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Новости Видео Война
14 309 34

Жители Суджи грабят магазин, на дверях которого написано "Путин - х#й". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент, как жители Суджи грабят один из местных магазинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что на дверях магазина написана нецензурная фраза в адрес Путина.

Смотрите также: Украинский воин на Курщине остановил двух россиянок с награбленным: "Это что вы тащите? Мародерите?", - "А что делать?". ВИДЕО

Автор: 

мародерство (461) Курск (1118) Суджа (45)


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Топ комментарии
+23
Нація нелюдей.
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16.09.2024 15:03
+22
Кацапи - вони і є кацапи.
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16.09.2024 15:04
+17
Потім все одно на ЗСУ повішають.
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16.09.2024 15:08
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Нація нелюдей.
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16.09.2024 15:03 Ответить
Кацапи - вони і є кацапи.
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16.09.2024 15:04 Ответить
"Грабь награблінає"
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16.09.2024 15:05 Ответить
Цікавляться асортиментом
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16.09.2024 15:06 Ответить
Хек почьом ?
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16.09.2024 15:29 Ответить
Скумбрія по 8
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16.09.2024 15:32 Ответить
та то реклама нової продукції... от людям і цікаво стало спробувати вживу...
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16.09.2024 15:08 Ответить
Потім все одно на ЗСУ повішають.
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16.09.2024 15:08 Ответить
Прішол, увіділ, грабанул.
(життеве кредо кацапа)
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16.09.2024 15:09 Ответить
Єта форма протеста великаго хоругвеносного руского народа за демократию и против диктатури Хутина Пуя.
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16.09.2024 15:09 Ответить
А ЗСУ в догонку ще гуманітарки підкине .
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16.09.2024 15:11 Ответить
Води завезе..
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16.09.2024 15:14 Ответить
З Сейму
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16.09.2024 15:32 Ответить
Харамамбуярять путінх#я.
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16.09.2024 15:14 Ответить
Правильно писать "Путин *****"
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16.09.2024 15:16 Ответить
поживуть під бандерівською окупацією - будуть писати правільно, а поки як душа підказала
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16.09.2024 15:31 Ответить
Нова мережа магазинів.
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16.09.2024 15:17 Ответить
Їсти хочеться, от і лізуть.
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16.09.2024 15:21 Ответить
помню 24.02.22, очередь в магазин, утром, подошел мой черед, говорю - "колбасы сухой, хлеба, пару банок консервов", понимаю что ещё хотя бы чуть чуть нужно взять, говорю - "ну все, на больше совести не хватает", а позади человек 20 очередь, говорят "берите, всем хватит", я даже у Отца на похоронах не плакал, а тут чуть не прорвало ...
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16.09.2024 15:22 Ответить
суджанські стрєльци ))
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16.09.2024 15:27 Ответить
Це вже було
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16.09.2024 15:31 Ответить
Це так співпало, чи вони такими написами маркують магазини, яки будуть грабувати сьогодні?
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16.09.2024 15:46 Ответить
так *********** уже с рождения был-хуй!яка гидота......................
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16.09.2024 15:47 Ответить
Адже зрозуміло, що це: «представники міської ради розпочали інвентаризацію майна»...
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16.09.2024 15:53 Ответить
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16.09.2024 16:04 Ответить
а що воно вміє руська скрєпна алкашня? Красти і бухати. Пупкін дав те, чого їм бракувало: "велічіє, *****!" "Вєлічіє алконавта" в кого кожен день починається і закінчується з бухла і блювотиння...
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16.09.2024 16:15 Ответить
Местные товароведы
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16.09.2024 16:19 Ответить
Доктор Йозеф Геббельс не помилився в минулому столітті, давши точну характеристику цим брудним істотам, так званим росіянам.
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16.09.2024 16:38 Ответить
Гени пальцем не роздушиш. Кацапи завжди такими були, такими і залишаться.
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16.09.2024 16:44 Ответить
Бутіки на Арбаті готові!
Мамамбахаря мамбу!!!
https://www.youtube.com/watch?v=xutpxia3Qkc&ab_channel=NoguSvel%C3%B3%21
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16.09.2024 17:34 Ответить
Нє,ну а що ви від кацапів хочете?
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16.09.2024 17:43 Ответить
Ну, чесності ради, у нас було те саме. Мої сусіди, які ніколи більше дешевої горілки в житті не бачили, під час окупації напились напоїв від Абсолюту і Блю лейбл до брюту з Шампані. Весь під'їзд в сотнях порожніх пляшок. А в них одутлі тіла та сині морди.Але і звичайним крамом з інших магазинів також не нехтували. Бо валялися коробки з під інструментів, інших товарів. І це київщина.
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16.09.2024 18:13 Ответить
А оцей напис на дверях магазину - це якась реклама, чи акція ?
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16.09.2024 18:21 Ответить
Теж саме робило місцеве бидло на окупованих териториях України.
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16.09.2024 19:48 Ответить
 
 