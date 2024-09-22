Російського солдата з інвалідністю взали у полон наші бійці, пізніше окупант здав позиції своїх товаришів по службі. ВIДЕО

24-річний уродженець Вологодської області Олексій Ліхарьов має другу групу інвалідності, однак росіянин був відправлений на фронт. Там він і потрапив у полон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант навіть встиг принести користь Україні - чітко показав нашим захисникам, де саме знаходяться його товариші по службі, які в подальшому були успішно ліквідовані.

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