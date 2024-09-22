Рука окупанта тягне ліквідованого російського загарбника в бліндаж. ВIДЕО
Воїни 1-го штурмового батальйону 92-ої окремої штурмової бригади на Харківському напрямку атакували російських загарбників точними скидами боєприпасів з дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+16 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар22.09.2024 12:44
+15 Ihor #544863
показати весь коментар22.09.2024 13:17
+14 Dust
показати весь коментар22.09.2024 13:12
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
той орк лише прикриває себе здохляком
Давайте трохи по-іншому!
Русак - топить русака!
Гнида імперія путіна...
І це так!?
Далі - гнилі народи...
Бо завжди жили в російській утробі-
На виході -
Фашизму мак...
Це ж па скрепнаму, не пропадать же м'ясу орка…
Викладено так, ніби окупант і загарбник - то різні subspecies рузьгих.
Його затягнули за комір всередину, щоб врятувати шкарпетки, спіднє, годинник і золоту коронку.