Спецслужби РФ пропонують тисячі доларів за підпал авто ЗСУ, але ніхто їх не отримує, - Нацполіція
Ворожі спецслужби пропонують нашим громадянам від 600 до кількох тисяч доларів за підпал автівок військових, однак жоден із паліїв обіцяних коштів так і не отримав.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів начальник поліції Києва Дмитро Шумейко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
Обіцяють "легкі гроші"
За його словами, мотивація порушників у всіх випадках однакова - жага до "легких грошей".
"Ворожі спецслужби через соцмережі пропонують гроші - від 600 до кількох тисяч доларів за підпали авто. Але жоден із тих, хто погодився, цих грошей не отримав", - розповів Шумейко.
Шантаж
Лише в деяких випадках палії отримували якусь частку обіцяного. Втім, після цього представники спецслужб країни-агресора починали шантажувати, що передадуть їхні дані українським правоохоронцям.
Небезпека для дітей
"Зараз хотів би звернутися до батьків і освітян - потрібно говорити з дітьми й пояснювати їм, що наш ворог не має ні совісті, ні моралі та втягує у цю злочинну діяльність дітей. І чим більше ми будемо говорити про це з дітьми, тим, я впевнений, вони будуть менше потрапляти у це", - наголосив начальник столичної поліції.
Він також закликав українців звертатися у поліцію, якщо ті побачать подібні оголошення, зокрема у соцмережах.
За даними Нацполіції, зафіксовано понад 200 фактів підпалів автомобілів військових, чверть з них скоїли неповнолітні. Також повідомлялося, що у Києві затримали 20-річного чоловіка, який підпалював поліцейські авто. Він очікував на $6 тис., але не отримав ні копійки.
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Кто сам себе статью повесит?
"Да, да. Я получил три раза по 600 баксов, за поджоги в Киеве, Львове, и Черкассах"
Все в первый раз. Всех обманули.
Пограничник не знает ни одного нарушителя который бы перешел границу. Логично. Он знает только тех кого задерживают.
Чт, 12/09/2024
По указанию оккупантов, злоумышленники подожгли пять служебных автомобилей украинских защитников в трех районах города. Наряду с поврежденным транспортом злоумышленники оставляли провокационные листовки, направленные на дискредитацию ВСУ.
Злоумышленники действовали двумя группами по два человека, еще один "работал" самостоятельно. Они - жители Сумской, Полтавской и Николаевской областей в возрасте от 21 до 29 лет. В Киев фигуранты приехали на заработки.
При поиске "легких денег" в Telegram-каналах на молодчиков вышли представители спецслужб России и предложили сотрудничество. По инструкции оккупантов фигуранты сначала находили потенциальные цели и отправляли соответствующие фото своим российским кураторам для согласования.
Затем они прибывали к местам парковки военных авто, поджигали их с помощью легковоспламеняющейся смеси и фиксировали возгорание на камеры собственных телефонов для "отчетности" перед агрессором.
После этого они надеялись получить от оккупантов вознаграждение, однако обещанных денег так и не увидели.
https://crime-ua.com/node/31720
Для альтернативнообдарованої - моєму номеру стільки років, скільки і років Кучмостару. І телефонні бази з того часу продавались хрінову тучу разів. Крім того, зараз роблять ще простіше - всю базу ймовірноіснуючих номерів закладають до програми бота з автододзвоном, і та прога може набирати безліч разів.
Так що, мартусю - в тебе сумнівний досвід лазанья по сайтам)) ще й хизуєшся цим))
Все, ти нецікаве й тупе. Лісом.
- ваши доллары фальшивые
Та в истерике:
- граждане, да меня же изнасиловали
Звісно краще гроші залишити собі,ніж віддати якомусь дебілу,після отриманя звіту!