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Украинские защитники уничтожили живую силу противника сбрасываниями боеприпасов из БпЛА и с помощью дронов-камикадзе. ВИДЕО

Бойцы 4-го батальона 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба имени генерал-полковника Геннадия Воробьева ликвидировали живую силу противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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Автор: 

армия РФ (19365) ликвидация (3591)


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здається цим тварям вже не до хаток на київських пагорбах, так буває...
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22.09.2024 11:16 Ответить
Добре..
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22.09.2024 11:19 Ответить
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22.09.2024 11:26 Ответить
вбий кацапа - де побачиш там і вбий поки він рукі не підняв...
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22.09.2024 11:26 Ответить
саме для цього і потрібен вишкіл!
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22.09.2024 11:37 Ответить
Нещодавно передивлявся фільм - Врятувати рядового Райана. Епізод коли американці висаджувались в Нормандії - німці підняли руки і шось казали по німецьки. Американці їх знищили, а потім запитують один одного - А шо вони хотіли. А хрін їх знає. Не звертай уваги - он їх там ще багато.
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22.09.2024 18:43 Ответить
 
 