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Дрон-камікадзе прикордонників атакує окупанта, який їде на мотоциклі. ВIДЕО

Бійці прикордонної бригади "Помста" підрозділу РУБпАк "Фенікс" разом з іншими підрозділами Сил оборони України невпинно нищать окупантів на Луганщині.

Українські захисники знищили мотоцикл окупантів, 2 вантажних автомобіля, 2 склади БК, 2 укриття противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Дивіться: Рука окупанта тягне ліквідованого російського загарбника в бліндаж. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6025) знищення (7328) Луганська область (4883)


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Смерть рашистам !!
Україна переможе!!
Підтримуймо Захисників України!
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22.09.2024 13:41 Відповісти
Дрон-камікадзе прикордонників атакує окупанта, який їде на мотоциклі

Бо нєгуй тут їздити на мотоциклі!
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22.09.2024 17:37 Відповісти
 
 