На фронте произошло 125 боевых столкновений. Более половины - на Покровском, Лиманском и Кураховском направлениях, - Генштаб

С начала суток 21 сентября на фронте произошло 125 боевых столкновений. Более 50% от общего количества боев произошли на Покровском, Лиманском и Кураховском направлениях.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ по оперативной ситуации по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара, 63 авиаудара, сбросив 86 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 650 дронов-камикадзе и осуществили почти 3400 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении противник дважды безуспешно штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска. В то же время армейская авиация врага нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Казачьей Лопани.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Синьковки, Степной Новоселовки, Кругляковки, Котляровки, Стельмаховки и Лозовой. Украинские защитники остановили пять вражеских атак. Еще два боестолкновения продолжаются.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении российские захватчики 23 раза атаковали позиции Сил обороны вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Грековки, Невского, Макеевки, Белогоровки и Новосадового. Четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Северском направлении наши защитники отбили штурм оккупационных войск в сторону Выемки.

На Краматорском направлении враг при поддержке авиации штурмовал наши позиции вблизи Калиновки, Майского, Андреевки и Белой горы. Силы обороны остановили семь атак захватчиков, еще два боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении произошло 11 боев. Россияне также при поддержке авиации штурмовали позиции украинских подразделений возле Торецка, Щербиновки и Нелиповки. Семь атак агрессора отбиты, четыре еще не завершились.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 25 раз атаковал в районах Новоторецка, Селидово, Новогродовки, Красного Яра, Воздвиженки, Михайловки и Мариновки. Наши защитники отбили 24 штурма. Возле Селидово еще продолжается бой. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 460 оккупантов, из них 188 - безвозвратно. Также уничтожены две боевые бронированные машины и 11 автомобилей. Танк, одна ББМ, семь артиллерийских систем и девять автомобилей были повреждены.

На Кураховском направлении враг осуществил 20 попыток прорвать нашу оборону вблизи Желанного Второго, Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Горняка. Тринадцать боестолкновений завершены, еще семь - до сих пор продолжаются

На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили 100 человек. Также уничтожено четыре боевые бронированные машины.

На Времевском направлении противник пять раз атаковал наши подразделения возле Угледара, Катериновки и Водяного. Сейчас еще продолжается одна атака оккупантов.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении войска захватчиков четыре раза штурмовали позиции Сил обороны вблизи Работино, Новоандреевки и Новоданиловки. Одно боестолкновение еще продолжается.

На остальных направлениях - без особых изменений.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Также в Генштабе отметили, что продолжается операция ВСУ в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своим селам и городам.

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