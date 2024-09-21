Оккупанты усилили подразделения на передовых позициях в районе Липцев, в Волчанске осуществляют подготовку к возобновлению штурмовых действий, - ОТГ "Харків"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной сводке ОТГ "Харків".

В районе населенного пункта Глубокое противник предпринял попытку перемещения двух единиц мототехники в направлении передовых позиций 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии, которые подорвались на минах.



Неподалеку от Лукьянцев среди личного состава противника продолжают отмечаться случаи самовольного оставления позиций.



В районе Липцев враг усилил подразделения на передовых позициях.



В Волчанске противник основные усилия сосредоточил на ведении воздушной разведки, осуществляет подготовку к возобновлению штурмовых действий.

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Боевые действия и потери врага

За минувшие сутки произошло 3 боевые столкновения. Российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар, 3 авиаудара с использованием 14 КАБов и 43 удара дронами-камикадзе. Осуществили 469 обстрелов позиций защитников Украины.



Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.



Потери врага за минувшие сутки составляют 80 существ, из них безвозвратные - 27, санитарные - 53.

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Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 88 единиц вооружения и военной техники, в частности:

2 боевые бронированные машины,

10 артиллерийских систем,

3 единицы РСЗО,

4 автомобиля,

2 единицы специальной техники,

68 БПЛА.

Уничтожено также 38 укрытий для личного состава, 6 мест хранения боеприпасов.