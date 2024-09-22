Противовоздушная оборона 12 бригады "Азов" уничтожила российские беспилотники FPV-дронами. ВИДЕО
Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ показали, как уничтожают российские беспилотники. В списке пораженных российских БПЛА - "Орланы", "Залы", "Суперкамы" и редкий беспилотник - "Молния-1".
Видео опубликовала пресс-служба Азова в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Вражеские "крылья" летают на высоте от 1 до 5 км. Азовские защитники воздуха ежедневно оттачивают свои навыки для сбивания сложных целей и защиты артиллерии и тыловых районов", - написали бойцы.
"Лишить оккупантов "глаз" означает уберечь личный состав и технику Сил обороны от опасности, спасти жизнь и здоровье защитников", - добавили в публикации.
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Amber
показать весь комментарий22.09.2024 10:10 Ответить Мне нравится 6
Volodymyr #577517
показать весь комментарий22.09.2024 21:28 Ответить Мне нравится 1
Volodymyr #577517
показать весь комментарий22.09.2024 21:33 Ответить Мне нравится 0
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