На Закарпатті невідомі підпалили автомобіль Червоного Хреста. ФОТО
Уранці понеділка, 16 вересня, в Ужгороді невідомі спалили автомобіль Товариства Червоного Хреста Закарпаття.
Про це повідомили у Фейсбуці Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Хреста, передає Цензор.НЕТ.
"Роздирає злість! Автомобіль Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Хреста України підпалено. Хто міг таке вчинити? Нелюди!" - йдеться у повідомленні.
У організації заявили, що Червоний Хрест є гуманітарною організацією, яка допомагає громадянам, установам, та зауважили, що громадській організації важко отримати автомобіль для користування. А такі дії "за мить знищують старання, мотивацію".
Реакція ОВА
Т.в.о. начальника Закарпатської ОВА Мирослав Білецький відреагував на ситуацію.
Він зауважив, що факт загоряння зафіксували в Ужгороді вранці 16 вересня.
"Вже сконтактував із командою обласного осередку. Запевнив у всебічній підтримці. Транспортний засіб обов’язково відновимо або допоможемо придбати інший", - зазначив Білецький.
Також він наголосив, що "цей прикрий інцидент не повинен впливати на гуманітарну місію організації".
"Дав доручення правоохоронним органам невідкладно вжити всіх необхідних заходів, щоб встановити причини інциденту. У разі виявлення ознак злочинних дій спрямувати всі зусилля на пошуки винуватців", - додав Білецький.
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