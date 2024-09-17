УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6300 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 551 21

У Кремлі не бачили звернення жителів Суджі про відкриття коридору для евакуації, - Пєсков

Кремль не отримував звернення жителів Суджі про евакуаційний коридор

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не отримував звернень від жителів Суджанського району Курської області РФ щодо евакуації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Я, чесно кажучи, вперше про це чую. Як воно (звернення. - Ред.) направлялося? Ми не бачили, на жаль, нічого не отримували з цього приводу", - сказав він.

Російські ЗМІ раніше повідомляли, що минулого тижня жителі Суджанського району опублікували список з іменами рідних та близьких, які залишилися на території, підконтрольній ЗСУ. У ньому 186 осіб, зокрема 7 неповнолітніх.

Раніше Україна звернулась до ООН та Червоного Хреста із закликом долучитися до гуманітарного реагування у Курській області.

З 10 вересня російські війська почали проводити контратаки у Курській області. Протягом двох днів, 10 та 11 вересня захопили кілька населених пунктів на північний схід і південь від Коренево.

Також читайте: РФ перекинула близько 38 тис. військових на Курщину, - FT

Автор: 

Пєсков Дмитро (1625) росія (65191) Курськ (1109)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Правильно, на всю країну кажи, що проблєми індєйцєв шєріфа нє іпут.
показати весь коментар
17.09.2024 14:41
+3
Важко побачити те, чого не хочеш бачити.
показати весь коментар
17.09.2024 14:32
+2
По суті насрати на кацапські вириги. Україна офіційну заяву імпотентам (тобто в ООН) зробила. Далі по...й, ми "нє прі дєлах" якщо що.
показати весь коментар
17.09.2024 14:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Важко побачити те, чого не хочеш бачити.
показати весь коментар
17.09.2024 14:32 Відповісти
там залишились тільки пенси... якщо вони десь ***********, то менше пенсій платити піськову та Ко
показати весь коментар
17.09.2024 14:32 Відповісти
Правільно, Пясочєк: нагуй памагать, єслі нє слишішь крікоф "Памагіті!"?
показати весь коментар
17.09.2024 14:34 Відповісти
Та якось глибоко *****, що там той тарган бачив, а що ні.
показати весь коментар
17.09.2024 14:35 Відповісти
По суті насрати на кацапські вириги. Україна офіційну заяву імпотентам (тобто в ООН) зробила. Далі по...й, ми "нє прі дєлах" якщо що.
показати весь коментар
17.09.2024 14:36 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2024 14:36 Відповісти
Вони чи кінчають від цих тупих побрехеньок? Довбой@би🤦
показати весь коментар
17.09.2024 14:49 Відповісти
Надо об этом SAS оповестить!
показати весь коментар
17.09.2024 15:53 Відповісти
Лапти Аладдина освоили Сони плейстейшэн.
показати весь коментар
17.09.2024 16:40 Відповісти
"Я, чесно кажучи, вперше про це чую. Як воно (звернення. - Ред.) направлялося? Ми не бачили, на жаль, нічого не отримували з цього приводу", - сказав він.
=========

Суще глупые холопы, забыли как челобитную Царю подавать нужно?!
показати весь коментар
17.09.2024 14:38 Відповісти
Правильно, на всю країну кажи, що проблєми індєйцєв шєріфа нє іпут.
показати весь коментар
17.09.2024 14:41 Відповісти
Забираите!
показати весь коментар
17.09.2024 14:44 Відповісти
Та ні,піська. Вам просто насрати.
показати весь коментар
17.09.2024 14:47 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2024 14:50 Відповісти
"Кремль не слышит свой народ!"
показати весь коментар
17.09.2024 14:53 Відповісти
Х**лу на*рать а пєсков шо, скаже щось своє ?
показати весь коментар
17.09.2024 14:58 Відповісти
там, цих жителів, напевно нема...
тому червоному хресту нема чого туди їздити, та возити гуманітарку..
показати весь коментар
17.09.2024 15:22 Відповісти
вчора дивилась відео, молода українська дівчина журналістка робила фільм про суджу та інші села, і показували на ноуті мешканцям відео про Бучу, то одна з мешканок потім жалілась їй, що по центральним тв каналам рашки сказали, що мешканців цього села (не пам"ятаю назву) зігнали в будинок культури і підпалили. Ій почали телефонувати родичі, син з пітера та родичи з Харкова, дізнатись жива вона чи ні.. Вона здивувалась, і сказала їм, що нічого такого не тільки не було, а що українська армія їх фактично годує харчами, бо всі покинули. От така вона "правда" по кацапськи.
показати весь коментар
17.09.2024 15:52 Відповісти
Мабуть їм повилазило...
показати весь коментар
17.09.2024 15:53 Відповісти
вони їх КАБами закидують, а потім скажуть, що то ЗСУ зробили ...
показати весь коментар
17.09.2024 16:22 Відповісти
Так по-хуй,що аж невдобно.
показати весь коментар
17.09.2024 18:07 Відповісти
 
 