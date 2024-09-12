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Шпионил за расположением Сил обороны в Запорожье: СБУ задержала информатора ГРУ РФ. ФОТО

СБУ викрила російського шпигуна у Запоріжжі

Контрразведка Службы безопасности сорвала новые попытки военной разведки РФ получить актуальные данные об обороне Запорожья. В результате спецоперации в областном центре задержан российский информатор, который шпионил за подразделениями ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Агент превратил свою квартиру в "наблюдательный пост"

Вражеским агентом оказался местный ІТ-специалист, который работал на кадрового сотрудника главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ).

По инструкции оккупанта фигурант обустроил в собственной квартире "наблюдательный пост", чтобы скрыто следить за локациями Сил обороны.

Для этого информатор приобрел и установил в доме многоэтажного дома тактический бинокль с большой кратностью, дальномерной сеткой и компасом.

СБУ викрила російського шпигуна у Запоріжжі

Смотрите также: Шпионил за реактивной артиллерией ВСУ под Покровском: Задержан российский информатор, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

С помощью специализированной оптики фигурант надеялся обнаружить позиции ПВО и украинской артиллерии, в частности реактивных артсистем HIMARS.

Также злоумышленник отслеживал маршруты движения военных колонн и расположение укрепрайонов Сил обороны.

Полученные сведения он передавал своему российскому куратору через анонимный чат в мессенджере.

По координатам информатора оккупанты планировали осуществить новую серию ракетно-дронных ударов по прифронтовой территории региона.

Смотрите также: Задержан бухгалтер Одесского завода, корректировавший ракетные удары РФ по городу, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности заблаговременно разоблачила вражеского приспешника и задержала его в собственном доме. До этого были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск.

Во время обысков в квартире задержанного изъято оптику и мобильный телефон, которые использовал в преступной деятельности.

СБУ викрила російського шпигуна у Запоріжжі

Подозрение российскому шпиону

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Смотрите также: "Охотились" на авто ВСУ в Запорожье и Кропивницком: Задержаны поджигатели, среди которых трое несовершеннолетних. ФОТОрепортаж

Автор: 

Запорожье (2651) СБУ (19893) шпионаж (1386)


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Топ комментарии
+8
І так кожного дня. Ще й пики потвор ховають. 8 років це знущання із здорового глузду. Якщо нізя стратити, бо Європа буде сваритися, то 25 років сурового режиму повинно бути без варіантів
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12.09.2024 10:25
+5
На палю підора
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12.09.2024 10:18
+4
Яка скотина
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12.09.2024 10:23
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prjamo s binokļa sņaļi uroda ?
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12.09.2024 10:17 Ответить
На палю підора
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12.09.2024 10:18 Ответить
Яка скотина
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12.09.2024 10:23 Ответить
Два глаза ему роскошь а один ни к чему,пусть на ощупь дальше следит.
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12.09.2024 10:23 Ответить
Да и подслушивать ему ни к чему, наощупь - тоже... ЗЫ... Помните притчу о познаниях, на пути к знаниям, которые совершали слепые старцы. Они же могли определить, шо перед ними слон, а не слониха (наощупь).
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12.09.2024 10:42 Ответить
І так кожного дня. Ще й пики потвор ховають. 8 років це знущання із здорового глузду. Якщо нізя стратити, бо Європа буде сваритися, то 25 років сурового режиму повинно бути без варіантів
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12.09.2024 10:25 Ответить
I не дай бог, покарання вiдбуватиме поза межами Львiвськоi областi.
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12.09.2024 10:36 Ответить
а разве не можна відразу їх десь пристрілювати тихесенько і публікувати некрологи?
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12.09.2024 10:45 Ответить
Ще можна як донора на органи в шпіталь, решту непотріба що залишилося на корм безпритульних кішок і собак!
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12.09.2024 10:47 Ответить
просто біда - і грошей нема, і плаває хєрово...
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12.09.2024 10:52 Ответить
Кацапські глисти. Споживають тут український хліб, всі наші блага... і наводять ракети на міста і села українців. Невиправні кацапські істоти, яких потрібнот виганяти не тільки з України, а звідусіль де тільки живе ця мразота.
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12.09.2024 10:58 Ответить
Чому не найвище покарання цим вб.цям?
Щоби "найдоброчесніший" печерний суд їх потім виправдав, як портнова?
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12.09.2024 11:00 Ответить
Хто він, комуняка, ОПЗЖ, СПУ чи Наш край? А може з цих, а союз совецких офицеров?
Там такого мотлоху хоч греблю гати. І не закривають курв!
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12.09.2024 11:07 Ответить
Смердючий захланний наркоша, продажне стерво. На палю в суху дупу.
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12.09.2024 11:09 Ответить
У Кропивницькому нещодавно судили подібну особу... Дали умовний термін, нібито за сприяння слідству... Це вже нонсенс з нашими судами
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12.09.2024 12:52 Ответить
 
 