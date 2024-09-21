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Российский военнослужащий пустил себе пулю в голову на поле боя. ВИДЕО

Украинские защитники сняли самоубийство оккупанта. Россиянин застрелился: он взял дуло автомата, приложил к голове и нажал на крючок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент "самоденацификации" российского солдата опубликован в соцсетях.

Смотрите также: Двое оккупантов попытались незамеченными переползти поле на четвереньках и попасть на украинские позиции. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19358) самоубийство (1002)


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Топ комментарии
+10
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21.09.2024 16:06
+10
ай маладца-правільнає рєшеніє...
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21.09.2024 16:09
+8
всі би кацапи так вчинили
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21.09.2024 16:21
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Усім достеменно відомо, що "куля в лоб - то куля в лоб!" (с)
Шо тутки поробиш!
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21.09.2024 16:05 Ответить
спортлото ***..ане приїхало в Україну рулетку крутити !
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21.09.2024 16:05 Ответить
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21.09.2024 16:06 Ответить
ай маладца-правільнає рєшеніє...
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21.09.2024 16:09 Ответить
Хорошии кацап - ше треба було гукнути -- дєлаи как я
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21.09.2024 16:16 Ответить
всі би кацапи так вчинили
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21.09.2024 16:21 Ответить
Мабуть наспівував подумки програмну пісеньку інородця Висоцького спеціально для руzкіх: "Дим сигарети навєваєт что-то. Одна затяжка - вєсєлєє думай! Курить охота, как курить охота, но надо вибрать деревянниє костюми"...
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21.09.2024 16:26 Ответить
Хай ця куля буде не остання, хай їх буде як можна більше, хай це буде особистим рішенням кожного кацапа окупанта, якщо вони по іншому не можуть
протистояти своєї кремлівське-нацистської
владі.
Добра тенденція, кацапи, продовжуйте ії.
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21.09.2024 16:26 Ответить
Х**лу на*рать.
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21.09.2024 16:28 Ответить
нам не треба буде кормити
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21.09.2024 16:31 Ответить
Вялічіє мачо-хуйла нєоспорімо - сколькіх влюбльонних в него підоров довьол до самоубійства...
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21.09.2024 16:36 Ответить
+1 хороший узкий
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21.09.2024 17:01 Ответить
Зна що за пораненим ніхто не прийде і слоган сваих не брасаем це тільки слова а по суті він нікому не потрібен жінку джамшут окучує
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21.09.2024 17:15 Ответить
Вбій в собі кацапа, стань "хорошим руцким".
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21.09.2024 17:24 Ответить
Як його поважно величаєм - "расійський військовослужбовець".
Воно бандюк,,найманець і фашист..
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21.09.2024 17:39 Ответить
А що сі стало...?
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21.09.2024 18:26 Ответить
і патрон заощадив нам, і дрон... проте - чи ватре було пертися в Україну? Дома скрєпних гілок мало, чи що?
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21.09.2024 18:42 Ответить
Схвалюю - правильне рішення проблеми .
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21.09.2024 19:14 Ответить
Соромно стало

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21.09.2024 20:31 Ответить
Дякую вам, Хлопці. У вас своє розважальне "шоу".
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21.09.2024 21:50 Ответить
 
 