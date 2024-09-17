У Кремлі не бачили звернення жителів Суджі про відкриття коридору для евакуації, - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не отримував звернень від жителів Суджанського району Курської області РФ щодо евакуації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Я, чесно кажучи, вперше про це чую. Як воно (звернення. - Ред.) направлялося? Ми не бачили, на жаль, нічого не отримували з цього приводу", - сказав він.

Російські ЗМІ раніше повідомляли, що минулого тижня жителі Суджанського району опублікували список з іменами рідних та близьких, які залишилися на території, підконтрольній ЗСУ. У ньому 186 осіб, зокрема 7 неповнолітніх.

Раніше Україна звернулась до ООН та Червоного Хреста із закликом долучитися до гуманітарного реагування у Курській області.

З 10 вересня російські війська почали проводити контратаки у Курській області. Протягом двох днів, 10 та 11 вересня захопили кілька населених пунктів на північний схід і південь від Коренево.

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