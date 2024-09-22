Бойцы 63 ОМБр пресекли штурм врага с помощью БпЛА: РЭБ и броня оккупантам не помогли. ВИДЕО
Воины 63-й отдельной механизированной бригады успешно отбили штурм российский захватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российские солдаты основательно подготовились к механизированному штурму, отправив на наши позиции танки и бронемашины, с ног до головы увешанные РЭБами и броней типа "сарай". Однако дроны батальона беспилотных систем 63 бригады отлично справились с этим накатом.
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Микола Січень #486030
показать весь комментарий22.09.2024 16:52 Ответить Мне нравится 4
Тетяна Миколаївна
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Luk Viktor
показать весь комментарий22.09.2024 18:18 Ответить Мне нравится 0
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