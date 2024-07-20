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Воины 3 ОШБр с ПТРК "Стугна" атакуют оккупантов на баги, БМП и танк врага. ВИДЕО

Бойцы Противотанкового батальона 3-й отдельной механизированной бригады из ПТРК "Стугна" отработали по оккупантам на багги, БМП и танке.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

танк (2284) уничтожение (7397) ПТРК (92) БМП (407) 3-я Отдельная штурмовая бригада (456)


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20.07.2024 13:48 Ответить
Зі "Стугни" по баггі? Дороге задоволення...
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20.07.2024 17:02 Ответить
та хоть з тамагавка. головне, що кацапня дохне
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20.07.2024 18:31 Ответить
Тому й тамагавки не дають.
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20.07.2024 20:45 Ответить
Стугной по багі?? Ну тільки якщо він повний.
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20.07.2024 20:49 Ответить
5 ОС
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20.07.2024 21:32 Ответить
 
 