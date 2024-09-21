Двое оккупантов попытались незамеченными переползти поле на четвереньках и попасть на украинские позиции. ВИДЕО
Российские захватчики взяли маскировочную сетку, РЭБ и попытались проползти незамеченными к украинским позициям.
Воины 33-й отдельной механизированной бригады остановили оккупантов и ликвидировали их, информирует Цензор.НЕТ.
"Нет - это не черепаха. Это странное подвижное явление - два россиянина, которые пытались переползти поле на четвереньках. Адаптируются, хитрят, пробуют как могут, но все неудачно", - написали бойцы.
Топ комментарии
+21 alex #471802
показать весь комментарий21.09.2024 15:36
+19 Dust
показать весь комментарий21.09.2024 15:43
+12 Dust
показать весь комментарий21.09.2024 15:38
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"Голь на выдумки хитра"
там де цивілізована армsя пошле якогось робота, "вторая в мірє" кине ваньку в маскувальній сітці на каркасі з дротиків.
цікаво, чи доложил єнєрал наверх про новий геніальний винахід "смєкалістих" кацапів
експеримент не пройшов
будуть работать далі, кроликів вистачить
подивився б він на себе зверху, кретін !
-Товарищи милиционеры. разрешите пройти, -взмолился бухарь.
-Только по одному, - ответил мент , косо глядя на алика.