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Противовоздушная оборона 12 бригады "Азов" уничтожила российские беспилотники FPV-дронами. ВИДЕО

Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ показали, как уничтожают российские беспилотники. В списке пораженных российских БПЛА - "Орланы", "Залы", "Суперкамы" и редкий беспилотник - "Молния-1".

Видео опубликовала пресс-служба Азова в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеские "крылья" летают на высоте от 1 до 5 км. Азовские защитники воздуха ежедневно оттачивают свои навыки для сбивания сложных целей и защиты артиллерии и тыловых районов", - написали бойцы.

"Лишить оккупантов "глаз" означает уберечь личный состав и технику Сил обороны от опасности, спасти жизнь и здоровье защитников", - добавили в публикации.

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беспилотник (3641) уничтожение (7016) Азов (795)


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Хлопці , Ви молодці і Герої 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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22.09.2024 10:10 Ответить
Виходить це війна БПЛА, тобто, виробничих потужностей двох сторін. Та сторона яка зрозуміє як правильно реалізувати платформу (OpenCV + власний, потужний софт на бізі штучного інтелекту) той і переможе в перспективі. Це питання ще 10 років на вдосконалення і розвиток. І та сторона якій вистачить розуму не пхати ІТшників в окоп, а налагодити розробку і виробництво, переможе. Бусіки ТЦК відловлюють ІТшників дуже успішно, особисто мені вдалося виїхати (маю досвід Embeded + нейромререж + OpenCV), і нікому я не був цікавий крім як на нулі, мому колезі пощастило менше, його бусифікували 1-го вересня, і він уже в учебці, готується донуля... Про використання його знань мови не йде... нажаль... тому перспективи у Української сторони не втішні...
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22.09.2024 21:28 Ответить
Дуже сумно що наші "партнери" просто дають нам від надлишку своїх старих запасів. Ніяких ******** технологій - тільки застарілі літаки, тільки ракети малого радіусу дії, і усе, крапка. Тому пора би Україні зрозуміти що ті розробники й ІТшники яких уже утилізували на нулі (бо ІТшники фізичну форму мають ніяку, без тренування не виживають) то була її надія, нажаль суспільство це спокійно, нормально, а значить так і буде... Тримайтеся!
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22.09.2024 21:33 Ответить
 
 