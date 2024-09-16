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Новини Відео Війна
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Мешканці Суджі грабують магазин, на дверях якого написано "Путин - х#й". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент, як мешканці Суджі грабують один із місцевих магазинів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що на дверях магазину написана нецензурна фраза на адресу Путіна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український воїн на Курщині заскочив двох росіянок з клунками: "Это что вы тащите? Мародерите?" - "А что делать?". ВIДЕО

Автор: 

мародерство (339) Курськ (1129) Суджа (45)


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Топ коментарі
+23
Нація нелюдей.
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16.09.2024 15:03
+22
Кацапи - вони і є кацапи.
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16.09.2024 15:04
+17
Потім все одно на ЗСУ повішають.
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16.09.2024 15:08
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Нація нелюдей.
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16.09.2024 15:03 Відповісти
Кацапи - вони і є кацапи.
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16.09.2024 15:04 Відповісти
"Грабь награблінає"
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16.09.2024 15:05 Відповісти
Цікавляться асортиментом
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16.09.2024 15:06 Відповісти
Хек почьом ?
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16.09.2024 15:29 Відповісти
Скумбрія по 8
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16.09.2024 15:32 Відповісти
та то реклама нової продукції... от людям і цікаво стало спробувати вживу...
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16.09.2024 15:08 Відповісти
Потім все одно на ЗСУ повішають.
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16.09.2024 15:08 Відповісти
Прішол, увіділ, грабанул.
(життеве кредо кацапа)
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16.09.2024 15:09 Відповісти
Єта форма протеста великаго хоругвеносного руского народа за демократию и против диктатури Хутина Пуя.
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16.09.2024 15:09 Відповісти
А ЗСУ в догонку ще гуманітарки підкине .
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16.09.2024 15:11 Відповісти
Води завезе..
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16.09.2024 15:14 Відповісти
З Сейму
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16.09.2024 15:32 Відповісти
Харамамбуярять путінх#я.
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16.09.2024 15:14 Відповісти
Правильно писать "Путин *****"
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16.09.2024 15:16 Відповісти
поживуть під бандерівською окупацією - будуть писати правільно, а поки як душа підказала
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16.09.2024 15:31 Відповісти
Нова мережа магазинів.
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16.09.2024 15:17 Відповісти
Їсти хочеться, от і лізуть.
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16.09.2024 15:21 Відповісти
помню 24.02.22, очередь в магазин, утром, подошел мой черед, говорю - "колбасы сухой, хлеба, пару банок консервов", понимаю что ещё хотя бы чуть чуть нужно взять, говорю - "ну все, на больше совести не хватает", а позади человек 20 очередь, говорят "берите, всем хватит", я даже у Отца на похоронах не плакал, а тут чуть не прорвало ...
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16.09.2024 15:22 Відповісти
суджанські стрєльци ))
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16.09.2024 15:27 Відповісти
Це вже було
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16.09.2024 15:31 Відповісти
Це так співпало, чи вони такими написами маркують магазини, яки будуть грабувати сьогодні?
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16.09.2024 15:46 Відповісти
так *********** уже с рождения был-хуй!яка гидота......................
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16.09.2024 15:47 Відповісти
Адже зрозуміло, що це: «представники міської ради розпочали інвентаризацію майна»...
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16.09.2024 15:53 Відповісти
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16.09.2024 16:04 Відповісти
а що воно вміє руська скрєпна алкашня? Красти і бухати. Пупкін дав те, чого їм бракувало: "велічіє, *****!" "Вєлічіє алконавта" в кого кожен день починається і закінчується з бухла і блювотиння...
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16.09.2024 16:15 Відповісти
Местные товароведы
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16.09.2024 16:19 Відповісти
Доктор Йозеф Геббельс не помилився в минулому столітті, давши точну характеристику цим брудним істотам, так званим росіянам.
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16.09.2024 16:38 Відповісти
Гени пальцем не роздушиш. Кацапи завжди такими були, такими і залишаться.
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16.09.2024 16:44 Відповісти
Бутіки на Арбаті готові!
Мамамбахаря мамбу!!!
https://www.youtube.com/watch?v=xutpxia3Qkc&ab_channel=NoguSvel%C3%B3%21
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16.09.2024 17:34 Відповісти
Нє,ну а що ви від кацапів хочете?
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16.09.2024 17:43 Відповісти
Ну, чесності ради, у нас було те саме. Мої сусіди, які ніколи більше дешевої горілки в житті не бачили, під час окупації напились напоїв від Абсолюту і Блю лейбл до брюту з Шампані. Весь під'їзд в сотнях порожніх пляшок. А в них одутлі тіла та сині морди.Але і звичайним крамом з інших магазинів також не нехтували. Бо валялися коробки з під інструментів, інших товарів. І це київщина.
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16.09.2024 18:13 Відповісти
А оцей напис на дверях магазину - це якась реклама, чи акція ?
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16.09.2024 18:21 Відповісти
Теж саме робило місцеве бидло на окупованих териториях України.
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16.09.2024 19:48 Відповісти
 
 