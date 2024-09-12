Шпигував за розташуванням Сил оборони у Запоріжжі: СБУ затримала інформатора ГРУ РФ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки зірвала нові спроби воєнної розвідки РФ отримати актуальні дані про оборону Запоріжжя. У результаті спецоперації в обласному центрі затримано російського інформатора, який шпигував за підрозділами ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Агент перетворив свою квартиру у "спостережний пост"

Ворожим агентом виявився місцевий ІТ-фахівець, який працював на кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ).

За інструкцією окупанта фігурант облаштував у власній квартирі "спостережний пост", щоб приховано слідкувати за локаціями Сил оборони.

Для цього інформатор придбав і встановив в оселі багатоповерхового будинку тактичний бінокль з великою кратністю, далекомірною сіткою та компасом.

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За допомогою спеціалізованої оптики фігурант сподівався виявити позиції ППО та української артилерії, зокрема реактивних артсистем HIMARS.

Також зловмисник відслідковував маршрути руху військових колон та розташування укріпрайонів Сил оборони.

Отримані відомості він передавав своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері.

За координатами інформатора окупанти планували здійснити нову серію ракетно-дронових ударів по прифронтовій території регіону.

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Служба безпеки завчасно викрила ворожого поплічника і затримала його у власному помешканні. До цього було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено оптику та мобільний телефон, які використовував у злочинній діяльності.

Підозра російському шпигуну

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

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