Украинские защитники уничтожили живую силу противника сбрасываниями боеприпасов из БпЛА и с помощью дронов-камикадзе. ВИДЕО
Бойцы 4-го батальона 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба имени генерал-полковника Геннадия Воробьева ликвидировали живую силу противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
три - пятнадцать
показать весь комментарий22.09.2024 11:16 Ответить Мне нравится 6
Микола Січень #486030
показать весь комментарий22.09.2024 11:19 Ответить Мне нравится 1
Luiza
показать весь комментарий22.09.2024 11:26 Ответить Мне нравится 2
три - пятнадцать
показать весь комментарий22.09.2024 11:26 Ответить Мне нравится 4
три - пятнадцать
показать весь комментарий22.09.2024 11:37 Ответить Мне нравится 1
Danger Zone
показать весь комментарий22.09.2024 18:43 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль