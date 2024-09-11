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Зафіксовано понад 200 фактів підпалів автомобілів військових, чверть з них скоїли неповнолітні, - Нацполіція

Підпал Авто у Харкові

Національна поліція зафіксувала вже понад 200 фактів підпалів автомобілів військовослужбоаців, близько чверті з них скоїли неповнолітні.

Про це заявив голова Нацполіції Іван Вигівський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Підпали автомобілів військовослужбовців - це конкретно акція ФСБ РФ. Вони вербують нашу молодь і, на жаль, ми маємо понад 200 фактів. І більш як 50 фактів вчинили саме діти, не розуміючи наслідків і відповідальності", - розповів Вигівський.

Він зазначив, що поліція проводить роботу серед дітей, роз'яснюючи їм, зокрема, наслідки таких дій.

Також читайте: Вночі спалили автівку голови патронатної служби 93 ОМБр Карнаухової у Дніпрі. ВIДЕО

Автор: 

підпал (673) Нацполіція (15163) Вигівський Іван (72)


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Топ коментарі
+8
Якби хоч декілька цих шакалів пристрелили на місці злочину, кількість паліїв значно б скоротилася!
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11.09.2024 21:39
+6
Які проблеми?
Судовий позов на батьків на відшкодування збитків і нехай гроші добувають ремінем із спин " любмих чад".
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11.09.2024 21:38
+5
Якщо воно моральний урод, ремінь не допоможе.
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11.09.2024 21:40
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Які проблеми?
Судовий позов на батьків на відшкодування збитків і нехай гроші добувають ремінем із спин " любмих чад".
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11.09.2024 21:38 Відповісти
Якщо воно моральний урод, ремінь не допоможе.
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11.09.2024 21:40 Відповісти
батьки будуть мусити на фронт на заробітки..
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12.09.2024 00:12 Відповісти
Гадаєте, шо батьки чимось відрізняються від свєїх діточок?
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12.09.2024 08:02 Відповісти
Нехай гроші виплачують, а хто вони- побарабану.
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12.09.2024 13:02 Відповісти
Не нехай, а вони просто мусять покрити усі збитки.
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12.09.2024 17:12 Відповісти
Як скажеш,можеш їм навіть підсобити
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12.09.2024 20:08 Відповісти
Підсобити в чому? Виплати зробити чи автівки палити?
Ви у тверезому стані чи не дуже?
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12.09.2024 21:51 Відповісти
Можеш навіть виплати зробити, я не заперечую
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12.09.2024 21:57 Відповісти
Так ви не дали відповідь на моє запитання: ви тверезий? нормально себе почуваєте?
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12.09.2024 22:07 Відповісти
Як " не дали"? Ми тобі все дали. Я тобі персонально дав дозвіл на сплату збитків. За тих сопляків.
Ти трошки під бемсом, що не впєрдоліваєш"?
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12.09.2024 22:47 Відповісти
Якшо тверезий, значить довідка з ПНД на кишені. Ладно, смійся далі; тобі це пробачається.
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13.09.2024 19:32 Відповісти
Якби хоч декілька цих шакалів пристрелили на місці злочину, кількість паліїв значно б скоротилася!
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11.09.2024 21:39 Відповісти
Возмещение ущерба минимум в тройном размере и год колонии для детей до 15 лет, до 18 лет- что нибудь около трех лет, старше 18 лет- 15 лет строгого режима с конфискацией имущества. Для всех возрастных групп пожизненное лишение права избирать и быть избранным в любые выборные органы, запрет быть принятым на любую государственную работу. Иначе не сработает
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11.09.2024 21:41 Відповісти
поки такі закони приймуть - війна закінчиться!
батьків - на фронт.. може своїм батькам палити автівки за московські гроші - не будуть?
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12.09.2024 00:17 Відповісти
Безкарність, за скоєний ЗЛОЧИН від привладних, спонукає, зкацаплених «павлікаф марозавих», до ЗРАДИ та УБИВСТВА сусідів-Українців, за командою рашистів!! Ну, хоть паржом?? Чи, акакаяразніца ??
Жодних ЗМІН, до мирного законодавства, упродовж стількох років, в ТУРБОРЕЖИМІ, монозбіговисько у ВРУ та КМУ і ОПУ привладне, так і не внесли!
До шашликів та зміни бюджету, аж на УРА, а до вимог СЬОГОДЕННЯ, повий параліч, привладний!
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11.09.2024 21:41 Відповісти
Безкарність на найвищому щаблі - слушне зауваження.
Але, трохи доповню: що бачить молодь, неповнолітні на вулицях - насильну "бусифікацію", здорових, бадьорих тцк-шників, що вп'ятьох-вдесятьох "пакують" якогось доходягу? Чи що в "тцк" знову когось замордували і той в результаті помер, від "епілепсії", і за це нікого не покарали?
І "тцк" з так працює не зі своєї ініціативи, а зі "вказівки зверху". Ось і все.
"зелень" робить все, щоби викликати в україеців відразу - як до Збройних сил, так і до України і її захисту, так і до самих себе й до інших громадян.
В 2022 році, та навіть в 2023 було годі й думати, що хтось буде палити автівки, хоч якось пов'язані з військовими, а зараз, як результат такої "політики" саме це й маємо.
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11.09.2024 23:52 Відповісти
батьки неповнолітніх, що палять автівки, малоймовірно, що були бусіфіковані та зараз на фронті..
чи може хочете сказати, що ці діти палять своїм батькам, чи їх побратимам автівки?
за московські гроші..
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12.09.2024 00:05 Відповісти
Багато з тих хто міг би щось подібне (та й більш дієве) організувати на росії нашому ГУР зараз (при Буданові-Єрмаку) не потрібні. Червінський взагалі - під арештом...
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11.09.2024 21:43 Відповісти
У Івано-Франківську, група молодиків побила ТЦКшника на вулиці серед білого дня.

https://t.me/uniannet/144757?single
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11.09.2024 21:47 Відповісти
я уявляю що буде після війни ,коли повернуться ті кого запихали в буси .
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11.09.2024 21:53 Відповісти
Нічого не буде. Ті люди яку пройдуть цю війну, вони зрозуміють чого вони там були. І навіть ті, кого запхали у той бусик. І менше всього їм захочеться бігати за тими тцкашниками. Повірте
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11.09.2024 22:01 Відповісти
в той час коли одні втрачають життя і здоров'я інші набивают матрас американськими президентами . після війни виявиться що в одного не здоров'я ні грошей лише граната яку беріг для себе , а поряд военком в якого життя фонтан ... я просто нагадаю що депутатам в сільраду вже приносили подарунки , то военкомам принесуть тисячі і бігати ніхто не буде дійсно .
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11.09.2024 22:14 Відповісти
Тцкашники з наскирдованими грішми вже спокійно можуть виїхати будь куди.
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11.09.2024 22:14 Відповісти
Ви праві в тому, що єдиний вихід вижити ТЦКшникам, після війни, це еміграція за кордон.
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11.09.2024 22:18 Відповісти
Путін прийме, як беркутів.
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11.09.2024 23:57 Відповісти
А родичі , загиблих солдат , яких насильно мобілізували ТЦКшники, не захочуть відплатити за загибель своїх дітей, чоловіків, батьків цим ТЦКшникам?
Тим більше , що всі адреса проживання ТЦКшників відомі людям, особливо у невеликих містах?
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11.09.2024 22:16 Відповісти
Повний провал роботи МОН. Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папером та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
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11.09.2024 22:07 Відповісти
що за батьки у цих неповнолітніх, що палять автівки?
і де вони:
на фронті, в окопах..?

вони точно не воюють проти рашистів..- побратимам своїх батьків палити якось аморально..

потрібно звернути на це увагу, вияснити обставини та направити ситуацію..
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11.09.2024 23:59 Відповісти
маладагвардєйци.
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12.09.2024 00:01 Відповісти
їхні батьки напевно боронять їх від рашистів..
і ті палять побратимам батьків їх автівки..
потомки зої та павліка..
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12.09.2024 00:10 Відповісти
дуже великі сумніви, що їх батьки взагалі когось боронять.
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12.09.2024 02:51 Відповісти
Конфіскація майна в користь потерпілого,коли мамину квартиру,"бубо- квіточки" заставлять продати, щоб відшкодувати збитки в тому числі моральні,тоді і підпали стануть дуже великою рідкістю
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12.09.2024 01:48 Відповісти
Очередное поколение падликов морозовых поперло гадить! Много у нас такого --- и всегда было.
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12.09.2024 06:59 Відповісти
Це покоління "зе", що було "виховано" у дусі ******** наративів; "я никому ничего недолжен", "а мне все можно", "срубить бабла по легкому". Що виховали, те й виросло! Цю територію вони розглядають де можна все!
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12.09.2024 07:24 Відповісти
яблуко від яблуні...... які батьки, такі і діти, скоріш за все у цих малолітнх покидьків і батьки путінські ждуни
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12.09.2024 08:05 Відповісти
 
 