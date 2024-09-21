Российский военнослужащий пустил себе пулю в голову на поле боя. ВИДЕО

Украинские защитники сняли самоубийство оккупанта. Россиянин застрелился: он взял дуло автомата, приложил к голове и нажал на крючок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент "самоденацификации" российского солдата опубликован в соцсетях.

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