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Воїни 3 ОШБр з ПТРК "Стугна" атакуютть окупантів на багі, БМП і танк ворога. ВIДЕО

Бійці Протитанкового батальйону 3-ої окремої механізованої бригади з ПТРК "Стугна" відпрацювали по окупантам на багі, БМП і танку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 79 ОДШБр знищили російський танк та ворожу піхоту. ВIДЕО

Автор: 

танк (2064) знищення (7216) ПТРК (94) БМП (409) 3 Окрема штурмова бригада (428)


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20.07.2024 13:48 Відповісти
Зі "Стугни" по баггі? Дороге задоволення...
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20.07.2024 17:02 Відповісти
та хоть з тамагавка. головне, що кацапня дохне
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20.07.2024 18:31 Відповісти
Тому й тамагавки не дають.
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20.07.2024 20:45 Відповісти
Стугной по багі?? Ну тільки якщо він повний.
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20.07.2024 20:49 Відповісти
5 ОС
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20.07.2024 21:32 Відповісти
 
 