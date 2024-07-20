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Бойцы 79 ОДШБр уничтожили российский танк и вражескую пехоту. ВИДЕО

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили российский танк и вражескую пехоту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.

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Автор: 

уничтожение (7397) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (198)


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Топ комментарии
+3
гарне відео .БРАВО.
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20.07.2024 11:34 Ответить
+2
Палала танка,палала,літала москалика ,літала !!))
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20.07.2024 11:14 Ответить
+2
які вони тупі. Перетворили танк на сліпу САУ, а екіпаж на барбекю
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20.07.2024 12:58 Ответить
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Палала танка,палала,літала москалика ,літала !!))
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20.07.2024 11:14 Ответить
гарне відео .БРАВО.
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20.07.2024 11:34 Ответить
які вони тупі. Перетворили танк на сліпу САУ, а екіпаж на барбекю
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20.07.2024 12:58 Ответить
Нащо витрачати дрони на важких 300?
За ними все одно не прийде ніхто
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20.07.2024 14:47 Ответить
При зльоті дрон ставиться на бойовий взвод, повернутися не може і має відпрацювати.
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20.07.2024 22:50 Ответить
По трупу ще двiчи вдарили. Навiщо?
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21.07.2024 07:39 Ответить
 
 