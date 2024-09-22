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Ворожій бронетехніці відірвало башту від вибуху, а штурм противника було відбито. ВIДЕО

Чергову спробу ворога штурмувати українські позиції було припинено. Противник застосовував чисельну живу силу при підтримці важкої техніки. Проте сумісна робота артилеристів та операторів FPV-дронів не дала окупантам виконати свої цілі.

Воїни 3-го батальйону "Свобода" бригади Національної гвардії "Рубіж" успішно відбили штурм противника, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Спочатку було розбито танки та БМП. А потім розпочалась ліквідація пошкодженої техніки та переляканої піхоти, що тікала з місця дислокації", - повідомили бійці.

Також дивіться: Українські захисники знищили живу силу противника скидами боєприпасів з БпЛА і за допомогою дронів-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17516) танк (2071) штурм (236) знищення (7328) БМП (413)


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Зробили кабріолет
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22.09.2024 11:27 Відповісти
це шоб з шиком підїхати на концерт із знятим верхом.
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22.09.2024 11:48 Відповісти
Ну - так - з вітерцем
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22.09.2024 11:51 Відповісти
Росте сила Українги-
Як гриби...
І б'ються рашисти лобам у стіну...
Я к раби...
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22.09.2024 11:33 Відповісти
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22.09.2024 15:15 Відповісти
Помагай вам Боже...
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22.09.2024 21:07 Відповісти
 
 