Дрон-камікадзе прикордонників атакує окупанта, який їде на мотоциклі. ВIДЕО
Бійці прикордонної бригади "Помста" підрозділу РУБпАк "Фенікс" разом з іншими підрозділами Сил оборони України невпинно нищать окупантів на Луганщині.
Українські захисники знищили мотоцикл окупантів, 2 вантажних автомобіля, 2 склади БК, 2 укриття противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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