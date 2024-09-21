Обгорілі та понівечені тіла російських загарбників валяються в полі на Луганщині. ВIДЕО 18+

Бійці 4-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького на Сватівському напрямку фронту в Луганській області зафільмували розкидані по полю тіла російських загарбників. Дехто з окупантів на відео ще живий, однак без кінцівок.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Вже понад 1200 ліквідованих росіян на рахунку 4-го мехбату за два з половиною місяці боїв.

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