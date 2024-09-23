Бойцы 33-й ОМБр уничтожают танк и БМП с помощью французско-германского ПТРК "MILAN". ВИДЕО
Украинские воины из 33-й ОМБр с помощью ПТРК "MILAN" уничтожили две вражеские бронемашины во время "мясного" штурма на кураховском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя с оккупантами опубликована в соцсетях.
"Бойцы 33-й отдельной механизированной бригады из довольно редкого французско-германского ПТРК MILAN, разработанного еще в 60-е годы, уничтожают "Царь-танк" и БМП противника во время отражения механизированного штурма российских оккупантов на Кураховском направлении", - отмечает в комментарии автор публикации.
MILAN (фр. Missile d´infanterie léger antichar - легкая пехотная противотанковая ракета) управляемая противотанковая ракета 2-го поколения класса "земля-земля" из франко-германского консорциума Euromissile. Находится в серийном производстве как основное европейское противотанковое оружие малого радиуса действия. С 1977 на вооружении Бундесвера. Вместе с американской системой BGM-71 TOW наиболее распространенные противотанковые ракетные комплексы мира. MILAN используется в 40 армиях мира. Сейчас замещается ракетами Trigat и Spike.
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Тепер зрозуміло, звідкиля така статистика знищеної ворожої техніки !
Дякуємо бійцям!