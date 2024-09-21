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Новини Відео Війна
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Обгорілі та понівечені тіла російських загарбників валяються в полі на Луганщині. ВIДЕО 18+

Бійці 4-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького на Сватівському напрямку фронту в Луганській області зафільмували розкидані по полю тіла російських загарбників. Дехто з окупантів на відео ще живий, однак без кінцівок.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Вже понад 1200 ліквідованих росіян на рахунку 4-го мехбату за два з половиною місяці боїв.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться: Покинутий командирами окупант конає у полі на Харківщині від тривалої кровотечі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17516) ліквідація (3973) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (69) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+42
Нужно ето по рашистскому ТВ показать. Чтобы рашисты которые кричали можемпавтарить, увидели что такое ихняя повторялка и почему реальные ветераны второй мировой всегда говорили что лишь бы больше небыло войны. А запутинцы вытерли ноги об своих же ветеранов.
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21.09.2024 11:15
+31
мальшікі в трусіках - ВСЕ елітніє - разорвані броніки та касочки на хлам - файно!!!
Президенська бригада має смак.
Відео просто набіс - АГАЛТЕЛАЯ русофобія - ВСЕ як ми любимо!!!
Димлячі, напів живі, кровостікаючі, муміфіковані - єєєххх таке дета на Первий Всеросійский Канал 24 години крутить кацапським свиноматкам - може узнають мальчіков по косточкам
Гойда брати і сєстрі, Гойда!!!
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21.09.2024 11:29
+29
Іноді такі відео діють як заспокійливе . Бо після Охматдиту і розповідей тих хто повернувся з полону - емоції зашкалюють .
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21.09.2024 11:24
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21.09.2024 11:08 Відповісти
мальшікі в трусіках - ВСЕ елітніє - разорвані броніки та касочки на хлам - файно!!!
Президенська бригада має смак.
Відео просто набіс - АГАЛТЕЛАЯ русофобія - ВСЕ як ми любимо!!!
Димлячі, напів живі, кровостікаючі, муміфіковані - єєєххх таке дета на Первий Всеросійский Канал 24 години крутить кацапським свиноматкам - може узнають мальчіков по косточкам
Гойда брати і сєстрі, Гойда!!!
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21.09.2024 11:29 Відповісти
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21.09.2024 11:40 Відповісти
Дуже скрепно здохнути з розірваною сракою!
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21.09.2024 11:11 Відповісти
Гинуть во славу *****. Тьфу.
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21.09.2024 11:14 Відповісти
Це треба кацапам відправляти, нехай любуються на своїх героїв
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21.09.2024 11:15 Відповісти
Нужно ето по рашистскому ТВ показать. Чтобы рашисты которые кричали можемпавтарить, увидели что такое ихняя повторялка и почему реальные ветераны второй мировой всегда говорили что лишь бы больше небыло войны. А запутинцы вытерли ноги об своих же ветеранов.
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21.09.2024 11:15 Відповісти
А українські загиблі воїни виглядають інакше? У вашому розумінні вони лежать на простирадлах і помиті. Українське телебачення показує українських загиблих? Ну, кацапія не показує, бо там тоталітарна країна і цензура. Це зрозуміло. В Україні ж демократія. Усі вояки і патріоти біля комп'ютера.
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21.09.2024 15:44 Відповісти
Воины ВСУ погибают защищая свою родину. Они достойны того, что б их тела не выставлялись на всеобщее обозрение. Казламордые выродки подыхают ради больных амбиций *****. Их жмурье должно быть продемонстрировано для всех желающих, в том числе и кацапни
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21.09.2024 18:01 Відповісти
Так в їхньому розумінні вони також захищають свою країну від НАТО. Що не так? Так від НАТО і на території України. А тепер скажи мені шановний скільки відсотків українців ненавиділи америкосів і братались з кацапнею до 2014-го? Хто будува Москву і околиці починаючи з 1991 до 2014?
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21.09.2024 18:56 Відповісти
И с какой целью показывать убитых украинцев?
Потешить кацападлюк,вроде тебя ???
Обойдёшься. Своими любуйся, их не собирают и не хоронят, пока украинцы не прикопают, чтобы не воняли или пока дикое зверьё не сожрет.
Тела украинских героев отдают родным и хоронятсо всеми воинскими почестями.
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21.09.2024 18:45 Відповісти
Добре, то чому ж кацапьке телебачення повинно показувати своїх загиблих?
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21.09.2024 18:59 Відповісти
кацап, тобі ж кажуть: показувати, а не мацкалі покажуть. Різницю відчуває? Зламають провайдера наші та ПОКАЖУТЬ твоїм родичам кацапам.
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21.09.2024 19:42 Відповісти
О, зрозумів. Українське ТБ кацапи не можуть зламати, бо цього ТБ не існує. Існує тільки переможний телемарафон, а своїх їм не має жодного смислу зламувати.
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22.09.2024 01:01 Відповісти
оце маячню ти кацап поніс.
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22.09.2024 10:22 Відповісти
Не повинно. Кацапня третiй рiк "ваюiт бєз патьєрь".
А покажи дохлих кацапiв - це ж кажному по ЛАДА-ПРИОРЕ треба дарувать !
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23.09.2024 06:25 Відповісти
Лада-Пріора. Добре.А що українська влада дає сім'ям загиблих (в перерахунку на євро)?
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23.09.2024 21:51 Відповісти
Загинеш - батьки взнають.
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24.09.2024 05:22 Відповісти
I did. Nothing.
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24.09.2024 14:55 Відповісти
Под борщик со сметанкой - пойдет
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21.09.2024 11:16 Відповісти
А ви гурман....
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21.09.2024 12:01 Відповісти
Навіщо Ви паскудите борщ
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21.09.2024 12:16 Відповісти
Ну можна і без сметанки.
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21.09.2024 12:24 Відповісти
Теж не люблю сметану в борщі
Борщ має бути кривавий!
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21.09.2024 13:24 Відповісти
👌
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21.09.2024 14:43 Відповісти
Іноді такі відео діють як заспокійливе . Бо після Охматдиту і розповідей тих хто повернувся з полону - емоції зашкалюють .
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21.09.2024 11:24 Відповісти
Чому іноді?
Чим більше здохне кацапоїдів - тим швидше Перемога України!
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21.09.2024 11:31 Відповісти
Устали
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21.09.2024 11:24 Відповісти
Загубилися в часі і просторі
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21.09.2024 11:26 Відповісти
А казали, що немає "хароших русских". А тут їх скільки. Один "харошее" іншого
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21.09.2024 11:35 Відповісти
Хірургічні відходи ).
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21.09.2024 11:41 Відповісти
фредікрюгери
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21.09.2024 11:43 Відповісти
Zoмбі апокаліпсис )
Дуже мальовничі пейзажики!
Перед смертю кожен скрєпний кацап рефлекторно скидає штани
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21.09.2024 11:50 Відповісти
на 20 секунді - кацап на грилі підсмажений-копчений )))
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21.09.2024 11:53 Відповісти
а на 1-30 - той самий хлопчик у трусіках майже розіп'ятий ))
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21.09.2024 11:55 Відповісти
Угу...А орку на 1:50 флюрографию можно не проходить-легкие и так видны.
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21.09.2024 13:29 Відповісти
От ,якщо б взламати рашистське ТВ і показати на їх федеральних каналах.
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21.09.2024 12:00 Відповісти
Тільки такими є хороші і душевні орки і які нікого не вбивають.
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21.09.2024 12:05 Відповісти
Ці жахіття потрібно показувати кацапам ,
можливо замисляться 🤬
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21.09.2024 12:10 Відповісти
треба! - в "спакойнай ночі,малиши"))
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21.09.2024 14:03 Відповісти
Премія на Венеційському фестивалі гарантована.Натуральні зйомки,без дублерів і каскадерів.Зі змістом теж все в порядку-зупинене і покаране українцями всесвітнє зло,яке не долізло до Європи. Плюс наявний показ користі, від наданої Україні військової допомоги.На тендітні європейські душі таке "кіно" вплинуло б на 100%.
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21.09.2024 12:15 Відповісти
баби єщьо нарожают .
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21.09.2024 12:19 Відповісти
Насправді, zaĭ6ymbcя рожати))
А кацапи zaĭ6ymbcя ї6amucя.
Кацап виготовляється 20+ років.
1 дрон, як казав Мадяр, кастомізується за півгодини на конвеєрі.

6 млрд доларів, які мумія альцгеймера не знає, як потратити, -- це 10 млн дронів.

Цього вистачить, щоб вибити увесь мобілізаційний резерв
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21.09.2024 12:24 Відповісти
Та ми і в Україні можемо нашкрябати стільки.Але враховуючи що ми воюємо для того щоб Захід не воював,то вони просто мусять нам допомогти!!!@
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21.09.2024 17:32 Відповісти
могут повторить.....
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21.09.2024 12:40 Відповісти
ідіоти думали що за цим гаслом лише безкоштовна водка і каша на закусь.

спочатку їх привчили цим, а потім кинули в реальний "повтор", бо війни всі однакові, від Вердена, до Ржева і Донбаса....
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21.09.2024 16:16 Відповісти
Це - плоди побьєдобесiя на протязi чвертi столiття.
Едiйоти впевненi , що вiйна починається з параду пабьєди i халявних "Наркомавскiх" 100 грамiв.
I раптом - виявляється, що до пабьєди ще треба ДОЖИТИ, дiйти, доповзти, а якщо вдасться - дошкандибати на милицях або доiхати на вiзочку на пiдшипниках.
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21.09.2024 19:12 Відповісти
У Краснодарському краї горить база «Молькіно», де колись базувались ЧВК «Вагнер».
Зараз там перебува "Африканський корпус"
На фото штаб
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21.09.2024 13:02 Відповісти
Скарбим!!
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21.09.2024 18:02 Відповісти
Останній кадр і є Горіти кацапам у пеклі!👍
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21.09.2024 13:02 Відповісти
.уzкій мір гниє і смердить!
Горіть в Пеклі кацапи!!
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21.09.2024 13:26 Відповісти
Ось воно пекло...
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21.09.2024 14:01 Відповісти
Опублікував в вотсапі вчорашні вибухи в твєрской.Європейці переглянули.Зараз запитую деяких,чи не бажають ще екшн подивитися,бо публікувати публічно не можу,прийде поліція))
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21.09.2024 14:08 Відповісти
Одно только не нравится: интернет тупит, видео заикается, не дает получить максимум удовольствия...
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21.09.2024 14:20 Відповісти
розтягує....
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21.09.2024 16:17 Відповісти
Ну і навщо це показувати? Кожна думаюча людина розуміє, що так і виглядать тіла українських бійців (чи у вашому розумінні вони лежать на простирадлах і помиті). Як же почувають себе родичі пропавших безвісти (а пропавші безвісти, то ці ж убиті, котрих не вдалось витягти з втрачених позицій), коли дивляться на це? Невже ви не розумієте, що вони асоціюють ці фото зі своїми рідними.
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21.09.2024 15:20 Відповісти
бидлота кацапська ти що тут забуло? бухни бояри і
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21.09.2024 20:09 Відповісти
Раз ти нервуєш, то значить ти неправий. Goodbye.
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22.09.2024 01:05 Відповісти
тут тільки ти в істериці катаєшся на спині, кацапа. ПНХ.
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22.09.2024 10:20 Відповісти
Пішов накуй з своєю толерантністю, за океаном того не видно що кацапи виробляють.
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22.09.2024 14:52 Відповісти
у одного в башке что-то красное. буряк?
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21.09.2024 15:20 Відповісти
дочекалися на довгоочікуваний дембель
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21.09.2024 17:50 Відповісти
0:47 просто шедевр - разбитый вдребезги черепок, но еще дергается.
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21.09.2024 21:12 Відповісти
Ну що, виродки, отримали свою квартиру на Печерську?
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21.09.2024 21:13 Відповісти
Уу, животные твари, и зачем они полезли в чужую страну, с оружием, на свою погибель.. Так получайте сполна, твари!
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21.09.2024 22:16 Відповісти
Уничтожать, уничтожать и еще раз массово уничтожать российско-фашистскую нечисть!!!
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22.09.2024 10:24 Відповісти
З великим задоволенням дивлюся на ці кадри, москаль не знає що його очікує на українській землі "па телевизору это не показивают".
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22.09.2024 14:36 Відповісти
 
 