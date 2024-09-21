Двое оккупантов попытались незамеченными переползти поле на четвереньках и попасть на украинские позиции. ВИДЕО

Российские захватчики взяли маскировочную сетку, РЭБ и попытались проползти незамеченными к украинским позициям.

Воины 33-й отдельной механизированной бригады остановили оккупантов и ликвидировали их, информирует Цензор.НЕТ.

"Нет - это не черепаха. Это странное подвижное явление - два россиянина, которые пытались переползти поле на четвереньках. Адаптируются, хитрят, пробуют как могут, но все неудачно", - написали бойцы.

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