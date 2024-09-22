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Вражеской бронетехнике оторвало башню от взрыва, а штурм противника был отбит. ВИДЕО

Очередная попытка врага штурмовать украинские позиции была пресечена. Противник применял многочисленную живую силу при поддержке тяжелой техники. Однако совместная работа артиллеристов и операторов FPV-дронов не дала оккупантам выполнить свои цели.

Воины 3-го батальона "Свобода" бригады Национальной гвардии "Рубеж" успешно отбили штурм противника, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сначала были разбиты танки и БМП. А потом началась ликвидация поврежденной техники и испуганной пехоты, которая убегала с места дислокации", - сообщили бойцы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские защитники уничтожили живую силу противника сбрасываниями боеприпасов из БпЛА и с помощью дронов-камикадзе. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19365) танк (2260) штурм (525) уничтожение (7016) БМП (403)


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Зробили кабріолет
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22.09.2024 11:27 Ответить
це шоб з шиком підїхати на концерт із знятим верхом.
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22.09.2024 11:48 Ответить
Ну - так - з вітерцем
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22.09.2024 11:51 Ответить
Росте сила Українги-
Як гриби...
І б'ються рашисти лобам у стіну...
Я к раби...
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22.09.2024 11:33 Ответить
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22.09.2024 15:15 Ответить
Помагай вам Боже...
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22.09.2024 21:07 Ответить
 
 