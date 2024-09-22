Ворожій бронетехніці відірвало башту від вибуху, а штурм противника було відбито. ВIДЕО
Чергову спробу ворога штурмувати українські позиції було припинено. Противник застосовував чисельну живу силу при підтримці важкої техніки. Проте сумісна робота артилеристів та операторів FPV-дронів не дала окупантам виконати свої цілі.
Воїни 3-го батальйону "Свобода" бригади Національної гвардії "Рубіж" успішно відбили штурм противника, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Спочатку було розбито танки та БМП. А потім розпочалась ліквідація пошкодженої техніки та переляканої піхоти, що тікала з місця дислокації", - повідомили бійці.
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