Бойцы 63 ОМБр пресекли штурм врага с помощью БпЛА: РЭБ и броня оккупантам не помогли. ВИДЕО

Воины 63-й отдельной механизированной бригады успешно отбили штурм российский захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские солдаты основательно подготовились к механизированному штурму, отправив на наши позиции танки и бронемашины, с ног до головы увешанные РЭБами и броней типа "сарай". Однако дроны батальона беспилотных систем 63 бригады отлично справились с этим накатом.

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