УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4315 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
6 394 6

Українські захисники знищили живу силу противника скидами боєприпасів з БпЛА і за допомогою дронів-камікадзе. ВIДЕО

Бійці 4-го батальйону 101-ої окремої бригади охорони Генерального штабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова ліквідували живу силу противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Протиповітряна оборона 12 бригади "Азов" знищила російські безпілотники FPV-дронами. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17516) ліквідація (3973)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
здається цим тварям вже не до хаток на київських пагорбах, так буває...
показати весь коментар
22.09.2024 11:16 Відповісти
Добре..
показати весь коментар
22.09.2024 11:19 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2024 11:26 Відповісти
вбий кацапа - де побачиш там і вбий поки він рукі не підняв...
показати весь коментар
22.09.2024 11:26 Відповісти
саме для цього і потрібен вишкіл!
показати весь коментар
22.09.2024 11:37 Відповісти
Нещодавно передивлявся фільм - Врятувати рядового Райана. Епізод коли американці висаджувались в Нормандії - німці підняли руки і шось казали по німецьки. Американці їх знищили, а потім запитують один одного - А шо вони хотіли. А хрін їх знає. Не звертай уваги - он їх там ще багато.
показати весь коментар
22.09.2024 18:43 Відповісти
 
 