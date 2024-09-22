Бійці 63 ОМБр зупинили штурм ворога за допомогою БпЛА: РЕБ і броня окупантам не допомогли. ВIДЕО

Воїни 63-ої окремої механізованої бригади успішно відбили штурм російський загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські солдати ґрунтовно підготувалися до механізованого штурму, відправивши на наші позиції танки та бронемашини, з ніг до голови обвішані РЕБами та бронею типу "сарай". Однак дрони батальйону безпілотних систем 63 бригади відмінно впоралися з цим накатом.

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