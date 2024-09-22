Враг пытался вклиниться в нашу оборону на Лиманском направлении, на Покровском оккупанты концентрируют усилия у Селидово, - Генштаб
По состоянию на утро 22 сентября 2024 года ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу максимальные потери.
В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновения.
Удары по территории Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением десяти ракет, а также 77 авиаударов, в частности сбросил 116 КАБ. Кроме этого, совершил более 5000 обстрелов, из них 175 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения более 1570 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Перемога, Новенькое, Ястребиное, Шалыгино, Рички, Харьков, Казачья Лопань, Балаклея, Ковшаровка, Купянск, Петропавловка, Дружелюбовка, Твердохлебово, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Ступочки, Торецк, Белая Гора, Дружба, Дачное, Клебан-Бык, Александро-Калиново, Александрополь, Богоявленка, Шахтерское, Ровнополь, Лежинка, Орехов, Темировка и Казацкое.
Удары по врагу
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть вражеских пунктов управления различных типов, 18 районов сосредоточения личного состава, два места нахождения вооружения и военной техники и четыре артиллерийские системы противника.
В целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1500 человек. Также украинские воины уничтожили 22 танка, 52 боевые бронированные машины, 63 артиллерийские системы, две РСЗО, 67 БпЛА оперативно-тактического уровня, 57 автомобилей и 19 единиц специальной техники.
Обстановка на Харьковщине
Генштаб информирует, что на Харьковском направлении враг пытался штурмовать вблизи населенного пункта Волчанск. Кроме этого, авиация противника нанесла удары КАБами по жилым районам Харькова, в результате чего пострадало мирное население и гражданская инфраструктура.
На Купянском направлении за сутки произошло семь атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Степной Новоселовки, Кругляковки, Котляровки, Стельмаховки и Лозовой.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Грековки, Невского, Торского, Терн, Макеевки, Новосадового и Белогоровки.
На Северском направлении украинские защитники отбили штурм российских захватчиков вблизи Выемки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районах Калиновки, Майского, Андреевки и Белой Горы.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак неподалеку Нелиповки, Торецка и Щербиновки.
"На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Красный Яр, Новогродовка, Селидово, Мариновка и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на Кураховском направлении Силы обороны отбили 25 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районе населенного пункта Георгиевка. Кроме этого, враг атаковал в сторону Цукурино, Горняка, Константиновки, Катериновки и Желанного Второго.
Обстановка на Юге
На Времевском направлении противник совершил девять штурмов наших позиций в районах Угледара, Катериновки, Водяного и Павловки. Активно задействовал для ударов на направлении бомбардировочную авиацию.
На Гуляйпольском направлении российские захватчики безуспешно атаковали в районе Гуляйполя.
На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны в районах Работино, Новоандреевки и Новоданиловки.
"Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли двадцать шесть авиаударов тридцатью тремя КАБами по собственной территории", - отмечают в Генштабе.
Обстановка на Севере
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
Пожалуйста, подождите...
ні шо б яєшню вдома підрубати і бдіти...
а нам *****, в любу ***** повіримо....
Торецький напрямок.
На додаток до вчорашнього повідомлення - противник закріпився вздовж вулиці Центральна на глибину до 650 метрів. Продовжуються вуличні бої.
У північній частині Північного російські війська зайняли квартал, що залишався.
Часівярський напрямок.
На схід від Кліщіївки противник просунувся на ділянці шириною до 1,05 км і продовжує атаки маневреними групами на південь від Іванівського і на захід від Кліщіївки у напрямку каналу Сіверський Донець-Донбас.
Куп'янський напрямок.
Східніше Кругляківки мобільні групи противника просунулися вздовж лісосмуг на ділянці шириною до 2.5 км на глибину до 2 км у західному напрямку."
Курахівський напрямок.
У Максимільянівці супротивник закріпився у східній частині на глибину до 600 метрів.
📍47.971667, 37.409722
На захід від Красногорівки противник просунувся на 4.2 км, посівши територію «Селидівської виправної колонії №82», частину н.п. Гостре та позиції у напрямку Олександрополя.
Ситуація на напрямку залишається складною, російські війська збільшили кількість ударів оперативно-тактичної авіації.
Вугледарський напрямок.
З району Пречистівки російські війська продовжують тиснути за підтримки бронетехніки у напрямку Вугледару. Зіткнення тривають північніше річки Кашлагач.
У районі шахти «Південнодонбаська № 3» та на північ від Водяного тривають важкі бої.
Великоновоселківський напрямок.
На південь від Макарівки штурмова група противника підірвала міст, після чого відступила на вихідні позиції. Попередньо додана сіра зона.
📍47.7694304, 36.8012371 ".