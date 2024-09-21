Двоє окупантів спробували непоміченими переповзти поле навкарачки та потрапити до українських позицій. ВIДЕО
Російські загарбники взяли маскувальну сітку, РЕБ, та спробували проповзти непоміченими до українських позицій.
Воїни 33-ої окремої механізованої бригади зупили окупантів та ліквідували їх, інформує Цензор.НЕТ.
"Ні - це не черепаха. Це дивне рухоме явище - два росіянина, які намагалися переповзти поле навкарачки. Адаптуються, хитрують, пробують як можуть, але все невдало", - написали бійці.
Топ коментарі
+21 alex #471802
показати весь коментар21.09.2024 15:36
+19 Dust
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+12 Dust
показати весь коментар21.09.2024 15:38
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"Голь на выдумки хитра"
там де цивілізована армsя пошле якогось робота, "вторая в мірє" кине ваньку в маскувальній сітці на каркасі з дротиків.
цікаво, чи доложил єнєрал наверх про новий геніальний винахід "смєкалістих" кацапів
експеримент не пройшов
будуть работать далі, кроликів вистачить
подивився б він на себе зверху, кретін !
-Товарищи милиционеры. разрешите пройти, -взмолился бухарь.
-Только по одному, - ответил мент , косо глядя на алика.