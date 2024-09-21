Обгоревшие и изуродованные тела российских захватчиков валяются в поле на Луганщине. ВИДЕО 18+

Бойцы 4-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого на Сватовском направлении фронта в Луганской области сняли разбросанные по полю тела российских захватчиков. Некоторые из оккупантов на видео еще живы, но без конечностей.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Уже более 1200 ликвидированных россиян на счету 4-го мехбата за два с половиной месяца боев.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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