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Новости Видео Война
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Двое оккупантов попытались незамеченными переползти поле на четвереньках и попасть на украинские позиции. ВИДЕО

Российские захватчики взяли маскировочную сетку, РЭБ и попытались проползти незамеченными к украинским позициям.

Воины 33-й отдельной механизированной бригады остановили оккупантов и ликвидировали их, информирует Цензор.НЕТ.

"Нет - это не черепаха. Это странное подвижное явление - два россиянина, которые пытались переползти поле на четвереньках. Адаптируются, хитрят, пробуют как могут, но все неудачно", - написали бойцы.

Смотрите также: Обгоревшие и изуродованные тела российских захватчиков валяются в поле на Луганщине. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19358) ликвидация (3588)


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Топ комментарии
+21
..банутим нема спокою))
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21.09.2024 15:36
+19
тепер Ви зрозуміли сенс кацапської приказки:

"Голь на выдумки хитра"

там де цивілізована армsя пошле якогось робота, "вторая в мірє" кине ваньку в маскувальній сітці на каркасі з дротиків.

цікаво, чи доложил єнєрал наверх про новий геніальний винахід "смєкалістих" кацапів
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21.09.2024 15:43
+12
хлопці були вкрай здивовані - думали що нарешті злапали мєханічєского робота Фьодора, а то виявився дурний кацап

подивився б він на себе зверху, кретін !
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21.09.2024 15:38
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..банутим нема спокою))
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21.09.2024 15:36 Ответить
тепер Ви зрозуміли сенс кацапської приказки:

"Голь на выдумки хитра"

там де цивілізована армsя пошле якогось робота, "вторая в мірє" кине ваньку в маскувальній сітці на каркасі з дротиків.

цікаво, чи доложил єнєрал наверх про новий геніальний винахід "смєкалістих" кацапів
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21.09.2024 15:43 Ответить
голота ванька у якості хитрого піддослідного кролика

експеримент не пройшов
будуть работать далі, кроликів вистачить
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21.09.2024 15:53 Ответить
хлопці були вкрай здивовані - думали що нарешті злапали мєханічєского робота Фьодора, а то виявився дурний кацап

подивився б він на себе зверху, кретін !
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21.09.2024 15:38 Ответить
Оно еще и горит. Проспиртованное?
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21.09.2024 15:38 Ответить
Безбашені?
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21.09.2024 15:40 Ответить
''Черепаха'' відкинула копита. 😁
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21.09.2024 15:41 Ответить
Панцир
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21.09.2024 16:03 Ответить
нас не видно мы в домике)
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21.09.2024 15:46 Ответить
То у мальчіків трусікі загорілися
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21.09.2024 15:47 Ответить
е@ать кончені "ніндзя-черепашки"
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21.09.2024 15:52 Ответить
Сгорели на работе... перестарались
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21.09.2024 15:52 Ответить
Просто поруч не було каналізаціонного колектора,а так би по ньому полізли.
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21.09.2024 15:55 Ответить
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21.09.2024 16:07 Ответить
Наступати пiд ковдрою - це ноу-хау тока забуханих кацапiв... Вспомнился кацап-анекдот: еле-еле передвигается пьяный в дребедан кацап. Навстречу - мент. За метр друг от друга оба остановились:
-Товарищи милиционеры. разрешите пройти, -взмолился бухарь.
-Только по одному, - ответил мент , косо глядя на алика.
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21.09.2024 16:17 Ответить
странно, для чего?
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21.09.2024 16:24 Ответить
странно
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21.09.2024 16:26 Ответить
Чорні мішки не взяли з собою.
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21.09.2024 16:27 Ответить
Дурні кацапи, сказано ж було - накритися білою простиньою і повзти до кладовища.
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21.09.2024 16:59 Ответить
Фу, аж фізично відчув цей сморід!
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21.09.2024 17:24 Ответить
Куля в лоб так куля в лоб! Нашим хлопцям легше буде на одного підорга..
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21.09.2024 18:12 Ответить
Операція "шапка- невєдімка" не спрацювала
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21.09.2024 18:30 Ответить
Але десь же й доберуться так до позицій ЗСУ..... дегенерати - нелюди Кацапські, не седиться їм на Засрашці!
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21.09.2024 19:42 Ответить
Реально якісь зомбі, лізуть і лізуть, добре що наші воїни їх допалюють, а то зомбаки можуть і "воскреснути" поки їх трупи не спалиш))
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21.09.2024 20:01 Ответить
совкового кіно передивились, чи шо?

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21.09.2024 22:50 Ответить
 
 