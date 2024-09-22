Протиповітряна оборона 12 бригади "Азов" знищила російські безпілотники FPV-дронами. ВIДЕО
Бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ показали, як знищують російські безпілотники. В списку уражених російських БПЛА - "Орлани", "Зали", "Суперками" та рідкісний безпілотник - "Молнія-1".
Відео опублікувала пресслужба Азову у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Ворожі "крила" літають на висоті від 1 до 5 км. Азовські оборонці повітря щодня відточують свої навички для збиття складних цілей і захисту артилерії та тилових районів", - написали бійці.
"Позбавити окупантів "очей" означає вберегти особовий склад і техніку Сил оборони від небезпеки, врятувати життя і здоров'я захисників", - додали у публікації.
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Amber
показати весь коментар22.09.2024 10:10 Відповісти Мені подобається 6
Volodymyr #577517
показати весь коментар22.09.2024 21:28 Відповісти Мені подобається 1
Volodymyr #577517
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