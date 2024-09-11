Зафіксовано понад 200 фактів підпалів автомобілів військових, чверть з них скоїли неповнолітні, - Нацполіція
Національна поліція зафіксувала вже понад 200 фактів підпалів автомобілів військовослужбоаців, близько чверті з них скоїли неповнолітні.
Про це заявив голова Нацполіції Іван Вигівський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Підпали автомобілів військовослужбовців - це конкретно акція ФСБ РФ. Вони вербують нашу молодь і, на жаль, ми маємо понад 200 фактів. І більш як 50 фактів вчинили саме діти, не розуміючи наслідків і відповідальності", - розповів Вигівський.
Він зазначив, що поліція проводить роботу серед дітей, роз'яснюючи їм, зокрема, наслідки таких дій.
Топ коментарі
+8 mrSmith
показати весь коментар11.09.2024 21:39
+6 vismavista
показати весь коментар11.09.2024 21:38
+5 mrSmith
показати весь коментар11.09.2024 21:40
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Судовий позов на батьків на відшкодування збитків і нехай гроші добувають ремінем із спин " любмих чад".
Ви у тверезому стані чи не дуже?
Ти трошки під бемсом, що не впєрдоліваєш"?
батьків - на фронт.. може своїм батькам палити автівки за московські гроші - не будуть?
Жодних ЗМІН, до мирного законодавства, упродовж стількох років, в ТУРБОРЕЖИМІ, монозбіговисько у ВРУ та КМУ і ОПУ привладне, так і не внесли!
До шашликів та зміни бюджету, аж на УРА, а до вимог СЬОГОДЕННЯ, повий параліч, привладний!
Але, трохи доповню: що бачить молодь, неповнолітні на вулицях - насильну "бусифікацію", здорових, бадьорих тцк-шників, що вп'ятьох-вдесятьох "пакують" якогось доходягу? Чи що в "тцк" знову когось замордували і той в результаті помер, від "епілепсії", і за це нікого не покарали?
І "тцк" з так працює не зі своєї ініціативи, а зі "вказівки зверху". Ось і все.
"зелень" робить все, щоби викликати в україеців відразу - як до Збройних сил, так і до України і її захисту, так і до самих себе й до інших громадян.
В 2022 році, та навіть в 2023 було годі й думати, що хтось буде палити автівки, хоч якось пов'язані з військовими, а зараз, як результат такої "політики" саме це й маємо.
чи може хочете сказати, що ці діти палять своїм батькам, чи їх побратимам автівки?
за московські гроші..
https://t.me/uniannet/144757?single
Тим більше , що всі адреса проживання ТЦКшників відомі людям, особливо у невеликих містах?
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
і де вони:
на фронті, в окопах..?
вони точно не воюють проти рашистів..- побратимам своїх батьків палити якось аморально..
потрібно звернути на це увагу, вияснити обставини та направити ситуацію..
і ті палять побратимам батьків їх автівки..
потомки зої та павліка..