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Бійці 63 ОМБр зупинили штурм ворога за допомогою БпЛА: РЕБ і броня окупантам не допомогли. ВIДЕО

Воїни 63-ої окремої механізованої бригади успішно відбили штурм російський загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські солдати ґрунтовно підготувалися до механізованого штурму, відправивши на наші позиції танки та бронемашини, з ніг до голови обвішані РЕБами та бронею типу "сарай". Однак дрони батальйону безпілотних систем 63 бригади відмінно впоралися з цим накатом.

Також дивіться: Російського солдата з інвалідністю взали у полон наші бійці, пізніше окупант здав позиції своїх товаришів по службі. ВIДЕО

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штурм (236) знищення (7334) 63 ОМБр (104)


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Чудово..
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22.09.2024 16:52 Відповісти
придурки, венками обвешаться надо было б , авось не узнали бы.
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22.09.2024 17:18 Відповісти
Респект пілотам БПЛА, красиво і із "огоньком" зустріли....
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22.09.2024 18:18 Відповісти
 
 