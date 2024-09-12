Шпионил за расположением Сил обороны в Запорожье: СБУ задержала информатора ГРУ РФ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности сорвала новые попытки военной разведки РФ получить актуальные данные об обороне Запорожья. В результате спецоперации в областном центре задержан российский информатор, который шпионил за подразделениями ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Агент превратил свою квартиру в "наблюдательный пост"

Вражеским агентом оказался местный ІТ-специалист, который работал на кадрового сотрудника главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ).

По инструкции оккупанта фигурант обустроил в собственной квартире "наблюдательный пост", чтобы скрыто следить за локациями Сил обороны.

Для этого информатор приобрел и установил в доме многоэтажного дома тактический бинокль с большой кратностью, дальномерной сеткой и компасом.

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С помощью специализированной оптики фигурант надеялся обнаружить позиции ПВО и украинской артиллерии, в частности реактивных артсистем HIMARS.

Также злоумышленник отслеживал маршруты движения военных колонн и расположение укрепрайонов Сил обороны.

Полученные сведения он передавал своему российскому куратору через анонимный чат в мессенджере.

По координатам информатора оккупанты планировали осуществить новую серию ракетно-дронных ударов по прифронтовой территории региона.

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Служба безопасности заблаговременно разоблачила вражеского приспешника и задержала его в собственном доме. До этого были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск.

Во время обысков в квартире задержанного изъято оптику и мобильный телефон, которые использовал в преступной деятельности.

Подозрение российскому шпиону

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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