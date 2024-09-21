Окупанти посилили підрозділи на передових позиціях у районі Липців, у Вовчанську здійснюють підготовку до поновлення штурмових дій, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативному зведенні ОТУ "Харків".

У районі населеного пункту Глибоке противник здійснив спробу переміщення двох одиниць мототехніки в напрямку передових позицій 11 танкового полку 18 мотострілецької дивізії, які підірвалися на мінах.



Неподалік Лукʼянців серед особового складу противника продовжують відмічатись випадки самовільного залишення позицій.



У районі Липців ворог посилив підрозділи на передових позиціях.



У Вовчанську противник основні зусилля зосередив на веденні повітряної розвідки, здійснює підготовку до поновлення штурмових дій.

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Бойові дії та втрати ворога

Протягом минулої доби відбулося 3 бойові зіткнення. Російські окупанти завдали 1 ракетний удар, 3 авіаудари з використанням 14 КАБів та 43 удари дронами-камікадзе. Здійснили 469 обстрілів позицій захисників України.



Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.



Втрати ворога за минулу добу становлять 80 істот, з них безповоротні - 27, санітарні - 53.

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Також на зазначеному напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 88 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

2 бойові броньовані машини,

10 артилерійських систем,

3 одиниці РСЗВ,

4 автомобілі,

2 одиниці спеціальної техніки,

68 БпЛА.

Знищено також 38 укриттів для особового складу, 6 місць зберігання боєприпасів.