В Селидово нет российских военных, бои ведутся на подступах, - офицер 15-й БрОП НГУ Рясный

Город Селидово Донецкой области полностью находится под контролем Сил обороны. Украинские войска остановили российских военных на подступах к городу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Апостроф. TV" рассказал офицер 15-й БрОП НГУ Александр Рясный.

"Противник в город не проникал, бои идут на подступах. Хотя российские военкоры активно продолжают освещать тему, якобы они уже в городе Селидово, но это не так. Селидово - полностью под нашим контролем", - отметил он.

Военный рассказал, что российские оккупанты пытаются захватить населенные пункты на Покровском направлении до наступления холодов, чтобы закрепиться, иметь собственные логистические хабы и плацдарм для дальнейших наступательных действий.

Рясный добавил, что захватчики используют технику, когда их пехота закрепилась, в частности танки, БТРы, БМП.

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Ранее Forbes писал, что украинские войска продолжают успешно удерживать ключевые позиции к югу от Покровска в Донецкой области, несмотря на значительное численное преимущество российских сил.

Аналитики DeepState сообщали, что враг якобы уже заходит в Селидово. На Покровское направление Россия привлекла значительные силы, которые находились в оперативном резерве.