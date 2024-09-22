Бійці 63 ОМБр зупинили штурм ворога за допомогою БпЛА: РЕБ і броня окупантам не допомогли. ВIДЕО
Воїни 63-ої окремої механізованої бригади успішно відбили штурм російський загарбників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські солдати ґрунтовно підготувалися до механізованого штурму, відправивши на наші позиції танки та бронемашини, з ніг до голови обвішані РЕБами та бронею типу "сарай". Однак дрони батальйону безпілотних систем 63 бригади відмінно впоралися з цим накатом.
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Микола Січень #486030
показати весь коментар22.09.2024 16:52 Відповісти Мені подобається 4
Тетяна Миколаївна
показати весь коментар22.09.2024 17:18 Відповісти Мені подобається 4
Luk Viktor
показати весь коментар22.09.2024 18:18 Відповісти Мені подобається 0
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