Українські захисники знищили живу силу противника скидами боєприпасів з БпЛА і за допомогою дронів-камікадзе. ВIДЕО
Бійці 4-го батальйону 101-ої окремої бригади охорони Генерального штабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова ліквідували живу силу противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
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