національна поліція зафіксувала вже понад 200 фактів підпалів автомобілів військовослужбоаців, близько чверті з них скоїли неповнолітні.

Про це заявив голова Нацполіції Іван Вигівський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Підпали автомобілів військовослужбовців - це конкретно акція ФСБ РФ. Вони вербують нашу молодь і, на жаль, ми маємо понад 200 фактів. І більш як 50 фактів вчинили саме діти, не розуміючи наслідків і відповідальності", - розповів Вигівський.

Він зазначив, що поліція проводить роботу серед дітей, роз'яснюючи їм, зокрема, наслідки таких дій.

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