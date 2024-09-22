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Рука окупанта тягне ліквідованого російського загарбника в бліндаж. ВIДЕО

Воїни 1-го штурмового батальйону 92-ої окремої штурмової бригади на Харківському напрямку атакували російських загарбників точними скидами боєприпасів з дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Ворожій бронетехніці відірвало башту від вибуху, а штурм противника було відбито. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17516) ліквідація (3973) Харківщина (6054) 92 окрема штурмова бригада (252)


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Топ коментарі
+16
Пока теплый еще сгодится удовлетворить Емеле плотские надобности
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22.09.2024 12:44
+15
Все, что мы видим по нашим каналам происходит и с нами...на себе знаю - скиды рашисты делают не хуже наших, а в 55 лет бегать трудно.
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22.09.2024 13:17
+14
Ви - невиправний романтик!
той орк лише прикриває себе здохляком
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22.09.2024 13:12
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Пока теплый еще сгодится удовлетворить Емеле плотские надобности
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22.09.2024 12:44 Відповісти
Ви - невиправний романтик!
той орк лише прикриває себе здохляком
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22.09.2024 13:12 Відповісти
Ну...Одно другому не мешает.😉
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22.09.2024 14:26 Відповісти
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22.09.2024 18:27 Відповісти
А наша Риточка прикрылась ниточкой - И всем мужчинам предлагает: "Тейк ми, плиз!"
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23.09.2024 01:33 Відповісти
Рука...

Давайте трохи по-іншому!

Русак - топить русака!

Гнида імперія путіна...
І це так!?

Далі - гнилі народи...

Бо завжди жили в російській утробі-

На виході -
Фашизму мак...
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22.09.2024 13:13 Відповісти
Каждый хочет любить и солдат и моряк, каждый хочет иметь и невесту и друга
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23.09.2024 08:31 Відповісти
Буде розчленяти, та їсти?
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22.09.2024 12:44 Відповісти
кацапи знімають фільм жахів Гомоглобулін -2.
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22.09.2024 12:57 Відповісти
Вася пручається. Вася не хоче в бліндаж
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22.09.2024 12:58 Відповісти
Переслухав радіостанцію "мьйортвая рука"
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22.09.2024 13:01 Відповісти
Бешкетникам респект!
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22.09.2024 13:03 Відповісти
То, мабуть, як консерви, на вечерю, затягнув, орк орка!!!?
Це ж па скрепнаму, не пропадать же м'ясу орка…
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22.09.2024 13:05 Відповісти
ті не ті,якщо голодній...
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22.09.2024 13:06 Відповісти
То він його використовує замість дверей...
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22.09.2024 13:08 Відповісти
Він не в бліндаж його тягне, а робить з нього барикаду...
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22.09.2024 13:11 Відповісти
Все, что мы видим по нашим каналам происходит и с нами...на себе знаю - скиды рашисты делают не хуже наших, а в 55 лет бегать трудно.
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22.09.2024 13:17 Відповісти
Да, можно было товарищем закрыть вход в нору. Все равно н уже не жилец ))
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22.09.2024 13:22 Відповісти
Рука окупанта тягне ліквідованого російського загарбника в бліндаж

Викладено так, ніби окупант і загарбник - то різні subspecies рузьгих.
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22.09.2024 13:48 Відповісти
Лігво Голлума ))
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22.09.2024 13:52 Відповісти
"... і чорна, чор-р-рна рука потягла його у чорне-чорне підземелля..."
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22.09.2024 14:03 Відповісти
Ну чел вообще-то молодец - товарища спасает, тут не отнять.
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22.09.2024 14:15 Відповісти
Кого чєл рятує, товаріщ вже білий, і язик на бороді.)
Його затягнули за комір всередину, щоб врятувати шкарпетки, спіднє, годинник і золоту коронку.
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22.09.2024 14:43 Відповісти
То була рука Кабздона!
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22.09.2024 15:45 Відповісти
"У холмов есть глаза - 2"
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22.09.2024 21:37 Відповісти
 
 