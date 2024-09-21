Двоє окупантів спробували непоміченими переповзти поле навкарачки та потрапити до українських позицій. ВIДЕО

Російські загарбники взяли маскувальну сітку, РЕБ, та спробували проповзти непоміченими до українських позицій.

Воїни 33-ої окремої механізованої бригади зупили окупантів та ліквідували їх, інформує Цензор.НЕТ.

"Ні - це не черепаха. Це дивне рухоме явище - два росіянина, які намагалися переповзти поле навкарачки. Адаптуються, хитрують, пробують як можуть, але все невдало", - написали бійці.

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