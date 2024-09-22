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Російського солдата з інвалідністю взали у полон наші бійці, пізніше окупант здав позиції своїх товаришів по службі. ВIДЕО

24-річний уродженець Вологодської області Олексій Ліхарьов має другу групу інвалідності, однак росіянин був відправлений на фронт. Там він і потрапив у полон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант навіть встиг принести користь Україні - чітко показав нашим захисникам, де саме знаходяться його товариші по службі, які в подальшому були успішно ліквідовані.

Дивіться: Дрон-камікадзе прикордонників атакує окупанта, який їде на мотоциклі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) полон (1568)


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Топ коментарі
+41
Коли ловлять агента ФСБ - його мармиза забрюлена по саме небалуй, а як людина допомогла ЗСУ - будь ласка: "профіль, фас, відбитки пальців".
Ще б мішень на лобі йому намалювали...
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22.09.2024 16:28
+28
Це щоб стимулювати здаватися у полон Україні . Тупа зелена влада. Тошнить.
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22.09.2024 16:21
+26
Для чого ж иого засвітили? - піде на обмін - і немає інваліда
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22.09.2024 16:19
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Для чого ж иого засвітили? - піде на обмін - і немає інваліда
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22.09.2024 16:19 Відповісти
Це щоб стимулювати здаватися у полон Україні . Тупа зелена влада. Тошнить.
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22.09.2024 16:21 Відповісти
При чому тут зелена влада , ?… допит ведуть ті що взяли , і їм видніше які питання задавати . В
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22.09.2024 18:49 Відповісти
А керує ними хто ? Порошенко ? Іх командири призначені зеленою владою.
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22.09.2024 21:00 Відповісти
ти зе не чіпай!!!!
він вже майже святий для наріду.
сказали що у всьому винуватий порох, значить порох!!!!
і кенеді порох грохнув.
і в леніна стріляв
а коли розкиють дійсну правду про Тутанхамона, Ви ахренєєте!!!!
бо сифилісом його заразив теж порох
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22.09.2024 22:01 Відповісти
от не уроди???
забули як кувалдою по голові?????
йому треба премію!!!!!
чупачупс!
аж два!!!!
а його здали!
то буде у орків бажання щось зливати???
як гадаєте?
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22.09.2024 21:56 Відповісти
Ідіотизм зашкалює
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22.09.2024 16:23 Відповісти
шо ви ***** добрі наші робите?
вони наших заколюють...
стільнув - пішов далі....
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22.09.2024 16:27 Відповісти
Коли ловлять агента ФСБ - його мармиза забрюлена по саме небалуй, а як людина допомогла ЗСУ - будь ласка: "профіль, фас, відбитки пальців".
Ще б мішень на лобі йому намалювали...
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22.09.2024 16:28 Відповісти
Ідіотизм рідкісний, по іншому не назвати
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22.09.2024 22:40 Відповісти
Відправте його за кордон, нехай ним різні ''гамнесті'' займаються! Для чого нам ще інвалідів-окупантів утримувати?
Та й для обміну оте ''тєло'' немає цінності.
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22.09.2024 16:39 Відповісти
Знаидуть! -- он вертольотчика відправили - не довго гуляв
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22.09.2024 16:46 Відповісти
Кацапи пізнають його і його родину , та невдовзі всіх знищать ,
бо показувати обличчя його не потрібно 😡
наших зрадників всіх блюрать , а людину , яка принесла користь
відкрили )
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22.09.2024 17:17 Відповісти
звісно знищать. Кацапи взагалі один одного знищують всю свою історію. А користь від нього одноразова, і її вже використали.
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22.09.2024 17:27 Відповісти
Олексій Ліхарьов має другу групу інвалідності, однак росіянин був відправлений на фронт

Звірюки!
Слава богу, у нас такого нема!
Ги...
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22.09.2024 17:33 Відповісти
А бусифіковані "обмежено придатні" з українського боку, ви думаєте, кращі вояки?

Такого загребуть насильно, а потім через нього можуть загинути мотивовані солдати.

Влада краде мільярдами, замість того, щоб заплатити ці гроші добровольцям, які вміють і можуть воювати.

100 бусифікованих на "нулі", яким держава заплатила 240 тисяч доларів (офіційна сума виплат за місяць), можуть бути зовсім не варті 10 найманим профі, яким заплатили по 5 тисяч доларів на місяць за роботу. Але для владних мародерів краще загребти на вулиці 100 лохів, а потім списати на них (трупи) вкрадені гроші, ніж заплатити справжню суму тим, хто її заслужив.
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22.09.2024 17:49 Відповісти
Ну чи не довбоwоби ? Будете суки міняти його то зразу вірьовку йому дайте
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22.09.2024 18:03 Відповісти
Ніхто більше не захоче здавати своїх кацапів, якщо ми не вміємо тримати таємниці.
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22.09.2024 18:17 Відповісти
не піде кому в сраці цей поц потрібен ?
пожабракує і почне цей кацап по елекричках співати який він славний воїн ЗСУ
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22.09.2024 18:39 Відповісти
 
 