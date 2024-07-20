Бійці 79 ОДШБр знищили російський танк та ворожу піхоту. ВIДЕО
Бійці 79-ої окремої десантно-штурмової бригади знищили російський танк та ворожу піхоту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішних бойових дій українських воїнів опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+3 Сергій Малецький
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+2 Дмитро Черних #470343
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