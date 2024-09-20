На фронте за сутки - 226 боевых столкновений, половина из них - на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 76 авиаударов, сбросив 115 КАБов. Кроме этого, совершил более 4900 обстрелов, из них 192 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов, в частности, Ястребиное, Павловка, Кекино, Рудневое, Реки, Большая Рыбица, Харьков, Купянск-Узловой, Купянск, Петропавловка, Подолы, Твердохлебово, Боровая, Сиверск, Дружба, Клебан Бык, Петровка, Екатериновка, Александрополь, Трудовое, Елизаветовка, Дальнее, Павловка, Благодатное, Каменское, Камышеваха, Новояковлевка, Юльковка, Малокатериновка и Николаевка.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении произошло три боевых столкновения в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 13. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Стельмаховки и Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз неподалеку Макеевки, Чернещины, Невского и Торского.

На Сиверском направлении украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Всего состоялось восемь боестолкновений.

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На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Курдюмовки и Ивановского.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак неподалеку Торецка, Щербиновки и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отбили 41 штурмовое действие в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Гродовка, Миролюбовка, Николаевка, Новогродика и Мариновка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новогродики и Мариновки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 63 атаки у Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Катериновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времевском направлении враг совершил шесть штурмовых действий неподалеку Угледара, Ровнополя и Катериновки.

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Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении оккупанты продолжают пытаться выбить украинские подразделения с позиций. Шесть атак россиян не имели успеха в районах Пятихаток, Работино и в направлении Новоандреевки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении произошло три боевых столкновения с врагом в островной зоне дельты Днепра.

На Гуляйпольском направлении ситуация существенных изменений не претерпела. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

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Операция в Курской области

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает бомбить собственную территорию. За минувшие сутки российские самолеты нанесли восемнадцать авиаударов, сбросив при этом 27 КАБов.

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Удары по врагу

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 26 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили два пункта управления, три средства РВиА, два средства ПВО и три пункта управления БПЛА.

В общей сложности, за минувшие сутки потери российских захватчиков составляют 1340 человек. Также украинские воины обезвредили 20 танков, 39 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, два средства ПВО, 52 БПЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 59 автомобилей и шесть единиц специальной техники врага.