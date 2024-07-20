Бойцы 79 ОДШБр уничтожили российский танк и вражескую пехоту. ВИДЕО

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили российский танк и вражескую пехоту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.

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