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Протиповітряна оборона 12 бригади "Азов" знищила російські безпілотники FPV-дронами. ВIДЕО

Бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ показали, як знищують російські безпілотники. В списку уражених російських БПЛА - "Орлани", "Зали", "Суперками" та рідкісний безпілотник - "Молнія-1".

Відео опублікувала пресслужба Азову у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Ворожі "крила" літають на висоті від 1 до 5 км. Азовські оборонці повітря щодня відточують свої навички для збиття складних цілей і захисту артилерії та тилових районів", - написали бійці.

"Позбавити окупантів "очей" означає вберегти особовий склад і техніку Сил оборони від небезпеки, врятувати життя і здоров'я захисників", - додали у публікації.

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Автор: 

безпілотник (4206) знищення (7328) Азов (778)


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Хлопці , Ви молодці і Герої 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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22.09.2024 10:10 Відповісти
Виходить це війна БПЛА, тобто, виробничих потужностей двох сторін. Та сторона яка зрозуміє як правильно реалізувати платформу (OpenCV + власний, потужний софт на бізі штучного інтелекту) той і переможе в перспективі. Це питання ще 10 років на вдосконалення і розвиток. І та сторона якій вистачить розуму не пхати ІТшників в окоп, а налагодити розробку і виробництво, переможе. Бусіки ТЦК відловлюють ІТшників дуже успішно, особисто мені вдалося виїхати (маю досвід Embeded + нейромререж + OpenCV), і нікому я не був цікавий крім як на нулі, мому колезі пощастило менше, його бусифікували 1-го вересня, і він уже в учебці, готується донуля... Про використання його знань мови не йде... нажаль... тому перспективи у Української сторони не втішні...
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22.09.2024 21:28 Відповісти
Дуже сумно що наші "партнери" просто дають нам від надлишку своїх старих запасів. Ніяких ******** технологій - тільки застарілі літаки, тільки ракети малого радіусу дії, і усе, крапка. Тому пора би Україні зрозуміти що ті розробники й ІТшники яких уже утилізували на нулі (бо ІТшники фізичну форму мають ніяку, без тренування не виживають) то була її надія, нажаль суспільство це спокійно, нормально, а значить так і буде... Тримайтеся!
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22.09.2024 21:33 Відповісти
 
 