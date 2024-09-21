Обгорілі та понівечені тіла російських загарбників валяються в полі на Луганщині. ВIДЕО 18+
Бійці 4-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького на Сватівському напрямку фронту в Луганській області зафільмували розкидані по полю тіла російських загарбників. Дехто з окупантів на відео ще живий, однак без кінцівок.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Вже понад 1200 ліквідованих росіян на рахунку 4-го мехбату за два з половиною місяці боїв.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+42 ALEX SUROVV #593022
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+31 saimansay
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+29 Maksim Perepelitca
показати весь коментар21.09.2024 11:24
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Президенська бригада має смак.
Відео просто набіс - АГАЛТЕЛАЯ русофобія - ВСЕ як ми любимо!!!
Димлячі, напів живі, кровостікаючі, муміфіковані - єєєххх таке дета на Первий Всеросійский Канал 24 години крутить кацапським свиноматкам - може узнають мальчіков по косточкам
Гойда брати і сєстрі, Гойда!!!
Потешить кацападлюк,вроде тебя ???
Обойдёшься. Своими любуйся, их не собирают и не хоронят, пока украинцы не прикопают, чтобы не воняли или пока дикое зверьё не сожрет.
Тела украинских героев отдают родным и хоронятсо всеми воинскими почестями.
А покажи дохлих кацапiв - це ж кажному по ЛАДА-ПРИОРЕ треба дарувать !
Борщ має бути кривавий!
Чим більше здохне кацапоїдів - тим швидше Перемога України!
Дуже мальовничі пейзажики!
Перед смертю кожен скрєпний кацап рефлекторно скидає штани
можливо замисляться 🤬
А кацапи zaĭ6ymbcя ї6amucя.
Кацап виготовляється 20+ років.
1 дрон, як казав Мадяр, кастомізується за півгодини на конвеєрі.
6 млрд доларів, які мумія альцгеймера не знає, як потратити, -- це 10 млн дронів.
Цього вистачить, щоб вибити увесь мобілізаційний резерв
спочатку їх привчили цим, а потім кинули в реальний "повтор", бо війни всі однакові, від Вердена, до Ржева і Донбаса....
Едiйоти впевненi , що вiйна починається з параду пабьєди i халявних "Наркомавскiх" 100 грамiв.
I раптом - виявляється, що до пабьєди ще треба ДОЖИТИ, дiйти, доповзти, а якщо вдасться - дошкандибати на милицях або доiхати на вiзочку на пiдшипниках.
Зараз там перебува "Африканський корпус"
На фото штаб
Горіть в Пеклі кацапи!!