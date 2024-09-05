ВСУ будут удерживать Селидово даже под угрозой окружения, - Forbes

Украинские войска продолжают успешно удерживать ключевые позиции к югу от Покровска в Донецкой области, несмотря на значительное численное превосходство российских сил. В этом районе сосредоточены четыре бригады Сил обороны, которые держат под контролем стратегически важный участок на линии снабжения, препятствуя продвижению российских войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Экс.

Как отмечает аналитик, об имеющейся угрозе известно уже определенное время, и военные эксперты советовали украинцам отступить с этого участка, чтобы избежать окружения, отрезания и уничтожения.

"Но украинцы в этом районе еще не готовы к отступлению. В среду они вступили в жестокую перестрелку на ключевом автомобильном и железнодорожном перекрестке между опорным пунктом и основным украинским сектором на севере - и одержали победу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне пытаются изо всех сил прорваться к Селидово. Потому что город является опорным пунктом линии фронта между Покровском и Украинском. Пока украинцы держатся на юге, они представляют угрозу для левого фланга российской 2-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии - основных частей местной российской группировки войск, которые движутся к Покровску.

Forbes пишет, за последнюю неделю российское командование переключило свое внимание с непосредственного наступления на Покровск на продвижение к Селидово и прилегающим районам на востоке и юго-востоке. И если они добьются успеха, это позволит им продвинуться дальше на Покровск и обезопасить левый фланг сил, наступающих с юга.

В то же время украинские Силы обороны пытаются сделать так, чтобы россиянам это не удалось, и борются за сохранение выступления к югу от Покровска, чтобы сохранить угрозу левому флангу россиян.

"Украинцы явно не хотят терять дороги и рельсы, соединяющие Покровск с Селидовом, и с прилегающим выступом - до тех пор, пока они продолжают активно бороться за Покровск, а не только планируют отступление... По крайней мере, пока украинские позиции целы, а дороги, соединяющие их, свободны. Пока Покровск держится, как и весь южный фронт", - отмечает Forbes.

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