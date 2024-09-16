Жители Суджи грабят магазин, на дверях которого написано "Путин - х#й". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент, как жители Суджи грабят один из местных магазинов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что на дверях магазина написана нецензурная фраза в адрес Путина.
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(життеве кредо кацапа)
Мамамбахаря мамбу!!!
https://www.youtube.com/watch?v=xutpxia3Qkc&ab_channel=NoguSvel%C3%B3%21