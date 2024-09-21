Спецназовцы СБУ уничтожили 6 танков, 18 ББМ, 19 артиллерийских систем, 3 системы ПВО. ВИДЕО
За прошедшую неделю ударными дронами и другими огневыми средствами спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности поразили:
▪️ 6 танков;
▪️ 18 ББМ;
▪️ 19 артсистем;
▪️ 3 системы ПВО;
▪️ 204 единицы автотранспорта;
▪️ 39 БПЛА;
▪️ 128 вражеских фортификационных сооружений и огневых позиций;
▪️ 6 складов с боеприпасами и 1 с горюче-смазочными материалами.
Также было ликвидировано 160 российских захватчиков, сообщает Цензор.НЕТ.
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Микола Січень #486030
показать весь комментарий21.09.2024 17:01 Ответить Мне нравится 3
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