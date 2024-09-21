Російський військовослужбовець пустив собі кулю в голову на полі бою. ВIДЕО

Українські захисники зафільмували самогубство окупанта. Росіянин застрелився: він взяв дуло автомата, приклав до голови і натиснув на гачок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент "самоденацифікації" російського солдата опублікований у соцмережах.

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