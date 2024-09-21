Російський військовослужбовець пустив собі кулю в голову на полі бою. ВIДЕО
Українські захисники зафільмували самогубство окупанта. Росіянин застрелився: він взяв дуло автомата, приклав до голови і натиснув на гачок.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент "самоденацифікації" російського солдата опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+10 YU ST
показати весь коментар21.09.2024 16:06
+10 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар21.09.2024 16:09
+8 Ksenia VB
показати весь коментар21.09.2024 16:21
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Шо тутки поробиш!
протистояти своєї кремлівське-нацистської
владі.
Добра тенденція, кацапи, продовжуйте ії.
Воно бандюк,,найманець і фашист..