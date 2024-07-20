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Бійці 79 ОДШБр знищили російський танк та ворожу піхоту. ВIДЕО

Бійці 79-ої окремої десантно-штурмової бригади знищили російський танк та ворожу піхоту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішних бойових дій українських воїнів опублікований у соцмережах.

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Автор: 

знищення (7216) 79 окрема десантно-штурмова бригада (199)


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Топ коментарі
+3
гарне відео .БРАВО.
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20.07.2024 11:34
+2
Палала танка,палала,літала москалика ,літала !!))
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20.07.2024 11:14
+2
які вони тупі. Перетворили танк на сліпу САУ, а екіпаж на барбекю
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20.07.2024 12:58
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Палала танка,палала,літала москалика ,літала !!))
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20.07.2024 11:14 Відповісти
гарне відео .БРАВО.
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20.07.2024 11:34 Відповісти
які вони тупі. Перетворили танк на сліпу САУ, а екіпаж на барбекю
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20.07.2024 12:58 Відповісти
Нащо витрачати дрони на важких 300?
За ними все одно не прийде ніхто
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20.07.2024 14:47 Відповісти
При зльоті дрон ставиться на бойовий взвод, повернутися не може і має відпрацювати.
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20.07.2024 22:50 Відповісти
По трупу ще двiчи вдарили. Навiщо?
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21.07.2024 07:39 Відповісти
 
 