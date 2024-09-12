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Запоріжжя (2184) СБУ (12497) шпигунство (953)

Шпигував за розташуванням Сил оборони у Запоріжжі: СБУ затримала інформатора ГРУ РФ. ФОТО

СБУ викрила російського шпигуна у Запоріжжі

Контррозвідка Служби безпеки зірвала нові спроби воєнної розвідки РФ отримати актуальні дані про оборону Запоріжжя. У результаті спецоперації в обласному центрі затримано російського інформатора, який шпигував за підрозділами ЗСУ. 

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Агент перетворив свою квартиру у "спостережний пост"

Ворожим агентом виявився місцевий ІТ-фахівець, який працював на кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ).

За інструкцією окупанта фігурант облаштував у власній квартирі "спостережний пост", щоб приховано слідкувати за локаціями Сил оборони.

Для цього інформатор придбав і встановив в оселі багатоповерхового будинку тактичний бінокль з великою кратністю, далекомірною сіткою та компасом.

СБУ викрила російського шпигуна у Запоріжжі

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За допомогою спеціалізованої оптики фігурант сподівався виявити позиції ППО та української артилерії, зокрема реактивних артсистем HIMARS.

Також зловмисник відслідковував маршрути руху військових колон та розташування укріпрайонів Сил оборони.

Отримані відомості він передавав своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері.

За координатами інформатора окупанти планували здійснити нову серію ракетно-дронових ударів по прифронтовій території регіону.

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Служба безпеки завчасно викрила ворожого поплічника і затримала його у власному помешканні. До цього було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено оптику та мобільний телефон, які використовував у злочинній діяльності.

СБУ викрила російського шпигуна у Запоріжжі

Підозра російському шпигуну

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Також читайте: "Полювали" на авто ЗСУ у Запоріжжі та Кропивницькому: Затримано підпалювачів, серед яких троє неповнолітніх. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+8
І так кожного дня. Ще й пики потвор ховають. 8 років це знущання із здорового глузду. Якщо нізя стратити, бо Європа буде сваритися, то 25 років сурового режиму повинно бути без варіантів
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12.09.2024 10:25
+5
На палю підора
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12.09.2024 10:18
+4
Яка скотина
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12.09.2024 10:23
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12.09.2024 10:17 Відповісти
На палю підора
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12.09.2024 10:18 Відповісти
Яка скотина
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12.09.2024 10:23 Відповісти
Два глаза ему роскошь а один ни к чему,пусть на ощупь дальше следит.
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12.09.2024 10:23 Відповісти
Да и подслушивать ему ни к чему, наощупь - тоже... ЗЫ... Помните притчу о познаниях, на пути к знаниям, которые совершали слепые старцы. Они же могли определить, шо перед ними слон, а не слониха (наощупь).
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12.09.2024 10:42 Відповісти
І так кожного дня. Ще й пики потвор ховають. 8 років це знущання із здорового глузду. Якщо нізя стратити, бо Європа буде сваритися, то 25 років сурового режиму повинно бути без варіантів
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12.09.2024 10:25 Відповісти
I не дай бог, покарання вiдбуватиме поза межами Львiвськоi областi.
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12.09.2024 10:36 Відповісти
а разве не можна відразу їх десь пристрілювати тихесенько і публікувати некрологи?
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12.09.2024 10:45 Відповісти
Ще можна як донора на органи в шпіталь, решту непотріба що залишилося на корм безпритульних кішок і собак!
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12.09.2024 10:47 Відповісти
просто біда - і грошей нема, і плаває хєрово...
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12.09.2024 10:52 Відповісти
Кацапські глисти. Споживають тут український хліб, всі наші блага... і наводять ракети на міста і села українців. Невиправні кацапські істоти, яких потрібнот виганяти не тільки з України, а звідусіль де тільки живе ця мразота.
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12.09.2024 10:58 Відповісти
Чому не найвище покарання цим вб.цям?
Щоби "найдоброчесніший" печерний суд їх потім виправдав, як портнова?
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12.09.2024 11:00 Відповісти
Хто він, комуняка, ОПЗЖ, СПУ чи Наш край? А може з цих, а союз совецких офицеров?
Там такого мотлоху хоч греблю гати. І не закривають курв!
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12.09.2024 11:07 Відповісти
Смердючий захланний наркоша, продажне стерво. На палю в суху дупу.
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12.09.2024 11:09 Відповісти
У Кропивницькому нещодавно судили подібну особу... Дали умовний термін, нібито за сприяння слідству... Це вже нонсенс з нашими судами
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12.09.2024 12:52 Відповісти
 
 