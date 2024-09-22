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Бойцы 63 ОМБр пресекли штурм врага с помощью БпЛА: РЭБ и броня оккупантам не помогли. ВИДЕО

Воины 63-й отдельной механизированной бригады успешно отбили штурм российский захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские солдаты основательно подготовились к механизированному штурму, отправив на наши позиции танки и бронемашины, с ног до головы увешанные РЭБами и броней типа "сарай". Однако дроны батальона беспилотных систем 63 бригады отлично справились с этим накатом.

Также смотрите: Российского солдата с инвалидностью взяли в плен наши бойцы, позже оккупант сдал позиции своих сослуживцев. ВИДЕО

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штурм (525) уничтожение (7016) 63 ОМБр (104)


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Чудово..
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22.09.2024 16:52 Ответить
придурки, венками обвешаться надо было б , авось не узнали бы.
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22.09.2024 17:18 Ответить
Респект пілотам БПЛА, красиво і із "огоньком" зустріли....
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22.09.2024 18:18 Ответить
 
 