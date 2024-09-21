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Спецназовцы СБУ уничтожили 6 танков, 18 ББМ, 19 артиллерийских систем, 3 системы ПВО. ВИДЕО

За прошедшую неделю ударными дронами и другими огневыми средствами спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности поразили:

▪️ 6 танков;
▪️ 18 ББМ;
▪️ 19 артсистем;
▪️ 3 системы ПВО;
▪️ 204 единицы автотранспорта;
▪️ 39 БПЛА;
▪️ 128 вражеских фортификационных сооружений и огневых позиций;
▪️ 6 складов с боеприпасами и 1 с горюче-смазочными материалами.

Также было ликвидировано 160 российских захватчиков, сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19358) ликвидация (3588) СБУ (19924) уничтожение (7010)


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Є бажання вбитого кацапа вбити ще кілька разів..
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21.09.2024 17:01 Ответить
Неочікувана кінцівка
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21.09.2024 17:14 Ответить
Таке відчуття , що сбушники підбивають більше техніки чим ЗСУ. Але справа в тому ,що їх ніхто на передовій не бачить. Змагаются з тіктокерами амат-чай
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21.09.2024 18:10 Ответить
сбу в "шапках-невидимках"
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21.09.2024 18:20 Ответить
В СБУ є Хаймерси?
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21.09.2024 18:19 Ответить
 
 