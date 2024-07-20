Воїни 3 ОШБр з ПТРК "Стугна" атакуютть окупантів на багі, БМП і танк ворога. ВIДЕО
Бійці Протитанкового батальйону 3-ої окремої механізованої бригади з ПТРК "Стугна" відпрацювали по окупантам на багі, БМП і танку.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
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Bad Robot
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Alex Vassago
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Иван Сирко #490186
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