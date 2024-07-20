Воины 3 ОШБр с ПТРК "Стугна" атакуют оккупантов на баги, БМП и танк врага. ВИДЕО
Бойцы Противотанкового батальона 3-й отдельной механизированной бригады из ПТРК "Стугна" отработали по оккупантам на багги, БМП и танке.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
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Bad Robot
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Alex Vassago
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Иван Сирко #490186
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