Шпионил за расположением Сил обороны в Запорожье: СБУ задержала информатора ГРУ РФ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности сорвала новые попытки военной разведки РФ получить актуальные данные об обороне Запорожья. В результате спецоперации в областном центре задержан российский информатор, который шпионил за подразделениями ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Агент превратил свою квартиру в "наблюдательный пост"
Вражеским агентом оказался местный ІТ-специалист, который работал на кадрового сотрудника главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ).
По инструкции оккупанта фигурант обустроил в собственной квартире "наблюдательный пост", чтобы скрыто следить за локациями Сил обороны.
Для этого информатор приобрел и установил в доме многоэтажного дома тактический бинокль с большой кратностью, дальномерной сеткой и компасом.
С помощью специализированной оптики фигурант надеялся обнаружить позиции ПВО и украинской артиллерии, в частности реактивных артсистем HIMARS.
Также злоумышленник отслеживал маршруты движения военных колонн и расположение укрепрайонов Сил обороны.
Полученные сведения он передавал своему российскому куратору через анонимный чат в мессенджере.
По координатам информатора оккупанты планировали осуществить новую серию ракетно-дронных ударов по прифронтовой территории региона.
Служба безопасности заблаговременно разоблачила вражеского приспешника и задержала его в собственном доме. До этого были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск.
Во время обысков в квартире задержанного изъято оптику и мобильный телефон, которые использовал в преступной деятельности.
Подозрение российскому шпиону
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
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Щоби "найдоброчесніший" печерний суд їх потім виправдав, як портнова?
Там такого мотлоху хоч греблю гати. І не закривають курв!