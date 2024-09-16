Мешканці Суджі грабують магазин, на дверях якого написано "Путин - х#й". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент, як мешканці Суджі грабують один із місцевих магазинів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що на дверях магазину написана нецензурна фраза на адресу Путіна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український воїн на Курщині заскочив двох росіянок з клунками: "Это что вы тащите? Мародерите?" - "А что делать?". ВIДЕО