Жители Суджи грабят магазин, на дверях которого написано "Путин - х#й". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент, как жители Суджи грабят один из местных магазинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что на дверях магазина написана нецензурная фраза в адрес Путина.

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