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Двоє окупантів спробували непоміченими переповзти поле навкарачки та потрапити до українських позицій. ВIДЕО

Російські загарбники взяли маскувальну сітку, РЕБ, та спробували проповзти непоміченими до українських позицій.

Воїни 33-ої окремої механізованої бригади зупили окупантів та ліквідували їх, інформує Цензор.НЕТ.

"Ні - це не черепаха. Це дивне рухоме явище - два росіянина, які намагалися переповзти поле навкарачки. Адаптуються, хитрують, пробують як можуть, але все невдало", - написали бійці.

Також дивіться: Бійці 3 ОШБр розбили колону техніки російських загарбників на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17516) ліквідація (3973)


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Топ коментарі
+21
..банутим нема спокою))
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21.09.2024 15:36
+19
тепер Ви зрозуміли сенс кацапської приказки:

"Голь на выдумки хитра"

там де цивілізована армsя пошле якогось робота, "вторая в мірє" кине ваньку в маскувальній сітці на каркасі з дротиків.

цікаво, чи доложил єнєрал наверх про новий геніальний винахід "смєкалістих" кацапів
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21.09.2024 15:43
+12
хлопці були вкрай здивовані - думали що нарешті злапали мєханічєского робота Фьодора, а то виявився дурний кацап

подивився б він на себе зверху, кретін !
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21.09.2024 15:38
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..банутим нема спокою))
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21.09.2024 15:36 Відповісти
тепер Ви зрозуміли сенс кацапської приказки:

"Голь на выдумки хитра"

там де цивілізована армsя пошле якогось робота, "вторая в мірє" кине ваньку в маскувальній сітці на каркасі з дротиків.

цікаво, чи доложил єнєрал наверх про новий геніальний винахід "смєкалістих" кацапів
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21.09.2024 15:43 Відповісти
голота ванька у якості хитрого піддослідного кролика

експеримент не пройшов
будуть работать далі, кроликів вистачить
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21.09.2024 15:53 Відповісти
хлопці були вкрай здивовані - думали що нарешті злапали мєханічєского робота Фьодора, а то виявився дурний кацап

подивився б він на себе зверху, кретін !
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21.09.2024 15:38 Відповісти
Оно еще и горит. Проспиртованное?
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21.09.2024 15:38 Відповісти
Безбашені?
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21.09.2024 15:40 Відповісти
''Черепаха'' відкинула копита. 😁
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21.09.2024 15:41 Відповісти
Панцир
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21.09.2024 16:03 Відповісти
нас не видно мы в домике)
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21.09.2024 15:46 Відповісти
То у мальчіків трусікі загорілися
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21.09.2024 15:47 Відповісти
е@ать кончені "ніндзя-черепашки"
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21.09.2024 15:52 Відповісти
Сгорели на работе... перестарались
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21.09.2024 15:52 Відповісти
Просто поруч не було каналізаціонного колектора,а так би по ньому полізли.
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21.09.2024 15:55 Відповісти
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21.09.2024 16:07 Відповісти
Наступати пiд ковдрою - це ноу-хау тока забуханих кацапiв... Вспомнился кацап-анекдот: еле-еле передвигается пьяный в дребедан кацап. Навстречу - мент. За метр друг от друга оба остановились:
-Товарищи милиционеры. разрешите пройти, -взмолился бухарь.
-Только по одному, - ответил мент , косо глядя на алика.
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21.09.2024 16:17 Відповісти
странно, для чего?
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21.09.2024 16:24 Відповісти
странно
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21.09.2024 16:26 Відповісти
Чорні мішки не взяли з собою.
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21.09.2024 16:27 Відповісти
Дурні кацапи, сказано ж було - накритися білою простиньою і повзти до кладовища.
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21.09.2024 16:59 Відповісти
Фу, аж фізично відчув цей сморід!
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21.09.2024 17:24 Відповісти
Куля в лоб так куля в лоб! Нашим хлопцям легше буде на одного підорга..
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21.09.2024 18:12 Відповісти
Операція "шапка- невєдімка" не спрацювала
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21.09.2024 18:30 Відповісти
Але десь же й доберуться так до позицій ЗСУ..... дегенерати - нелюди Кацапські, не седиться їм на Засрашці!
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21.09.2024 19:42 Відповісти
Реально якісь зомбі, лізуть і лізуть, добре що наші воїни їх допалюють, а то зомбаки можуть і "воскреснути" поки їх трупи не спалиш))
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21.09.2024 20:01 Відповісти
совкового кіно передивились, чи шо?

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21.09.2024 22:50 Відповісти
 
 