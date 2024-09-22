Вражеской бронетехнике оторвало башню от взрыва, а штурм противника был отбит. ВИДЕО

Очередная попытка врага штурмовать украинские позиции была пресечена. Противник применял многочисленную живую силу при поддержке тяжелой техники. Однако совместная работа артиллеристов и операторов FPV-дронов не дала оккупантам выполнить свои цели.

Воины 3-го батальона "Свобода" бригады Национальной гвардии "Рубеж" успешно отбили штурм противника, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сначала были разбиты танки и БМП. А потом началась ликвидация поврежденной техники и испуганной пехоты, которая убегала с места дислокации", - сообщили бойцы.

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