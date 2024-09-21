РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3930 посетителей онлайн
Новости Видео Война
15 713 68

Обгоревшие и изуродованные тела российских захватчиков валяются в поле на Луганщине. ВИДЕО 18+

Бойцы 4-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого на Сватовском направлении фронта в Луганской области сняли разбросанные по полю тела российских захватчиков. Некоторые из оккупантов на видео еще живы, но без конечностей.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Уже более 1200 ликвидированных россиян на счету 4-го мехбата за два с половиной месяца боев.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Покинутый командирами оккупант сдыхает в поле на Харьковщине от длительного кровотечения. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19358) ликвидация (3588) Отдельная президентская бригада (70) Луганская область (6501)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+42
Нужно ето по рашистскому ТВ показать. Чтобы рашисты которые кричали можемпавтарить, увидели что такое ихняя повторялка и почему реальные ветераны второй мировой всегда говорили что лишь бы больше небыло войны. А запутинцы вытерли ноги об своих же ветеранов.
показать весь комментарий
21.09.2024 11:15
+31
мальшікі в трусіках - ВСЕ елітніє - разорвані броніки та касочки на хлам - файно!!!
Президенська бригада має смак.
Відео просто набіс - АГАЛТЕЛАЯ русофобія - ВСЕ як ми любимо!!!
Димлячі, напів живі, кровостікаючі, муміфіковані - єєєххх таке дета на Первий Всеросійский Канал 24 години крутить кацапським свиноматкам - може узнають мальчіков по косточкам
Гойда брати і сєстрі, Гойда!!!
показать весь комментарий
21.09.2024 11:29
+29
Іноді такі відео діють як заспокійливе . Бо після Охматдиту і розповідей тих хто повернувся з полону - емоції зашкалюють .
показать весь комментарий
21.09.2024 11:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пох
показать весь комментарий
21.09.2024 11:08 Ответить
мальшікі в трусіках - ВСЕ елітніє - разорвані броніки та касочки на хлам - файно!!!
Президенська бригада має смак.
Відео просто набіс - АГАЛТЕЛАЯ русофобія - ВСЕ як ми любимо!!!
Димлячі, напів живі, кровостікаючі, муміфіковані - єєєххх таке дета на Первий Всеросійский Канал 24 години крутить кацапським свиноматкам - може узнають мальчіков по косточкам
Гойда брати і сєстрі, Гойда!!!
показать весь комментарий
21.09.2024 11:29 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2024 11:40 Ответить
Дуже скрепно здохнути з розірваною сракою!
показать весь комментарий
21.09.2024 11:11 Ответить
Гинуть во славу *****. Тьфу.
показать весь комментарий
21.09.2024 11:14 Ответить
Це треба кацапам відправляти, нехай любуються на своїх героїв
показать весь комментарий
21.09.2024 11:15 Ответить
Нужно ето по рашистскому ТВ показать. Чтобы рашисты которые кричали можемпавтарить, увидели что такое ихняя повторялка и почему реальные ветераны второй мировой всегда говорили что лишь бы больше небыло войны. А запутинцы вытерли ноги об своих же ветеранов.
показать весь комментарий
21.09.2024 11:15 Ответить
А українські загиблі воїни виглядають інакше? У вашому розумінні вони лежать на простирадлах і помиті. Українське телебачення показує українських загиблих? Ну, кацапія не показує, бо там тоталітарна країна і цензура. Це зрозуміло. В Україні ж демократія. Усі вояки і патріоти біля комп'ютера.
показать весь комментарий
21.09.2024 15:44 Ответить
Воины ВСУ погибают защищая свою родину. Они достойны того, что б их тела не выставлялись на всеобщее обозрение. Казламордые выродки подыхают ради больных амбиций *****. Их жмурье должно быть продемонстрировано для всех желающих, в том числе и кацапни
показать весь комментарий
21.09.2024 18:01 Ответить
Так в їхньому розумінні вони також захищають свою країну від НАТО. Що не так? Так від НАТО і на території України. А тепер скажи мені шановний скільки відсотків українців ненавиділи америкосів і братались з кацапнею до 2014-го? Хто будува Москву і околиці починаючи з 1991 до 2014?
показать весь комментарий
21.09.2024 18:56 Ответить
И с какой целью показывать убитых украинцев?
Потешить кацападлюк,вроде тебя ???
Обойдёшься. Своими любуйся, их не собирают и не хоронят, пока украинцы не прикопают, чтобы не воняли или пока дикое зверьё не сожрет.
Тела украинских героев отдают родным и хоронятсо всеми воинскими почестями.
показать весь комментарий
21.09.2024 18:45 Ответить
Добре, то чому ж кацапьке телебачення повинно показувати своїх загиблих?
показать весь комментарий
21.09.2024 18:59 Ответить
кацап, тобі ж кажуть: показувати, а не мацкалі покажуть. Різницю відчуває? Зламають провайдера наші та ПОКАЖУТЬ твоїм родичам кацапам.
показать весь комментарий
21.09.2024 19:42 Ответить
О, зрозумів. Українське ТБ кацапи не можуть зламати, бо цього ТБ не існує. Існує тільки переможний телемарафон, а своїх їм не має жодного смислу зламувати.
показать весь комментарий
22.09.2024 01:01 Ответить
оце маячню ти кацап поніс.
показать весь комментарий
22.09.2024 10:22 Ответить
Не повинно. Кацапня третiй рiк "ваюiт бєз патьєрь".
А покажи дохлих кацапiв - це ж кажному по ЛАДА-ПРИОРЕ треба дарувать !
показать весь комментарий
23.09.2024 06:25 Ответить
Лада-Пріора. Добре.А що українська влада дає сім'ям загиблих (в перерахунку на євро)?
показать весь комментарий
23.09.2024 21:51 Ответить
Загинеш - батьки взнають.
показать весь комментарий
24.09.2024 05:22 Ответить
I did. Nothing.
показать весь комментарий
24.09.2024 14:55 Ответить
Под борщик со сметанкой - пойдет
показать весь комментарий
21.09.2024 11:16 Ответить
А ви гурман....
показать весь комментарий
21.09.2024 12:01 Ответить
Навіщо Ви паскудите борщ
показать весь комментарий
21.09.2024 12:16 Ответить
Ну можна і без сметанки.
показать весь комментарий
21.09.2024 12:24 Ответить
Теж не люблю сметану в борщі
Борщ має бути кривавий!
показать весь комментарий
21.09.2024 13:24 Ответить
👌
показать весь комментарий
21.09.2024 14:43 Ответить
Іноді такі відео діють як заспокійливе . Бо після Охматдиту і розповідей тих хто повернувся з полону - емоції зашкалюють .
показать весь комментарий
21.09.2024 11:24 Ответить
Чому іноді?
Чим більше здохне кацапоїдів - тим швидше Перемога України!
показать весь комментарий
21.09.2024 11:31 Ответить
Устали
показать весь комментарий
21.09.2024 11:24 Ответить
Загубилися в часі і просторі
показать весь комментарий
21.09.2024 11:26 Ответить
А казали, що немає "хароших русских". А тут їх скільки. Один "харошее" іншого
показать весь комментарий
21.09.2024 11:35 Ответить
Хірургічні відходи ).
показать весь комментарий
21.09.2024 11:41 Ответить
фредікрюгери
показать весь комментарий
21.09.2024 11:43 Ответить
Zoмбі апокаліпсис )
Дуже мальовничі пейзажики!
Перед смертю кожен скрєпний кацап рефлекторно скидає штани
показать весь комментарий
21.09.2024 11:50 Ответить
на 20 секунді - кацап на грилі підсмажений-копчений )))
показать весь комментарий
21.09.2024 11:53 Ответить
а на 1-30 - той самий хлопчик у трусіках майже розіп'ятий ))
показать весь комментарий
21.09.2024 11:55 Ответить
Угу...А орку на 1:50 флюрографию можно не проходить-легкие и так видны.
показать весь комментарий
21.09.2024 13:29 Ответить
От ,якщо б взламати рашистське ТВ і показати на їх федеральних каналах.
показать весь комментарий
21.09.2024 12:00 Ответить
Тільки такими є хороші і душевні орки і які нікого не вбивають.
показать весь комментарий
21.09.2024 12:05 Ответить
Ці жахіття потрібно показувати кацапам ,
можливо замисляться 🤬
показать весь комментарий
21.09.2024 12:10 Ответить
треба! - в "спакойнай ночі,малиши"))
показать весь комментарий
21.09.2024 14:03 Ответить
Премія на Венеційському фестивалі гарантована.Натуральні зйомки,без дублерів і каскадерів.Зі змістом теж все в порядку-зупинене і покаране українцями всесвітнє зло,яке не долізло до Європи. Плюс наявний показ користі, від наданої Україні військової допомоги.На тендітні європейські душі таке "кіно" вплинуло б на 100%.
показать весь комментарий
21.09.2024 12:15 Ответить
баби єщьо нарожают .
показать весь комментарий
21.09.2024 12:19 Ответить
Насправді, zaĭ6ymbcя рожати))
А кацапи zaĭ6ymbcя ї6amucя.
Кацап виготовляється 20+ років.
1 дрон, як казав Мадяр, кастомізується за півгодини на конвеєрі.

6 млрд доларів, які мумія альцгеймера не знає, як потратити, -- це 10 млн дронів.

Цього вистачить, щоб вибити увесь мобілізаційний резерв
показать весь комментарий
21.09.2024 12:24 Ответить
Та ми і в Україні можемо нашкрябати стільки.Але враховуючи що ми воюємо для того щоб Захід не воював,то вони просто мусять нам допомогти!!!@
показать весь комментарий
21.09.2024 17:32 Ответить
могут повторить.....
показать весь комментарий
21.09.2024 12:40 Ответить
ідіоти думали що за цим гаслом лише безкоштовна водка і каша на закусь.

спочатку їх привчили цим, а потім кинули в реальний "повтор", бо війни всі однакові, від Вердена, до Ржева і Донбаса....
показать весь комментарий
21.09.2024 16:16 Ответить
Це - плоди побьєдобесiя на протязi чвертi столiття.
Едiйоти впевненi , що вiйна починається з параду пабьєди i халявних "Наркомавскiх" 100 грамiв.
I раптом - виявляється, що до пабьєди ще треба ДОЖИТИ, дiйти, доповзти, а якщо вдасться - дошкандибати на милицях або доiхати на вiзочку на пiдшипниках.
показать весь комментарий
21.09.2024 19:12 Ответить
У Краснодарському краї горить база «Молькіно», де колись базувались ЧВК «Вагнер».
Зараз там перебува "Африканський корпус"
На фото штаб
показать весь комментарий
21.09.2024 13:02 Ответить
Скарбим!!
показать весь комментарий
21.09.2024 18:02 Ответить
Останній кадр і є Горіти кацапам у пеклі!👍
показать весь комментарий
21.09.2024 13:02 Ответить
.уzкій мір гниє і смердить!
Горіть в Пеклі кацапи!!
показать весь комментарий
21.09.2024 13:26 Ответить
Ось воно пекло...
показать весь комментарий
21.09.2024 14:01 Ответить
Опублікував в вотсапі вчорашні вибухи в твєрской.Європейці переглянули.Зараз запитую деяких,чи не бажають ще екшн подивитися,бо публікувати публічно не можу,прийде поліція))
показать весь комментарий
21.09.2024 14:08 Ответить
Одно только не нравится: интернет тупит, видео заикается, не дает получить максимум удовольствия...
показать весь комментарий
21.09.2024 14:20 Ответить
розтягує....
показать весь комментарий
21.09.2024 16:17 Ответить
Ну і навщо це показувати? Кожна думаюча людина розуміє, що так і виглядать тіла українських бійців (чи у вашому розумінні вони лежать на простирадлах і помиті). Як же почувають себе родичі пропавших безвісти (а пропавші безвісти, то ці ж убиті, котрих не вдалось витягти з втрачених позицій), коли дивляться на це? Невже ви не розумієте, що вони асоціюють ці фото зі своїми рідними.
показать весь комментарий
21.09.2024 15:20 Ответить
бидлота кацапська ти що тут забуло? бухни бояри і
показать весь комментарий
21.09.2024 20:09 Ответить
Раз ти нервуєш, то значить ти неправий. Goodbye.
показать весь комментарий
22.09.2024 01:05 Ответить
тут тільки ти в істериці катаєшся на спині, кацапа. ПНХ.
показать весь комментарий
22.09.2024 10:20 Ответить
Пішов накуй з своєю толерантністю, за океаном того не видно що кацапи виробляють.
показать весь комментарий
22.09.2024 14:52 Ответить
у одного в башке что-то красное. буряк?
показать весь комментарий
21.09.2024 15:20 Ответить
дочекалися на довгоочікуваний дембель
показать весь комментарий
21.09.2024 17:50 Ответить
0:47 просто шедевр - разбитый вдребезги черепок, но еще дергается.
показать весь комментарий
21.09.2024 21:12 Ответить
Ну що, виродки, отримали свою квартиру на Печерську?
показать весь комментарий
21.09.2024 21:13 Ответить
Уу, животные твари, и зачем они полезли в чужую страну, с оружием, на свою погибель.. Так получайте сполна, твари!
показать весь комментарий
21.09.2024 22:16 Ответить
Уничтожать, уничтожать и еще раз массово уничтожать российско-фашистскую нечисть!!!
показать весь комментарий
22.09.2024 10:24 Ответить
З великим задоволенням дивлюся на ці кадри, москаль не знає що його очікує на українській землі "па телевизору это не показивают".
показать весь комментарий
22.09.2024 14:36 Ответить
 
 