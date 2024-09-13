Корректировал ракетные удары по Чернигову и поджигал объекты "Укрзализныци": СБУ задержала агента ФСБ. ФОТО

На Черниговщине задержан российский агент, который корректировал ракетные удары по Чернигову и готовил поджоги на объектах "Укрзализныци".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше всего оккупантов интересовали пункты базирования украинских войск. Для осуществления удара рашисты планировали использовать ракеты X-59. Также российская спецслужба пыталась разведать локации предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ.

ФСБ дистанционно завербовала 44-летнего работника местного завода, который попал в поле зрения спецслужб РФ из-за своих антиукраинских комментариев в Telegram-каналах.

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Так, мужчина объезжал местность, где скрыто фиксировал расположение Сил обороны.

"Полученные сведения он мессенджером пересылал своему российскому куратору через специально созданный чат-бот, который администрирует фсб. Кроме того, агент "охотился" на релейные шкафы железнодорожного сообщения в регионе. Задокументировано как фигурант с помощью легковоспламеняющейся смеси поджег технологическое оборудование возле магистрального пути", - говорится в сообщении.

СБУ задержала агента, когда тот готовился к совершению новых поджогов на железной дороге. Во время обысков у него изъяли 8 боевых гранат, патроны различного калибра и телефон с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.

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Злоумышленнику сообщено о подозрении по двум статьям УКУ: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта за незаконное обращение с оружием и боевыми припасами.

Мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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