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На Закарпатті невідомі підпалили автомобіль Червоного Хреста. ФОТО

Уранці понеділка, 16 вересня, в Ужгороді невідомі спалили автомобіль Товариства Червоного Хреста Закарпаття.

Про це повідомили у Фейсбуці Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Хреста, передає Цензор.НЕТ.

"Роздирає злість! Автомобіль Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Хреста України підпалено. Хто міг таке вчинити? Нелюди!" -  йдеться у повідомленні.

У організації заявили, що Червоний Хрест є гуманітарною організацією, яка допомагає громадянам, установам, та зауважили, що громадській організації важко отримати автомобіль для користування. А такі дії "за мить знищують старання, мотивацію".

Автомобіль Товариства Червоного Хреста спалили на Закарпатті

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Реакція ОВА

Т.в.о. начальника Закарпатської ОВА Мирослав Білецький відреагував на ситуацію.

Він зауважив, що факт загоряння зафіксували в Ужгороді вранці 16 вересня.

Автомобіль Товариства Червоного Хреста спалили на Закарпатті

"Вже сконтактував із командою обласного осередку. Запевнив у всебічній підтримці. Транспортний засіб обов’язково відновимо або допоможемо придбати інший", - зазначив Білецький.

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Також він наголосив, що "цей прикрий інцидент не повинен впливати на гуманітарну місію організації".

"Дав доручення правоохоронним органам невідкладно вжити всіх необхідних заходів, щоб встановити причини інциденту. У разі виявлення ознак злочинних дій спрямувати всі зусилля на пошуки винуватців", - додав Білецький.

Автор: 

підпал (679) Червоний Хрест (403) Закарпатська область (2053)


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Пан Білецький хоч би фото подивився, перед тим як заявляти що "відновимо або допоможемо придбати". Цікаво, скільки ще автівок мають згоріти щоб депутани ініціювали посилення покарання за такі злочини?
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16.09.2024 12:26 Відповісти
Депутати тут нідочого. То суддям тризди треба дати, бо вони не застосовують посилення відповідальності в умовах дії воєнного стану - в ККУ все є. Навіть розбиратись нетреба - лупаш максималку та й все.

А МЧХ зараз збудиться..
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16.09.2024 12:38 Відповісти
Та то просто проводка загорелась.
Но почему то совсем не жалко.
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16.09.2024 13:02 Відповісти
А що там за проблема на Закарпатті? Рашистських полонених глядять?
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16.09.2024 14:28 Відповісти
Там твоїх кузенів з Донецька понаїхала ціла тьма. Сидять ненавидять навкілля. Знаю як факт.
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16.09.2024 14:53 Відповісти
В мене кузенів східніше Києва немає .
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16.09.2024 19:42 Відповісти
Червоному Хресту треба не на Закарпатті кататись, а їхати на Домбас допомагати біженцям
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16.09.2024 14:33 Відповісти
 
 